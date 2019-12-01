Страда рекордов

Турпоток впервые со времен СССР превысил 7 млн человек

Картина этой недели была бы не полной без новостей, которые широко освещались даже в общефедеральной повестке. Речь о рекордных показателях туристического потока на полуостров. Ведь впервые со времен Советского Союза в Крым за год уже приехало более семи миллионов отдыхающих. И ожидается, что при сохранении нынешних темпов прибытия людей, их количество до конца 2019-го может составить 7,5 миллиона человек.

Факт остается фактом

Итак, как говорится, – есть рекорд! И даже не один. Как бы не относилась определенная часть крымской общественности к деятельности республиканского профильного министерства в целом и к работе отдельных чиновников в частности, факт остается фактом: как власть анонсировала рост турпотока, существенный и устойчивый рост, так и происходит. Туристический поток в Крым превысил 7 млн человек, впервые за всю постсоветскую историю. «За январь-ноябрь 2019 года в Крыму отдохнуло 7,2 млн туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за январь-ноябрь 2019 года 28% прибыло авиатранспортом, 57% проехали по Крымскому мосту, 15% прибыло через государственную границу РФ на участках: Армянск, Джанкой, Перекоп», – говорится в сообщении пресс-службы министерства курортов и туризма Крыма. При этом отмечается, что почти половина туристов (48,7%) отдохнули на Южном берегу Крыма, на западном побережье остановились 24,8%, на восточном – 14,5%, в других регионах – 12%.

Также примечательно, что, по данным председателя республиканского парламентского комитета по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка, в этом году на полуострове отдохнули представители 159 стран отдохнули в Крыму. И это тоже своеобразный рекорд, ведь в 2018-м здесь побывали представители 144 стран.

Если же говорить о перспективе, то профильные чиновники выражают надежду на то, что уже установленный рекорд посещения Крыма туристами не окончательный. В том смысле, что туристический поток в этом году может достигнуть даже 7,5 млн человек при сохранении текущих темпов роста. Об этом журналистам также заявил председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. «1 млн 27 тысяч туристов на 1 июня 2019 года – на 11% больше, чем в прошлом году. Если на 10% увеличится турпоток (по итогам года), то будет больше 7,5 млн отдохнувших», – сообщил Черняк.

Здесь же необходимо отметить и тенденцию к постоянному увеличению приезжающих на отдых в Крым. С каждым годом их на самом деле все больше. К примеру, количество туристов в Крыму осенью 2018 года фиксировалось на уровне 6 млн 164 тыс человек и, в свою очередь, было рекордным по сравнению с 2017-м годом (в 2018-м на 29% выше уровня аналогичного периода предыдущего года).

Кстати, за весь так называемый украинский период максимальный рекорд, по данным профильного республиканского министерства, был отмечен в 2012 году – 6,1 млн человек.

В целом довольны

Что же касается оценки отдыха на полуострове, то, как сообщал ранее директор ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) по работе с органами государственной власти Кирилл Родин, россияне, которые этим летом выбрали для проведения отпуска Крым, оказались самыми удовлетворенными отдыхом. «На втором месте по степени удовлетворенности – те, кто отдыхали за границей», – добавил Родин. Тут нужно отметить, что данные показатели касаются, конечно, летнего отдыха, самой насыщенной и активной поры. При этом в 2019-м в Крыму отдохнуло большее число жителей России, чем в прошлом. «Отдыхали в Крыму – 4% нам сказали. В прошлом году таковых было 3%. Показатель по сегменту чуть-чуть увеличился. Хотя в начале года россияне пессимистично смотрели на планы, что они действительно поедут в Крым. По факту чуть больше россиян сказали, что отдохнули в Крыму», – привел статистические данные Родин.

«Мы двигаемся замечательно»

Если же посмотреть на общефедеральную новостную повестку, то и там информации о рекордных туристических показателях было уделено достаточно внимания. В частности, вице-премьер правительства России Ольга Голодец назвала «замечательной» динамику роста туристического потока в Крым. Об этом она сказала на заседании координационного совета по туризму. «Замечательную динамику показывает Крым, который вошел в число лидеров по объему и темпам роста турпотока, и за 2019 год объем туристов превысил 7 млн человек», – цитирует Голодец «Интерфакс».

Кстати, Голодец, привела данную информацию в общем контексте обсуждения динамики туристического рынка России на заседании координационного совета по туризму. И, думаем, тут любопытно будет познакомиться и с другими данными, озвученными на этом мероприятии. Чтобы иметь представление о соответствующих процессах происходящих в стране. В частности, сообщалось, что за девять месяцев 2019 года Россию посетили 54,7 млн туристов (в 2018 году Россию посетили более 67 млн путешественников, но это – за весь год, а не за упомянутые выше девять месяцев). «Мы двигаемся замечательно, по данным девяти месяцев текущего года количество туристов в России увеличилось на 11,7%», – приводит ее слова ТАСС. Голодец отметила, что самый большой объем туристического потока был зарегистрирован в Москве, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.