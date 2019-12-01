Большие планы и грандиозные намерения

Проблемы ЖКХ и перспективы медицины в фокусе внимания чиновников

Очередное заседание крымского правительства на этой неделе началось с минуты молчания: утром того дня в автомобильной аварии погибла глава администрации Черноморского района Людмила Глушко, спешившая как раз на заседание Совмина. Она занимала эту должность с июля 2016-го и была переназначена в октябре нынешнего года. В пресс-службе МВД по РК сообщили, что авария произошла на автодороге Черноморское – Евпатория. В результате лобового столкновения автомобилей KIA и Ford погибли четыре человека...

Бесконечный процесс

«С глубокой скорбью воспринял известие о гибели главы администрации Черноморского района Людмилы Глушко. Она была настоящим профессионалом, успешным руководителем, чутким и отзывчивым человеком, пользовалась заслуженным уважением коллег и друзей, всех жителей Черноморского района», – написал на своей странице в социальной сети премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

...Между тем в Крыму продолжается уже кажущееся бесконечным формирование нового состава правительства. С прошлой недели Совет министров обрёл лишь ещё двух новых членов – руководителей Министерства здравоохранения и Министерства чрезвычайных ситуаций. Новых лиц и пресловутого «вливания свежей крови» снова не случилось – указанные должности получили те, кто занимал их до «перезагрузки власти»: Игорь Чемоданов и Сергей Шахов соответственно.

Медицина будущего

Кстати, здравоохранению крымское правительство сейчас уделяет повышенное внимание. В основном в связи со строительством масштабных объектов – многофункционального медцентра в Симферополе и реабилитационного центра для детей в Евпатории, который, правда, пока только в планах.

Что касается многофункционального медицинского центра имени Семашко, то финансирование его строительства будет увеличено на 450 млн рублей. Такую информацию журналисты получили по итогам заседания Совмина. Как вы помните, ранее замминистра экономического развития России Сергей Назаров говорил, что новый медцентр планируют сдать в эксплуатацию уже до конца текущего года. Собственно, это было предусмотрено утверждённым планом-графиком. По состоянию на середину ноября готовность объекта составляла 98%, однако на стадии укомплектования центра оборудованием, как водится, возникли «нюансы». Часть предусмотренной техники будет импортной, и пока неизвестно, доставят ли её в срок.

Напомним, медкомплекс состоит из нескольких основных объектов: главного здания – лечебно-диагностического центра – и примыкающего к нему патологоанатомического отделения. Кроме того, в комплекс входит пищеблок, котельная, кислородная станция и три трансформаторные подстанции. Общая площадь застройки составляет более 11 тыс. квадратных метров. Цена контракта на выполнение работ – почти 8,4 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию медицинское учреждение станет одним из самых современных в России. Осталось только этого ввода дождаться.

Что касается реабилитационного центра для детей на базе нескольких санаториев в Евпатории, то, по предварительным оценкам, озвученным по итогам заседания правительства, его создание может обойтись бюджету в сумму от 8 до 12 млрд рублей (при планируемой ёмкости в тысячу койко-мест). Центр собираются оснастить самым современным оборудованием.

Первые деньги – 80 млн – уже выделены крымским властям на подготовку проектно-сметной документации. В правительстве республики уточнили, что для создания реабилитационного центра два евпаторийских детских санатория в прибрежной полосе будут переданы в федеральную собственность. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, «стоит задача построить детский медицинский реабилитационный центр мирового уровня, где будут лечиться дети из всех регионов нашей страны и из-за рубежа». Она добавила, что окончательная стоимость проекта будет известна после подготовки медико-технического задания.

Никакой угрозы!

Внушительное финансирование получит и сфера жилищно-коммунального хозяйства. В новом году городам и районам полуострова будет выделено 589 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. На эти же деньги во всех муниципалитетах республики должны быть укомплектованы подразделения, занимающиеся как уборкой старых мусорных завалов, так и предотвращением появления новых. Кроме того, в правительстве рассматривается вопрос о том, чтобы привлекать к ответственности не только граждан, выбрасывающих мусор где придётся, но и должностных лиц, ответственных за уборку.

При этом в правительстве уточняют, что на общем фоне ситуация со свалками в Крыму пока нормальная, но есть проблемы с качеством уборки улиц и вывоза мусора. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Симферополе. В Совете министров считают, что уборка улиц и состояние зелёных зон в столице находится в удручающем состоянии, однако с нового года всё должно измениться. Каким образом? Планируется, что персональная ответственность коммунальных служб и местных органов власти теперь будет закреплена за каждой улицей. Что ж, свежо придание…

Между тем сроки замены лифтового оборудования с периодом эксплуатации более 25 лет продлили до 2026 года. Кстати, таких лифтов на полуострове осталось 1734. Их должны были заменить до февраля 2020 года, однако, поскольку новые лифты нужны не только Крыму, но и другим субъектам РФ, заводы не сумели обеспечить необходимую производительность.

«Министерство экономического развития РФ обратилось в Евразийскую комиссию с просьбой снять ограничения на использование лифтов со сроком эксплуатации свыше 25 лет, – сообщил в ходе заседания правительства министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев. – Срок был продлён до 2026 года, тем самым лифты старше 25 лет могут эксплуатироваться далее. В Крыму такие лифты не несут угрозы для граждан».