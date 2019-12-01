Как коня пилить будем?

Раздел автомобиля при разводе

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о разделе автомобиля при разводе супругов. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Суд и компенсация

Порядок раздела совместно нажитого имущества при расторжении брака супруги могут установить в брачном договоре или в соглашении о разделе имущества. В случае возникновения спора, супругам придется обращаться в суд. При разделе имущества автомобиль, как правило, остается в собственности одного из супругов, другому супругу выплачивается компенсация.

Согласно статьям 34 и 39 Семейного кодекса РФ, любое имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной собственностью и подлежит разделу между ними в равных долях, если иное не предусмотрено договором между супругами.

Какое же имущество не является совместной собственностью супругов? Ответ на этот вопрос нам дает статья 36 Семейного кодекса РФ, где сказано, в том что имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

Стоит отметить, что суд может признать собственностью каждого из супругов имущество, нажитое ими в браке в период раздельного проживания при фактическом прекращении семейных отношений.

Изложенное в полной мере относится и к автомобилю. Вместе с тем раздел совместно нажитого супругами автомобиля имеет особенности в связи с тем, что по своему функциональному назначению он относится к неделимым вещам и его раздел в натуре невозможен. Обычно при разделе имущества автомобиль оставляют в собственности одного из супругов с выплатой другому супругу денежной компенсации половины его стоимости.

Если есть согласие

Если между супругами заключен брачный договор, автомобиль делится в соответствии с условиями этого договора. Если брачный договор не заключался и между супругами отсутствует спор, при разводе автомобиль может быть разделен путем заключения соглашения. Соглашение о разделе имущества заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы соглашения влечет его ничтожность.

В соглашении супруги вправе определить, в частности, кто из супругов останется единственным собственником автомобиля, а также каковы будут размер и порядок выплаты компенсации другому супругу. За нотариальное удостоверение соглашения о разделе автомобиля потребуется уплатить госпошлину (нотариальный тариф – при обращении к частному нотариусу). Также оплачиваются услуги частного нотариуса правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами.

Если согласие отсутствует, согласно статье 38 Семейного кодекса РФ, остается дорога в суд.

Для этого необходимо подготовить и подать исковое заявление. Как правило, дела о разделе имущества, в том числе автомобиля, рассматриваются районными судами. Если же цена иска не превышает 50 000 руб., иск рассматривается мировым судьей. Если одновременно с требованием о разделе имущества заявлено требование о расторжении брака и имеется спор о детях, дело подлежит рассмотрению районным судом. По данной категории дел при подаче иска уплачивается государственная пошлина.

Если между сторонами не заключен брачный договор, при разделе автомобиля доли супругов признаются равными. Таким образом, по общему правилу размер подлежащей выплате одному из супругов компенсации составляет половину стоимости автомобиля. Однако суд вправе отступить от принципа равенства долей супругов, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. Размер компенсации рассчитывается судом исходя из рыночной стоимости автомобиля, которая устанавливается на основании отчета об оценке его стоимости. Также при рассмотрении дела суд учитывает, в частности, в пользовании кого из супругов находится автомобиль, а также использовались ли при его приобретении личные денежные средства супругов.

Если между супругами заключен брачный договор, изменяющий установленный законом режим совместной собственности, суд при разрешении спора руководствуется условиями такого договора.

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