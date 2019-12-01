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Говорят, что... власть славится пустыми обещаниями Жительница Симферополя Светлана С. обращает внимание на проблему пешеходного на улице Блюхера в Симферополе. «В сентябре обращалась на горячую линию главы республики, чтобы восстановили стершуюся «зебру». Водители переход не видят и очень опасно там ходить. После обращения получила письмо, что поручено МБУ «Город» обновить дорожную разметку, и из администрации было письмо с таким же текстом. Прошло два месяца, но ни новой «зебры», ни работников «Города» не появилось. Тогда я снова позвонила на горячую линию, где меня заверили, что мой вопрос находится на особом контроле и до 2-го декабря всё будет выполнено. Какое сегодня число? А «зебры» так и нет...»» Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 558 от 13 декабря 2019 года Еще статьи: Говорят, что... безопасность людей для властей — дело десятое Приехать и пожаловаться Пьяный житель Айовы поехал в бар в компании зебры и попугая ... Говорят, что... разметку наносят на отсутствующие дороги Хлорка на халяву