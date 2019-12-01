Игры политические и шпионские

За рубежом обсуждают поступок компании Apple, значение Турции, а также провал очередного агента

Иностранные СМИ обратили внимание на признание одной из крупнейших мировых компаний российского статуса Крыма, на арест шпионки в Севастополе и на скандал с украинскими унитазами...

«Яблоко» раздора

Представители компании Apple сообщили о внесении правок в продукты компании. «Так, Apple внес свои поправки в географические названия субъекта РФ – Республики Крым и города федерального значения – Севастополя, они приведены в соответствие с Конституцией РФ», – сообщает председатель комитета Госдумы РФ по ­безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Теперь каждый пользователь продукции Apple, входя в приложение «Карты» и выбирая на карте полуостров Крым либо любой из его городов, увидит, что этот регион отмечен как российский. Переговоры по данной теме с представителями компании Apple длились с мая 2019 года. Представители компании неоднократно просили продлить им срок на внесение изменений в свои сервисы. Госдума напоминала, что обозначение Крыма как территории Украины, как это было сначала, по российскому законодательству является уголовным преступлением. На определенном этапе переговоров с Госдумой компания просто сняла упоминание Украины в своих сервисах и не поставила упоминание России как страны, к которой относится крымский регион и его города. При этом, как сообщается, в процессе обсуждения этой темы представители Apple утверждали, что «здесь нет никакой политики, учитывая, что мы – коммерческая организация».

Со стороны Киева последовала реакция на произошедшее. У Зеленского уже потребовали запретить на Украине всю продукцию Apple.

Фактор Турции

Около месяца назад политический директор МИД Украины Алексей Макеев заявил, что «Турция играет ключевую роль в вопросе Крыма», подразумевая непринятие факта воссоединения полуострова с Россией. И эта тема до сих пор то и дело «выскакивает» в зарубежных информационных сводках по Крыму. В частности, упоминание вышеприведенной фразы дается в контексте того, что «Украина и Турция являются стратегическими партнерами», «Киев и Анкара развивают сотрудничество в области обороны». Эти страны имеют более 50 совместных проектов, в частности, как сообщает украинская сторона, они ищут возможности для совместного производства самолетов. Издание напомнило, что Анкара не признает Крым российской территорией, наравне с ООН, ЕС, США.

Эхо украинских унитазов

Эхо украинских унитазов, якобы похищенных россиянами с украинских кораблей, задержанных год назад во время провокации в Керченском проливе, долетело и в Европу. Сообщается также, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков Николаевской области и осмотрел возвращенные Россией военные корабли – буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск». «Выступая в Очакове, Зеленский отметил, что на кораблях частично не хватает оборудования и вооружения, и пообещал по этому поводу обратиться к российской стороне», – говорится в сообщении.

Снова провал...

Сотрудники российских спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене. Отмечается, что женщину завербовали украинские спецслужбы, в Крыму она собирала «секретные сведения военного характера» по заданию ГУ разведки Министерства обороны Украины. Согласно российским законам, за государственную измену ей может грозить до 20 лет лишения свободы. Когда произошло задержание, не уточняется, но известно, что 27 ноября суд города Севастополя постановил арестовать обвиняемую на два месяца – до 26 января 2020 года. Один из российских депутатов Госдумы, комментируя новость, сообщил, что арестованная россиянка служила на Черноморском флоте как гражданское лицо. По его словам, задержание доказывает, что против России ведется масштабная шпионская война. Эксперт напомнил о множестве аналогичных ситуаций за последние годы. Он особо отметил, что среди разоблаченных шпионов есть как чиновники, так и бывшие украинские военнослужащие, а также специально заброшенные агенты.