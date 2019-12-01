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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Симферополе снимают кино про апокалипсис?

Говорят, в крымской столице, на улице Козлова, появились трещины в земле, похожие на те, что демонстрировали в голливудском блокбастере про конец света – «2012». Однако, как оказалось, это не результат природных катаклизмов – тектонические плиты под Симферополем вовсе не намерены расходиться. Разломы посреди тротуаров – дело рук человеческих. Видимо, симферопольцев, научившихся бодро бегать по вкривь-вкось положенной плитке, строительные подрядчики решили перевести на следующий уровень сложности. Теперь квест состоит в том, чтобы преодолеть глубокий и широкий ров по тоненьким и шатким дощечкам или в обход по оживлённой проезжей части. Именно так в последнее время ходят на занятия ученики расположенной неподалёку школы.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 558 от 13 декабря 2019 года

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Просмотров: 68 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:04

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