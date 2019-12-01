Под чужим краем

ТОП-5 крымских вин, которые в родных пенатах сочли качественными только после их признания «за бугром»

В конце ноября вина из Крыма завоевали призы на «ХXIII Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков». Например, в номинации «Вина игристые» победил коллекционный новосветовский брют. Конкурс этот вроде как наш, он проводится при поддержке Российской академии наук. Однако слово «международный» вклинилось в его название не просто так. Ведь проходит он под эгидой Международной организации винограда и вина, регулирующей производство напитка по всему миру. Что касается успеха крымских виноделов, тут можно сказать только одно: история повторяется. О чём-то подобном мы уже слышали. Причём не раз и не два, а гораздо чаще.

№ 5. Пино-Гри

Одно из самых знаменитых вин Южнобережья Пино-гри Ай-Даниль. Родилось оно в 1888 году. Однако называть его шедевром российского винодельческого искусства стали только после того, как образцы этого напитка 1927, 1944 и 1946 годов удостоились наивысшей оценки специалистов-виноделов на международных конкурсах.

№ 4. Портвейн

Первым креплёным вином, произведённым на просторах Российской империи, стал портвейн. Он родился в 1879 году на небольшом заводике показательного виноградно-винодельческого хозяйства Никитского ботанического сада «Магарач». И хотя и лицо, и характер выдавали клановую принадлежность новорожденного вина, его тем не менее нарекли «Никитским крепким». Русские виноделы посчитали, что заимствование иностранного имени может привести к тому, что их детище не получит должного признания на международных дегустациях – вдруг эксперты не найдут в новом русском вине всех признаков классического португальского портвейна и все как один занизят оценки. Родовым именем вино стало именоваться только после того, как над его высоким качеством по­охала и поахала европейская знать, съехавшаяся в Ливадию на юбилей августейшей четы. Было это в 1891 году.

№ 3. Столовое красное типа бордо

В середине XIX века два инвестора из Петербурга И. Ф. Токмаков и О. Я. Молотков приобрели имение помещика Петриченко «Романовка». И, как свидетельствуют сохранившиеся по сей день документы, с переходом к новым хозяевам винопроизводство в Алуштинской долине «стало расширяться и совершенствоваться». В полномочия главного винодела входило раз в неделю устраивать дегустацию, способствующую популяризации выпускаемой продукции среди местного населения и гостей курорта. Но всероссийского признания местные вина удостоились только после того, как в 1899 году столовое красное типа бордо «Токмаков-Молотков» на дегустации в Париже было удостоено серебряной медали. Это стало своего рода «отмашкой» - в начале ХХ века именно это вино собрало целый «иконостас» наград на своей родине.

№ 2. Мускат белый Красного камня

Является легендарным шедевром винодельческого искусства Большой Ялты. О нём рассказывают следующее, мол, давным-давно массандровские виноделы заметили, что из винограда, выращенного в поселке Краснокаменка близ скалы, называемой Красный камень, получается вино, отличное от других (еще одно доказательство старой истины: вино – продукт местности). В 1944 году выдающийся винодел Александр Александрович Егоров дал указание специалистам артековского подвала отделить краснокаменский виноград от другого. Пробный купаж подтвердил – вино из этого винограда отличается аристократичностью, нежностью и изысканностью, но главное – в нем присутствуют цитронные тона, напоминающие аромат цветения мандариновых и апельсиновых деревьев, изумительный привкус лимонной корочки, а иногда легкий лимонный оттенок. С тех пор Мускат белый Красного камня по праву считается королем мускатов. Именно этот мускат некогда отправляли в дар английской королеве. Отсюда и «легендарный».

№ 1. Шампанское

Лидер рейтинга – то самое вино, что прославило Крым совсем недавно, на уже упомянутом «ХXIII Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков». О том, как это вино впервые вошло в историю, в своей книге писал профессор А. А. Иванов (в 1900 году его, молодого ученого-практика, направили на Всемирную выставку в качестве эксперта от России в комитет отдела вин): «…Громадные винные склады близ Берси. Лучшие эксперты-дегустаторы мира оценивают качество представленных на конкурс вин. Причем дегустация проводится “взакрытую”: образцы имеют только номер – ни страна-поставщик, ни конкретный изготовитель вина пока никому не известны. Когда эксперты закончили работу, в ресторане, расположенном внутри Эйфелевой башни, был устроен обед, к которому подавались вина, получившие на выставке высшие награды. И прежде всего бокалы наполнили шампанским, только что удостоенным самой почетной премии – Гран-при. Все поздравляли председателя комитета экспертов вин графа Шандона. Поблагодарив присутствующих, Шандон поднял бокал за непревзойденное мастерство французских виноделов. Сразу же после него встал представитель России князь Лев Голицын. “Я очень вам благодарен, граф, – сказал он, – за рекламу, сделанную во Франции моему шампанскому, которое вы сейчас пьете”. Оказалось, что в бокалах – шампанское “Коронационное” тиража 1899 года, изготовленное в крымском имении князя Новый Свет…»

Парижский успех новосветовского шампанского, как, наверное, и нынешний, был предопределен. Ещё Голицыным был тщательно изучен богатый опыт, накопленный в самых различных винодельческих регионах мира, и произведён анализ достижений и ошибок виноградарства Юга Российской империи. Но главное, им была выработана собственная концепция виноделия:

«…не пытаться точно копировать лучшие зарубежные вина, особенно столовые, – что большей частью обречено на неудачу, – а в соответствии с местными условиями создавать свои, обладающие качествами, неизвестными заграничным аналогам…» Слабой стороной российского менталитета Голицын считал то, что «…мы себе не верим. Мы читаем иностранные книги, мы слушаем иностранных людей и вместо критики – отступаем перед ними с благоговением...» Резкие высказывания князя о «помощи» из-за границы не потеряли актуальности и в наши дни: «…Да разве иностранец желает, чтобы наша промышленность возникла, чтобы мы ему явились конкурентом на всемирном рынке? Никогда! …Петр Великий был велик, иностранцы у него служили, но никогда они не были самостоятельны, они были под командой русского, и дело шло…»

Голицыну удалось поставить французов на место, но они, к их чести, сумели сделать правильные выводы. В изданной в Париже книге «Вина России» указано: «Из всех стран мы меньше всего знали Россию. Новостью, пришедшей в винодельческую конкуренцию, было то, что Россия вошла сюда огромными шагами, и шагами хозяина». И очень хотелось бы, чтобы и эта история тоже повторилась. И подобные слова были бы произнесены заново.