Всему голова

В Симферополе решили вновь «оживить» старшего брата колдуна Черномора, который более 60 лет назад «поселился» в Детском парке крымской столицы

Детский парк открылся для симферопольцев в мае 1958 года. На территории в 13 га были организованы зооуголок, аквариум, «зеленый театр», бассейн для испытания моделей юных техников, трек для испытаний ­авиамоделей, Городок безопасности движения. Для малышей был создан и Пушкинский уголок. Здесь разместили порядка 20 фигур: ступу с Бабою-ягой, избранных представителей тридцати трёх богатырей, бродящего по цепи Кота учёного, сидящую на ветвях Русалку, Царевну с Волком и Руслана, вступившего в поединок с Головой богатыря. 60 лет назад Голова эта сверкала глазами, а из её рта дул ветер, для чего внутри конструкции был установлен вентилятор.

Виноват Пушкин

«Глаза открыла и чихнула... / Поднялся вихорь, степь дрогнула, / Взвилася пыль; с ресниц, с усов, / С бровей слетела стая сов; / Проснулись рощи молчаливы <...> И вдруг она, что было мочи, / Навстречу князю стала дуть; / Напрасно конь, зажмуря очи, / Склонив главу, натужа грудь, / Сквозь вихорь, дождь и сумрак ночи / Неверный продолжает путь...» – так в своей поэме «Руслан и Людмила» Александр Сергеевич Пушкин описывал знаменитую Голову. Принадлежала она старшему брату волшебника Черномора, человеку могучему, но простоватому, слишком простоватому, чтобы носить эту часть тела там, где полагается, то бишь на плечах. Впечатляющий сюжет великого поэта, умеющего поиграть воображением широкой публики, само собой, следовало как-то визуализировать. И на это решились в Симферополе.

В 1957 году появился первый эскиз проекта Уголка сказок в Симферополе. Его автором стал хорошо известный в крымской столице актёр Русского драматического театра, художник и декоратор Сергей Карникола. За воплощение его идеи в жизнь взялась творческая группа скульпторов Художественного фонда. Автором Черномора и витязей стал один из старейших и маститейших симферопольских скульпторов Степан Карташов. Леший с Бабой-ягой – детища преподавателя местного художественного училища им. Самокиша, имевшего прозвище «мастер нечистой силы» Владимира Спивака. Царевну, которой верно служит Серый волк, исполнила выпускница Строгановского училища Нита Солощенко. А исполинскую Голову прямо на поляне ваял скульптор Владимир Солощенко. Интересно, что первые усы и борода Головы были сплетены из верёвок и канатов и иногда она «оживала», чтобы сразиться с Русланом.

Но Руслан тоже был не лыком шит. Недаром за его исполнение взялся сам руководитель творческой группы, заслуженный художник Украины, автор барельефа Кутузова на знаменитом Кутузовском фонтане, бюстов адмирала Нахимова, вице-адмирала Панфилова и хирурга Пирогова на здании Севастопольской панорамы, памятника «Подвиг пяти» на Сапун-горе и соавтор мемориального комплекса жертвам фашизма в селе Дубки Леонид Смерчинский. Главного героя пушкинской поэмы колоритный мастер лепил с не менее колоритной натуры. Моделью для Руслана стал Иван Мальцев, прозванный «левшой, подковавшим штангу». Мальцев жил в Симферополе и был одиннадцатикратным рекордсменом мира и девятнадцатикратным чемпионом СССР.

А вообще парк строили всем городом, каждое из симферопольских предприятий внесло свою лепту. И как при такой команде не добиться успеха? До 1976 года Детский парк был в СССР настоящим уникумом, единственным в своём роде.

Назад в прошлое

Масштабная реставрация фигур пушкинских сказок в парке не проводилась долгие десятилетия. Обновляли скульптуры несколько раз, но так спешно и абы как, что иначе как «колхозной реставрацией» эти потуги не назовёшь. Но вот теперь, когда пришло понимание, что скульптуры нуждаются в срочной реанимации, то бишь в тщательном и профессиональном восстановлении, к процессу, кажется, подошли с должной ответственностью. Выяснилось, что практически над всеми скульптурами следует изрядно попотеть, чтобы вернуть им былую молодость и презентабельность. Из-за множественных трещин в бетоне, из которого собственно и сделаны пушкинские персонажи, большие фрагменты пришлось спилить и воссоздать заново, по ходу укрепляя и металлические каркасы фигур. Говорят, художнику-реставратору Евгению Сахарову теперь не стыдно смотреть в лицо пушкинским персонажам, ведь их лица он восстанавливал с особым тщанием, заново вылепливая и прорисовывая то, что было утеряно.

Теперь вот в Парке решили взяться за Голову. Да не просто так, а с размахом. Специалисты уже приступили к восстановлению механизмов, «оживляющих» эту скульптуру. Об этом во всеуслышание объявил директор парка Антон Якулевич.

«Сказочной фигуре уже больше 60 лет. Специалист Детского парка восстанавливает внутренний механизм. Обновленный аппарат будет работать вместе с генератором дыма, заправленным специальной смесью. Этот состав придаст воздушному потоку эффект таинственной пелены. Таким образом, Голова будет снова дуть, как написано в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». Запускать механизм будет датчик движения», – рассказал Якулевич.

По словам директора парка, механизм, благодаря которому глаза у скульптуры светились, не сохранился. «Был он или нет, предстоит еще выяснить, но светодиодную подсветку мы планируем сделать»,- добавил Якулевич.

Увидеть «ожившую» Голову гости Детского парка смогут уже скоро, на официальном открытии обновленной «Поляны сказок».

Ранее Якулевич сообщил, что «ожившую» Голову можно будет увидеть в действии только в определенные дни, чтобы спецэффекты не стали ни для кого неприятной неожиданностью. Приглашения на мини-представления будут размещаться в соцсетях и на официальном сайте Детского парка.