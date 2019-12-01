До чего дошел прогресс

Миф о том, что слабый пол не интересуется технологичными новинками, полностью себя изжил

Но, как утверждают учёные, в отношении к гаджетам психологические различия между мужчинами и женщинами проявились во всей красе

В начале было слово

Компания Gadget Helpline установила, что 64% потребляющих её услуги абонентов мужского пола и 24% женского даже не читают руководство пользователя перед тем, как совершить первый звонок по мобильному телефону. По этой незатейливой причине 12% и 7% соответственно в итоге нуждаются в помощи относительно включения в сеть аппарата или включения самого устройства.

Статистика также показывает, что женщины разговаривают с персоналом службы помощи на 32% дольше, чем мужчины.

По словам психолога Джоанны Бава, существуют неоспоримые доказательства разделения полов по способу обращения с технологиями.

Мнение психолога подтвердили данные исследовательского центра Pew. Так, более половины владельцев «умных» колонок в США хотя бы изредка говорят «пожалуйста» голосовым помощникам, а 19% делают это часто. При этом среди женщин больше тех, кто вежливо общается с ассистентами - 62% против 45% среди мужчин.

В Pew не опросили кандидатов о том, почему они проявляют вежливость к голосовым ассистентам. И хотя на самом деле делать это необязательно, некоторые компании вознаграждают детей за вежливое обращение с помощниками, чтобы они не учились быть грубыми с другими людьми.

Как отметили на The Verge, причиной разницы в отношении женщин и мужчин к ассистентам могло стать то, что большинство голосовых помощников разговаривают женским голосом. Согласно докладу ООН от мая 2019 года, из-за этого усиливаются гендерные стереотипы, а женщин воспринимают как всегда готовых помочь.

На результаты также могло повлиять разное отношение мужчин и женщин к технологиями. Согласно исследованиям в США мужчины чувствуют себя с технологиями более комфортно.

Овладение инструментом

В целом, как выяснилось, мужчины обращаются с устройствами как с тем, в чём нужно разобраться и таким образом «победить», тогда как интерес женщин мотивирован преимуществами, которые можно получить благодаря технологиям, передает subscribe.ru.

Исследователи также утверждают, что сильный пол проявляет больше интереса к «овладению гаджетами как инструментами». А ещё мужчины даже не сомневаются, использование различных технологичных новинок поможет им соблазнять представительниц противоположного пола. Откуда взялась такая уверенность?

Прежде всего, из вполне логичной зависимости: наличие высокотехнологичных гаджетов напрямую связана с высоким достатком, а богатство и успешность, как известно, привлекает многих женщин.

Правда, мужчины не покупают технические новинки исключительно ради привлечения женщин. К гаджетам их влечёт и ещё один также весьма распространенный стереотип. Мужчины уверены в том, что, приобретя стильный гаджет, они сами станут стильными и продвинутыми или хотя бы смогут таковыми казаться.

Ищите женщину

Тонкости женского отношения к технологиям более подробно изучили в Intel Innovation Barometer. Согласно результатам исследования этой компании, роль цифровых технологий наиболее высока в жизни взрослых женщин (старше 45 лет) и женщин из стран с развивающейся экономикой. Оказалось, что дамы 45+ гораздо охотнее молодых девушек соглашаются с тем, что люди недостаточно используют технологии. Они также считают, что технологии развивают отношения людей, сближают их и делают более человечными.

Особенно горячими поклонницами современных технологий являются гражданки Китая. В этой стране 7 из 10 женщин старше 45 лет уверены, что люди недостаточно используют в своей повседневной жизни современные технологии. Женщины различных возрастов из стран с развивающейся экономикой высказывают мнение, что инновации будут способствовать улучшению образования (66%), транспортных услуг (58%), работы (57%) и здравоохранения (56%). Они также готовы использовать технологии, которые другие могут посчитать слишком личными: программное обеспечение, которое отслеживает стиль работы (86%), образ жизни студентов (88%).