Разбой и неповиновение

На этой неделе среди криминальных сводок фигурировали довольно экзотические по нынешним временам эпизоды

Дерзкое преступление на днях раскрыто в Симферополе. Всё началось с того, что по крымской столице каталась на автомобиле компания из четырех криминальных личностей. Руководил коллективом ранее судимый 49-летний севастополец, в подручных у него были отбывавший срок за угон 32-летний симферополец, плюс еще два члена этой бригады, 36 и 35 лет, представлявшие село Укромное...

Почти как в стиле 90-х

Наши герои, находясь подшофе, явно искали приключений и нашли их на улице Первомайской. Здесь уголовничкам повстречались несколько юношей. Им наши герои, скорчив злобные гримасы, показали нож, запугали до смерти, после чего провели у ребят ревизию карманов. В результате у одного из юношей отобрали айфон и 600 рублей, у второго – два мобильных телефона и тысячную купюру, еще у двух юношей не оказалось материальных ценностей, достойных внимания злодеев. Поэтому малоимущие жертвы были загружены в автомобиль и вывезены за город. Здесь под аккомпанемент кулаков с ними была проведена беседа на предмет «вы нам теперь должны». То есть жертв обязали выплачивать злоумышленникам ежемесячно по 50 тысяч рублей. После чего потенциальных должников отвезли в город и выгрузили на окраине. Но сейчас не 90-е годы и так просто людей «не загрузить». Вот и пострадавшие обратились куда следует. Когда правоохранители узнали подробности ограбления, к данному делу подключились сразу несколько силовых ведомств, включая полицию, ФСБ и Росгвардию. Преступников задержали довольно оперативно. В ходе обыска дома у севастопольского главаря были найдены отобранные у юношей гаджеты. У симферопольского злодея, когда обыскивали квартиру, ничего не нашли из вещдоков по грабежу, зато обнаружили марихуану и приспособление для ее курения. У двух злодеев из Укромного ничего не нашлось криминального, зато они сами нашлись.

Сейчас участникам уголовного квартета инкриминируется часть вторая статьи 162 УК РФ – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Фигурантам данной статьи ярко светит до десяти лет лишения свободы. А с учетом того, что наши герои уже были судимы, снисхождения им не видать.

Разного рода ворьё

В Севастополе пострадал 38-летний хлебосольный местный житель. На одном из городских рынков он познакомился с приезжим из города Омска, практически своим ровесником. Севастополец пригласил омича к себе домой и устроил для гостя большое застолье с обилием водки, а когда она ударила хозяину в голову, он ударился в рассказы о своем несметном богатстве в размере 350 тысяч рублей. Более того, сокровища были наглядно продемонстрированы омичу. Вскоре хозяин отошел ко сну, а гость отошел восвояси со всеми хозяйскими деньгами. Пришедшая с работы жена севастопольца сразу почувствовала неладное и к своему великому ужасу не нашла семейные богатства. Звонок в полицию не заставил себя долго ждать. Пойманный через пару дней похититель ничем не мог «порадовать» обворованное семейство, все украденные деньги он успел спустить в увеселительных заведениях города-героя. За подобный «отдых» злоумышленнику светит пять лет лишения свободы по воровской статье УК РФ.

Похожий случай произошел и в Алуште. Здесь местный мужичок средних лет, изрядно приняв на грудь, не мог добраться домой. Поэтому заглянул к знакомым, немного «отдышаться». Те гостю были рады, его накормили, напоили чаем и уложили отдохнуть. Наш герой хоть и был навеселе, но, когда увидел оставленный без присмотра хозяйский смартфон, быстро смел его в карман, оперативно попрощался с хозяевами и исчез. О том, что гаджет пропал вмести с пьяным гостем, пострадавшие, конечно, догадались и обратились в полицию. Правоохранители изъяли у вора смартфон по месту жительства. Теперь непорядочному мужичку придется довольствоваться пятью годами лишения свободы.

В одном из кафе Ялты «оставил» 150 тысяч посетитель средних лет. Мужчина положил свое портмоне на барную стойку, да и отвлекся на несколько минут, а когда хотел сделать еще заказ, портмоне под рукой не оказалось, его вообще не оказалось в зоне видимости. Поскольку там находилась крупная сумма, пострадавший пожаловался в полицию. Вора поймали оперативно. Как выяснилось, это 26-летний гость Ялты. Он сознался, что просто не смог удержаться и подмел «бесхозную» вещицу. О судьбе находившихся в портмоне денег ничего не сообщается.

О том, что граждане Украины активно посещают Крым, свидетельствуют не только данные пограничников и таможни, но и уголовная хроника. Так, в пригороде Ялты пострадал 40-летний житель самой незалежной в мире страны. У него из временного жилища, то есть из квартиры, ушло имущество на сумму более тысячи вечнозеленых долларов. Как выяснилось, кражу совершил 50-летний местный мужичок, который пробрался в квартиру через балкон. Вор полицией пойман, пострадавший частично этим удовлетворен, поскольку ему вернули не всё похищенное, злодей часть добычи успел пристроить.

Преступления, связанные с транспортом

В поселке Багерово отличились несколько местных мужичков. Они пьяными в хлам гоняли по населенному пункту на автомобиле «Мицубиси». Когда за мужичками увязался патрульный автомобиль ГИБДД и требовал остановиться, наши товарищи на это не реагировали. А остановились они возле дома своих друзей, которые собственно и вышли навстречу нашим подрулившим героям. Но радость двух свидевшихся компаний омрачили подъехавшие ДПСники, о чем потом сильно пожалели. Пьяные мужики сначала просто обматерили правоохранителей, а потом избили, правда один из гаишников успел выстрелить в воздух, но это его не спасло. Сейчас двое ДПСников лежат с побоями в больнице, а трое их оппонентов сидят в камере.

В Ялте пострадал 35-летний житель Алушты. Он приехал в соседний город на своем мотоцикле. Оставив транспортное средство на несколько минут без присмотра, алуштинец ушел по каким-то своим делам. А когда вернулся, мотоцикл исчез, не сам, конечно. Его, как потом выяснилось, оседлал 50-летний ялтинец, а потом быстро продал. Причем так лихо продал, что мотоцикл полиция до сих пор найти не может, впрочем, как и вырученные за него деньги. Их вор не менее стремительно истратил на крепкие напитки. Хозяину же мотоцикла, кстати оценившему свое горе в 200 тысяч рублей, останется только порадоваться тому, что злодея могут посадить на пять лет, а могут и не посадить.