Куда мы катимся?..

За неделю на полуострове было много нарушений закона, связанных с транспортом

Как выясняется, прошедшая недавно в Крыму операция «нетрезвый водитель» выявила не всех любителей «накатить» и покатить. Уж очень часто в последние дни попадались пилоты формулы С2Н5ОН (химические «координаты» водки).

Поводы и сроки

Так, в поселке Октябрьское Красногвардейского района отличился 33-летний местный житель, который поехал кататься пьяным на своей иномарке, хотя до этого был лишен водительских прав. Его машина так виляла, что привлекла внимание прохожих, в том числе шедшего по своим делам участкового инспектора полиции. Когда пьяный автомобиль остановился на перекрестке, полисмен подошел к окну водителя и попросил того предъявить документы. Однако рулевой иномарки послал стража закона по известному эротическому адресу и надавил на газ. Машина так рванула с места, что участковый оказался на капоте. Ему стоило больших усилий, чтобы удержаться и не упасть и быть соответственно либо покалеченным, либо раздавленным.

Но в конце концов иномарка была остановлена, а против водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Опять же в Красногвардейском ­районе был задержан еще один нетрезвый водитель 46 лет от роду. Он, «приняв на грудь», сел за руль, но бдительность не потерял. Когда наш водитель увидел впереди передвижной пост ГИБДД, он так лихо свернул, что вызвал у автоинспекторов большое подозрение. Они рванули на своем авто следом, и не зря. Когда остановили нашего героя, от него шел перегар на гектар. Но он решительно отказался от медицинского освидетельствования, что равносильно признанию в употреблении спиртного. А поскольку мужичка уже ловили за рулем пьяным, ему светит всё та же 264-я статья УК РФ.

Также нетрезвый водитель попался и в Симферополе. Его «Фольксваген», подозрительно вилявший, был остановлен на улице Крейзера, и, как выяснилось, не напрасно. Рулевой оказался «под газом», что вскоре показало медосвидетельствование.

На трассе Красноперекопск – Симферополь внимание сотрудников ДПС привлек вяло ехавший автомобиль. Когда его остановили, внутри оказался не менее вялый сорокалетний водитель, проживающий в Раздольненском районе. Его доставили в больницу, мало ли – человеку стало плохо. Но как выяснилось в медучреждении, ему было хорошо, и даже очень, водитель находился под серьезной дозой наркотиков. Сейчас ему грозит лишение прав и серьезный штраф.

В крымской столице скрылся с места ДТП водитель-нарушитель. А дело было так. По улице Ялтинской, ничего не нарушая, ехал за рулем автомобиля «Дэу» 34-летний мужчина. Внезапно откуда ни возьмись стремительно появился автомобиль «Шевроле», припечатал «Дэу» и так же стремительно исчез. Но должен был остановиться, всё же произошло ДТП, и водитель «Дэу», между прочим, получил серьезные травмы, в результате чего был впоследствии госпитализирован. А поисками водителя «Шевроле» занялась полиция и довольно быстро задержала. Задержанным оказался 29-летний житель Симферопольского района, кстати не имеющий водительских прав. Ему суд выписал 10 суток административного ареста плюс штраф.

В Севастополе остался без своей «копейки», то есть «Жигулей» первой модели, 63-летний пенсионер. Мужчина оставил машину на ночь возле своего подъезда и, надо же, забыл закрыть двери в авто. Этим не преминул воспользоваться праздношатающийся молодой человек. Он виртуозно соединил в «копейке» провода и помчался кататься по ночному городу-герою. А накатавшись, просто бросил автомобиль. А пенсионер наутро бросился в полицию. Брошенную машину нашли быстро, оперативно был найден и бросивший ее угонщик. Теперь ему за ночную шалость придется отвечать по статье 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до пяти лет лишения свободы.

...на любой вкус

Большой приз получила от мошенников, точнее подарила мошенникам, почтенная жительница Севастополя. К женщине на улице подошли два галантных молодых человека, представились сотрудниками открывшегося магазина бытовой техники и сообщили даме, что она выиграла грандиозный приз. «Победительница», конечно, была на седьмом небе от счастья. Однако как выяснилось, этот же приз выиграл еще один человек. Нашей даме предложили компенсировать второму победителю его часть выигрыша деньгами. Но предварительно показать, есть ли эти деньги в наличии. И счастливая дама согласилась. Более того, галантных молодых людей она привела к себе домой и показала свои сбережения. Убедившись в платежеспособности женщины, гости ушли за призом. А заодно виртуозно унесли с собой всю наличность хозяюшки. И напрасно она долго и томительно ожидала свой выигрыш.

Впрочем, и сейчас она томительно ждет, что полицейские найдут мошенников и вернут ей деньги.

В Керчи отличилась 19-летняя местная мадемуазель. Она вечером встретилась со своим кавалером, они изрядно выпили и, поколесив по пустынным улицам, забрели на городской рынок. Здесь нашей девушке приглянулся симпатичный мальчик, но не простой, а бетонный, точнее стоявшая на постаменте статуя мальчика с рыбкой. Недолго думая, пьяная мадемуазель сняла 14-килограммовую статую с постамента и потащила к себе домой, и откуда только силы взялись? И напрасно кавалер уговаривал девушку не делать этого, она не хотела оставлять свою «внезапную любовь». Однако оставить всё же пришлось. Изрядно надсадившись, мадемуазель спрятала мальчика в кустах и пошла домой спать, надеясь наутро вернуться к своему новому возлюбленному. Но утром к девушке пришла полиция с обвинениями в краже. А мальчик из кустов исчез. И где он сейчас, никто не знает. Вот такая трогательная, почти шекспировская история, с уголовным хеппи-эндом.

Многосерийное богохульство совершил в Джанкойском районе 21-летний местный паренек. Наш герой не верил в Бога, зато верил в силу материальных ценностей и денежных знаков. Поэтому, когда пареньку приглянулась строящаяся церковь в селе Табачном, он стал ее посещать из меркантильных, а не духовных соображений. Причем посещал исключительно ночью и через крышу. Изнутри парень тащил всё мало-мальски ценное, в основном инструменты и стройматериалы. Добыча впоследствии, естественно, продавалась, а вырученные деньги парень тратил на мирские нужды.

Однако вскоре служители культа забили тревогу по поводу воровства и обратились в полицию. Правоохранители быстро вышли на след злодея и оперативно его задержали. Ныне вора-безбожника ждет суд. И сидеть ему, скорей всего, в тюрьме, а заодно и гореть в аду.

В Симферополе 19-летние парень с девушкой, причем добропорядочные, попались на краже футболок. В торговом центре на Евпаторийском шоссе они долго выбирали себе обновки, но, так ничего и не выбрав, ушли. Причем ушли по-английски, прихватив с собой две дорогие футболки, стоимостью три тысячи рублей. Правда, продавцы быстро хватились исчезнувшего товара, и парня с девушкой задержала охрана. Сейчас воровской парочке светит статья 158 УК РФ – кража.