Недавние скандалы с уничтожением деревьев в Симферополе стали катализатором перемен. И хочется надеяться, что положительных. В частности, как стало известно, правительство Крыма изменит правила сноса зеленых насаждений на территории населенных пунктов республики. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев, до установления нового порядка вырубки деревьев их ликвидация в Крыму полностью запрещена. «Главам администраций муниципальных образований необходимо в срок до 20 декабря 2019 года обеспечить внесение соответствующих изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги, связанной с выдачей разрешений на право вырубки зеленых насаждений», – заявил министр. Глава республики, комментируя ситуацию, в свою очередь подчеркнул, что снос деревьев должен быть согласован с общественностью. «Бардак этот пора прекратить, когда выдают администрации порубочные билеты, ни с кем ничего не согласовывая, не ставя общественность в курс дела. Мы постоянно начинаем подпрыгивать, потому что люди справедливо задают вопросы, на каком основании и для чего сносят деревья», – отметил он.

Также в крымском Совмине сообщили, что в течение одной недели муниципалитеты должны опубликовать планы по озеленению всех городов и районов.