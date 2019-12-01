Уроки времени

В Севастополе проходят Парламентские Рождественские чтения

В Законодательном собрании Севастополя, в рамках VIII регионального этапа XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений, состоялись IV Парламентские Рождественские чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники». Напомним, что истории Рождественских чтений уже более двух десятилетий. Инициатором их проведения много лет назад выступила православная церковь, и каждый год, в канун Рождества, в них участвуют все: от детских садов до парламентариев.

Призваны свидетельствовать правду

В этом году главной темой мероприятия стала Победа над немецко-фашистскими захватчиками, а точнее роль в ней нашего народа. Со вступительным словом к собравшимся обратился спикер севастопольского парламента.

Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания Севастополя:

«В следующем году наша страна отмечает 75-летие Победы над фашистской Германией. Наш город недаром называют патриотической столицей России. Здесь за каждый клочок земли было отдано немало жизней. Многие, приезжая в Севастополь, удивляются, почему наши дети столько знают о Великой Отечественной войне, а молодежь активно участвует в патриотических движениях. Я думаю, это связано с нашими традициями воспитания. Мы с раннего детства учим наших детей любить Родину, понимать, что такое честь, долг, достоинство. Такие форумы, где сотрудничают духовные, образовательные учреждения, позволяют нам сохранять в наших детях свет правды, который сегодня, к сожалению, гаснет в некоторых странах, где забывают историю, где искажают исторические факты, уничтожают памятники тем, кто освободил их страны и народы. Программа форума адресована, в первую очередь, тем, кто будет развивать наш город, нашу страну завтра. Мы обязаны научить подрастающее поколение противостоять лживой, негативной, разрушительной информации, научить их ориентироваться на истинные духовные, нравственные, патриотические ценности. Взращивать в подрастающем поколении любовь к своему Отечеству, гордость за свою страну, уважение к памяти настоящих героев, которыми для нас являются ветераны ВОВ. Пусть подвиги наших предков станут примером для нашей молодежи, путеводной звездой на сложной дороге становления характера, формирования мировоззрения и развития высоконравственных, ярких личностей».

Также с речью выступил благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта. «Во многих странах Европы, в тех странах, которые освобождала наша армия: Чехия, Польша, Украина, происходят вещи, которые не могут вместиться в наши сердца и умы. Уничтожение памятников, памяти и самое главное, забвение того подвига нашего народа, который был совершен ради того, чтобы очистить Европу от коричневой чумы. Очистить народы Европы от порабощения. И безусловно, в том числе и наш форум призван к тому, чтобы мы свидетельствовали истину о святости и величии нашей Победы. Истину о том, что наш народ своей кровью освободил мир не только от порабощения физического, телесного, но и духовного», – рассказал он. И добавил, что сегодня мы призваны свидетельствовать истину и правду о святом подвиге нашего народа.

Оставаться человеком

Также к собравшимся обратился депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Белик.

Дмитрий Белик:

«9 мая – это великая светлая дата. Это не просто праздник, это дата, которая разделила мировую историю на до и после. Я искренне благодарен нашим дедам, прадедам, тем, кого нет, тем, кто остался в живых, за то, что сегодня мы живем под мирным небом».

Депутат Госдумы также вспомнил о другой дате, 21 ноября, шестилетии Майдана в Киеве. Он отметил, что соседнее с нами государство было повергнуто в хаос, уничтожались государственные институты, гибли люди, и в течение нескольких месяцев страна превращалась в руины.

Дмитрий Белик:

«Для нас очень важно, чтобы наши дети не забывали подвиг наших дедов, отцов, прадедов. Звание город-герой было присвоено Севастополю 8 мая 1965 года, и площади и улицы нашего города названы в честь героев, в том числе и героев двух оборон Севастополя. Мы знаем, что пост №1 – это визитная карточка нашего города, и за 46 лет вахта памяти в почетном карауле, который каждый день стоит у Вечного огня, ни разу не была прервана».

Кроме того, с докладами в рамках парламентских чтений выступили представители учебных заведений, духовенства, ветеранских организаций, студенты и ученики городских образовательных учреждений. Выступающие говорили о духовно-нравственном просвещении молодёжи, об уроках истории и наследии победителей, делились опытом в вопросах воспитания подрастающего поколения.

Ольга Тимофеева, заместитель губернатора Севастополя:

«Это очередной этап, чтобы задуматься: кто я, человек? Что я несу миру, как я выстраиваю свою жизнь и как она сообразуется с основными целями и задачами? Мы шли к любви и милосердию, мы милосердны той войне. Несмотря ни на что, человек оставался человеком. Это самый важный для меня лично урок того времени».

Напомним, что в Севастополе VIII Региональные Рождественские образовательные чтения проходят до 15 декабря и завершатся в театре имени Луначарского премьерой литературно-музыкальной композиции «За други своя». Это произведение представит Севастополь в Кремле, на международном этапе форума, в конце января 2020 года.