Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Ураган вокруг «Тайгана»
Трагедия на улице Ларионова
Преображение по-симферопольски
Лучшее шоу сезона
Хроника происшествий и преступлений
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Вне законаКриминал

Разбой и неповиновение

На этой неделе среди криминальных сводок фигурировали довольно экзотические по нынешним временам эпизоды

Дерзкое преступление на днях раскрыто в Симферополе. Всё началось с того, что по крымской столице каталась на автомобиле компания из четырех криминальных личностей. Руководил коллективом ранее судимый 49-летний севастополец, в подручных у него были отбывавший срок за угон 32-летний симферополец, плюс еще два члена этой бригады, 36 и 35 лет, представлявшие село Укромное...

Почти как в стиле 90-х

Наши герои, находясь подшофе, явно искали приключений и нашли их на улице Первомайской. Здесь уголовничкам повстречались несколько юношей. Им наши герои, скорчив злобные гримасы, показали нож, запугали до смерти, после чего провели у ребят ревизию карманов. В результате у одного из юношей отобрали айфон и 600 рублей, у второго – два мобильных телефона и тысячную купюру, еще у двух юношей не оказалось материальных ценностей, достойных внимания злодеев. Поэтому малоимущие жертвы были загружены в автомобиль и вывезены за город. Здесь под аккомпанемент кулаков с ними была проведена беседа на предмет «вы нам теперь должны». То есть жертв обязали выплачивать злоумышленникам ежемесячно по 50 тысяч рублей. После чего потенциальных должников отвезли в город и выгрузили на окраине. Но сейчас не 90-е годы и так просто людей «не загрузить». Вот и пострадавшие обратились куда следует. Когда правоохранители узнали подробности ограбления, к данному делу подключились сразу несколько силовых ведомств, включая полицию, ФСБ и Росгвардию. Преступников задержали довольно оперативно. В ходе обыска дома у севастопольского главаря были найдены отобранные у юношей гаджеты. У симферопольского злодея, когда обыскивали квартиру, ничего не нашли из вещдоков по грабежу, зато обнаружили марихуану и приспособление для ее курения. У двух злодеев из Укромного ничего не нашлось криминального, зато они сами нашлись.

Сейчас участникам уголовного квартета инкриминируется часть вторая статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Фигурантам данной статьи ярко светит до десяти лет лишения свободы. А с учетом того, что наши герои уже были судимы, снисхождения им не видать.

Разного рода ворьё

В Севастополе пострадал 38-летний хлебосольный местный житель. На одном из городских рынков он познакомился с приезжим из города Омска, практически своим ровесником. Севастополец пригласил омича к себе домой и устроил для гостя большое застолье с обилием водки, а когда она ударила хозяину в голову, он ударился в рассказы о своем несметном богатстве в размере 350 тысяч рублей. Более того, сокровища были наглядно продемонстрированы омичу. Вскоре хозяин отошел ко сну, а гость отошел восвояси со всеми хозяйскими деньгами. Пришедшая с работы жена севастопольца сразу почувствовала неладное и к своему великому ужасу не нашла семейные богатства. Звонок в полицию не заставил себя долго ждать. Пойманный через пару дней похититель ничем не мог «порадовать» обворованное семейство, все украденные деньги он успел спустить в увеселительных заведениях города-героя. За подобный «отдых» злоумышленнику светит пять лет лишения свободы по воровской статье УК РФ.

Похожий случай произошел и в Алуште. Здесь местный мужичок средних лет, изрядно приняв на грудь, не мог добраться домой. Поэтому заглянул к знакомым, немного «отдышаться». Те гостю были рады, его накормили, напоили чаем и уложили отдохнуть. Наш герой хоть и был навеселе, но, когда увидел оставленный без присмотра хозяйский смартфон, быстро смел его в карман, оперативно попрощался с хозяевами и исчез. О том, что гаджет пропал вмести с пьяным гостем, пострадавшие, конечно, догадались и обратились в полицию. Правоохранители изъяли у вора смартфон по месту жительства. Теперь непорядочному мужичку придется довольствоваться пятью годами лишения свободы.

В одном из кафе Ялты «оставил» 150 тысяч посетитель средних лет. Мужчина положил свое портмоне на барную стойку, да и отвлекся на несколько минут, а когда хотел сделать еще заказ, портмоне под рукой не оказалось, его вообще не оказалось в зоне видимости. Поскольку там находилась крупная сумма, пострадавший пожаловался в полицию. Вора поймали оперативно. Как выяснилось, это 26-летний гость Ялты. Он сознался, что просто не смог удержаться и подмел «бесхозную» вещицу. О судьбе находившихся в портмоне денег ничего не сообщается.

О том, что граждане Украины активно посещают Крым, свидетельствуют не только данные пограничников и таможни, но и уголовная хроника. Так, в пригороде Ялты пострадал 40-летний житель самой незалежной в мире страны. У него из временного жилища, то есть из квартиры, ушло имущество на сумму более тысячи вечнозеленых долларов. Как выяснилось, кражу совершил 50-летний местный мужичок, который пробрался в квартиру через балкон. Вор полицией пойман, пострадавший частично этим удовлетворен, поскольку ему вернули не всё похищенное, злодей часть добычи успел пристроить.

Преступления, связанные с транспортом

В поселке Багерово отличились несколько местных мужичков. Они пьяными в хлам гоняли по населенному пункту на автомобиле «Мицубиси». Когда за мужичками увязался патрульный автомобиль ГИБДД и требовал остановиться, наши товарищи на это не реагировали. А остановились они возле дома своих друзей, которые собственно и вышли навстречу нашим подрулившим героям. Но радость двух свидевшихся компаний омрачили подъехавшие ДПСники, о чем потом сильно пожалели. Пьяные мужики сначала просто обматерили правоохранителей, а потом избили, правда один из гаишников успел выстрелить в воздух, но это его не спасло. Сейчас двое ДПСников лежат с побоями в больнице, а трое их оппонентов сидят в камере.

В Ялте пострадал 35-летний житель Алушты. Он приехал в соседний город на своем мотоцикле. Оставив транспортное средство на несколько минут без присмотра, алуштинец ушел по каким-то своим делам. А когда вернулся, мотоцикл исчез, не сам, конечно. Его, как потом выяснилось, оседлал 50-летний ялтинец, а потом быстро продал. Причем так лихо продал, что мотоцикл полиция до сих пор найти не может, впрочем, как и вырученные за него деньги. Их вор не менее стремительно истратил на крепкие напитки. Хозяину же мотоцикла, кстати оценившему свое горе в 200 тысяч рублей, останется только порадоваться тому, что злодея могут посадить на пять лет, а могут и не посадить.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Фото region.uz, watson.ch
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 558 от 13 декабря 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 125 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:38

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Декабрь 2019 (50)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru