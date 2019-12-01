Пятилетняя отсрочка

Перемещение севастопольских рынков в капитальные строения откладывается

Напомним, что изначально данная инициатива принадлежала председателю постоянного комитета по экономике Севастополя Татьяне Лобач. Еще в феврале этого года на встрече с журналистами она рассказывала о подготовленном ею проекте законодательной инициативы о переносе сроков перехода деятельности розничных рынков, расположенных на территории Крыма и Севастополя, в капитальные строения. Тогда планировалось дать отсрочку малому бизнесу вплоть до 2025 года. Парламентарии подготовили и соответствующие документы. Теперь же постановление об этом подписал Президент России Владимир Путин.

История вопроса

Председатель комитета Татьяна Лобач прежде поясняла, что во всей Российской Федерации процесс перехода рынков в капитальные строения шел очень непросто. В Севастополе в качестве примера был приведен рынок Пятого километра. Поскольку уже в 2020 году его было необходимо перенести «под крышу», но сделать это оказалось попросту невозможно. И чтобы не было нарушений закона, парламентарии подготовили инициативу о переносе этих сроков до 2025 года. Предполагается, что за это время ГУП «Розничные рынки Севастополя» аккумулирует средства и привлечет дополнительные инвестиции. Также, по ее мнению, продление срока является вынужденной мерой, поскольку рынки на полу­острове не соответствуют требованиям, а строительство капитальных зданий потребует существенных финансовых затрат.

В апреле 2019 года начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников сообщал, что в Севастополе действует 16 рынков, на которых капитальных строений либо крайне мало, либо нет вовсе. Более того, на некоторых рынках построить капитальные здания в принципе невозможно из-за проходящих коммуникаций и других ограничений.

В дальнейшем данную инициативу поддержала и Государственная дума РФ. В ноябре этого года она продлила переходный период для рынков Крыма и Севастополя. 12 ноября депутаты Госдумы РФ в третьем чтении рассмотрели и утвердили данный законопроект. Принятый ими документ вносит изменения в статью 24 федерального закона «О розничных рынках», а также в Трудовой кодекс РФ.

Тогда одобренный Госдумой РФ законопроект прокомментировал и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик: «Перевод рынков в капитальные строения повлечёт за собой существенные финансовые затраты – от разработки документации и изменения назначения земельных участков до строительства инфраструктуры. В Севастополе рынки оказывают большое влияние на ценообразование в городе, их закрытие приведёт к росту и без того «московских» цен на продукты питания».

В итоге после одобрения данного законопроекта Госдумой РФ и подписания его на минувшей неделе президентом России он наконец вступил в законную силу.

«Пять лет одних разговоров»

При этом новым законом предусматривается не только перенос до 1 января 2025 года срока размещения рынков в капитальные строения, но также существенное исключение для сельскохозяйственных рынков. Планируется, что срок их перевода в капитальные строения будет определён городом самостоятельно, на уровне правительства Севастополя.

Прокомментировать ситуацию мы попросили севастопольского архитектора – урбаниста, дизайнера Александра Измоденова. «Несмотря на то что пять лет вроде бы срок, расслабляться ни в коем случае нельзя. Если всё будет идти по обычной процедуре решения подобных вопросов, то времени не хватит категорически. Я не могу судить до конца, поскольку не видел всех ранее наработанных материалов на эту тему, но нужно срочно объявить открытый конкурс и сделать его под эгидой Союза архитекторов Севастополя и при содействии правительства города. Объявив конкурс, мы решаем множество однотипных задач: главная и первая – урбанистического плана, то есть нужно решить проблемы подъездов, заездов. Здесь давно уже просятся надземные (воздушные) переходы между рынками, к примеру на Пятом километре. Это всё в комплексе можно получить в виде предложений – идей. А то пять лет только одних разговоров», – рассказал специалист.

Архитектор пояснил, что также необходимо назначить реальные премии для разработчиков (3-4 калибров) и сделать их реальными и доступными для молодых архитекторов и новых мастерских.

Александр Измоденов:

«Необходима стадия обсуждения этих наработок и всех поступивших предложений, как среди местного населения, так и в среде экспертного сообщества. Ну, а дальше мы должны точно понимать, что всё это должна быть полностью и реально выполнимая затея, как технически, так и финансово. Нужно не забывать о том, что сносу должны подлежать не только нелепые кибитки и заборы, но и все эти воздушные электропровода. Кроме того, необходимо понимать, что колоссальным потребителем здесь станет новый «старый» бизнес, который не должен от этого пострадать. То, что ему «насильно» улучшают жизнь, не должно радикально сказаться на ценообразовании в городе и на кармане как бизнесменов, так и покупателей».