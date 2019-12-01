Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Ураган вокруг «Тайгана»
Трагедия на улице Ларионова
Преображение по-симферопольски
Лучшее шоу сезона
Хроника происшествий и преступлений
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Хочется надеяться

Недавние скандалы с уничтожением деревьев в Симферополе стали катализатором перемен. И хочется надеяться, что положительных. В частности, как стало известно, правительство Крыма изменит правила сноса зеленых насаждений на территории населенных пунктов республики. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев, до установления нового порядка вырубки деревьев их ликвидация в Крыму полностью запрещена. «Главам администраций муниципальных образований необходимо в срок до 20 декабря 2019 года обеспечить внесение соответствующих изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги, связанной с выдачей разрешений на право вырубки зеленых насаждений», – заявил министр. Глава республики, комментируя ситуацию, в свою очередь подчеркнул, что снос деревьев должен быть согласован с общественностью. «Бардак этот пора прекратить, когда выдают администрации порубочные билеты, ни с кем ничего не согласовывая, не ставя общественность в курс дела. Мы постоянно начинаем подпрыгивать, потому что люди справедливо задают вопросы, на каком основании и для чего сносят деревья», – отметил он.

Также в крымском Совмине сообщили, что в течение одной недели муниципалитеты должны опубликовать планы по озеленению всех городов и районов.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 558 от 13 декабря 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 111 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:34

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Декабрь 2019 (41)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru