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Говорят, что... в Симферополе снимают кино про апокалипсис? Говорят, в крымской столице, на улице Козлова, появились трещины в земле, похожие на те, что демонстрировали в голливудском блокбастере про конец света – «2012». Однако, как оказалось, это не результат природных катаклизмов – тектонические плиты под Симферополем вовсе не намерены расходиться. Разломы посреди тротуаров – дело рук человеческих. Видимо, симферопольцев, научившихся бодро бегать по вкривь-вкось положенной плитке, строительные подрядчики решили перевести на следующий уровень сложности. Теперь квест состоит в том, чтобы преодолеть глубокий и широкий ров по тоненьким и шатким дощечкам или в обход по оживлённой проезжей части. Именно так в последнее время ходят на занятия ученики расположенной неподалёку школы. Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 558 от 13 декабря 2019 года Еще статьи: Актуализировали, так сказать Говорят, что... ремонт тротуаров не впечатлил горожан Говорят, что... Симферополь заполонили игровые автоматы Говорят, что... есть зловонное озеро в зеленой зоне Говорят, что... торговые объекты строят на проезжей части