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Говорят, что... в селе Перово забыли о Великой Отечественной

Житель Симферопольского района Лев М. просит обратить внимание на то, о чём не следовало бы забывать: «Село Перово. Памятник в ужасном состоянии. Вечный огонь не горит». Отношение властей и местных депутатов к этому объекту, как и к народной памяти и к патриотизму, конечно, просто чудовищное.