В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на деньгах нашли место для рекламы Говорят, крымчанам всё чаще стали попадаться монеты и денежные купюры с рекламой товаров и услуг. И вовсе не потому, что Центробанк России или печатающий деньги «Гознак» выделил для этого законную рекламную площадь. Просто это такая, весьма своеобразная находка от крымских предпринимателей, которые, видимо, буквально восприняли понятие «рекламный бюджет». На монеты реклама крепится прозрачной клейкой плёнкой, на которой пропечатана соответствующая информация (иногда вместо плёнки используется обычный скотч), на купюрах ставят штемпель. Фома СЛУХАЧЁВ

Фото Архив КТ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 558 от 13 декабря 2019 года Еще статьи: Говорят, что... крымчанам дают сдачу деньгами-пустышками Виды Крыма вместо порнографии Говорят, что... с рекламой наркотиков борются только добровольцы Реклама — двигатель наживы Говорят, что... ездят дырявые маршрутки