Новая волна плюс мастерство

Ряд наших «зимников» с самой хорошей стороны успел себя зарекомендовать на международной арене

Наступили времена, когда нашим спортсменам приходится работать, выступать вопреки препятствиям, которые им ставят на пути в большой международный спорт «заклятые друзья» России, стремящиеся вычеркнуть название нашей страны даже из истории Второй мировой войны. Коль они утверждают, что вклад советского народа в победу над фашизмом был минимальным, то чего от них ждать в спорте, где, по их мнению, кстати ничем конкретным не доказанному, все спортсмены поголовно – допингёры и всех своих успехов они добиваются благодаря усилиям химиков...

Пришла зима

Ряд наших «зимников» – лыжники, конькобежцы, биатлонисты, саночники, бобслеисты, шорт-трекисты, хоккеисты – уже с самой хорошей стороны успели себя зарекомендовать на международной арене, как правило стартуя за рубежом, где их проверяют на допинг. И у иностранных специалистов, как и у офицеров ВАДА, к нашим парням и девушкам нет претензий. Тем более что у подавляющего большинства из них не маячит за спиной тень Григория Родченкова и его подельников, во всю старавшихся подсадить на допинговую иглу в 2012-2015 годах ведущих наших мастеров, которые напряжённо готовились к зимним Олимпийским играм, впервые проводившимся в России, и которые блестяще выступали в Сочи-2014, став победителями в неофициальном командном зачёте. Увы, из той команды сейчас сохранили свои позиции в сборной России лишь единицы, в каждом из видов зимних дисциплин.

Например, у фигуристов это одиночницы Алина Загитова и Евгения Медведева, танцоры Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин. Хотя до сего дня непонятно, за какие «грехи» комиссия МОК не пустила Сашу и Ваню на старт зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. С той поры прошло всего два года, а в нашей сборной остальных олимпийцев из состава уже вытеснила новая волна мастеров, которым в годы мутной допинговой полосы, царившей в нашем спорте, было по 9-13 лет, и все они только делали первые обдуманные шаги по льду Дворцов спорта в различных городах страны. Наиболее талантливые из них, в том числе Медведева и Загитова, попадали в руки выдающегося наставника Этери Тутберидзе, которая уже в Москве продолжала шлифовать их мастерство, приведя девушек на олимпийский, мировой и европейские пьедесталы почёта, как правило на их высшую ступеньку. А рядом с ними настойчиво тренировались, овладевая элементами ультра-си юные 13-14-летние подруги по школе Тутберидзе, мечтавшие о том, чтобы им уже исполнилось 16 лет и они получили право выступать среди дам, чтобы доказать, что они не за красивые глаза становились чемпионками мира среди юниоров, покоряя весь спортивный мир своими четверными прыжками, которые пока не смогли выучить звёздные ученицы Тутберидзе. Но ими уже овладели 11-12-летние девчонки из той же школы – Камила Валиева и Дарья Усачёва. И такой прорыв произошёл не только у девушек, но и у парней-одиночников, а также среди спортивных пар.

На пути к финалу Гран-при

Поэтому не стоит удивляться, что новая волна нашего фигурного катания доминировала на пути к финалу Гран-при, стараясь попасть в финальные шестёрки, но для этого необходимо было стать победителями или в крайнем случае призёрами Гран-при США, Канады, Франции, Китая, России, Японии. И здесь мировой рекорд установило трио юных воспитанниц Этери Тутберидзе – Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, которые победили на всех шести турнирах, выиграв по два из них. Также по две победы на этапах отпраздновали наши танцоры Виктория Синицына и Никита Кацалапов, спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На шести этапах российские фигуристы завоевали 28 медалей (12 золотых + 9 серебряных +7 бронзовых).

Такое выступление российской новой волны заставило всех лучших мастеров фигурного конька не жалея сил готовиться к финалу Гран-при, который проходил на этот раз в итальянском Турине. Здесь были разыграны первые Кубки мира сезона 2019/20 годов, среди взрослых и юниоров. Турнир последних с полным правом можно было именовать «Открытым первенством России среди юниоров». Но по традиции начнём отчёт с Гран-при для взрослых.

Каждой сестре по серьге

Разумеется, наставники наших фигуристов, отправляясь в Турин, прежде всего рассчитывали на успешные старты своих одиночниц и спортивных пар, надеясь, что до бронзовых наград дотянутся одиночники и танцоры.

Но, увы, у мужчин борьба за Кубок мира разыгралась между двумя супермастерами, японцем Юдзуру Ханю и американцем Натаном Ченом, и на этот раз Натан с явным перевесом смог обыграть своего постоянного соперника. А вот наши парни, допустив ряд серьезных ошибок, отдали «бронзу» французу Кевину Аймозу. Александр Самарин занял четвёртое, а Дмитрий Алиев – шестое место.

В том, что в спортивных парах и в танцах на льду Кубки мира достанутся действующим чемпионам мира, соответственно китайской паре Вэньцзинь Суй и Цун Хань и французскому дуэту Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, никто не сомневался. Но сенсацией стало второе место ещё одной китайской пары – Чэн Пэн и Ян Цзинь, сумевших отодвинуть на третью ступеньку пьедестала почёта наших Анастасию Мишину и Александра Галлямина, на четвертое – Александру Бойкову и Дмитрия Козловского и на шестое место – Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина. Но все они ещё вчерашние юниоры и время для их суперуспехов ещё не пришло. А вот тот факт, что наши танцоры Александра Степанова и Иван Букин и Виктория Синицина и Никита Кацалапов уступили «серебро» и «бронзу» двум американским дуэтам, а сами оказались на четвёртом и шестом местах, не может не тревожить.

Зато триумфально выступил среди дам «детский сад» Тутберидзе. Кубок мира достался Алёне Косторной, установившей мировые рекорды в короткой (85,45) и в произвольной (247,59 баллов) программах. Второе место досталось Анне Щербаковой – 240,92, а третье – Александре Трусовой – 233,18. Троица 16-летних девчонок сумела отодвинуть лишь на шестое место 17-летнюю действующую олимпийскую и мировую чемпионку Алину Загитову (205,23).

Интересно отметить, что результат Алины смогла превзойти и обладательница Гран-при среди юниорок 13-летняя Камила Валиева (207,47), сумевшая опередить талантливую американку Алису Лю и свою подругу по сборной Дарью Усачеву, оставивших на четвёртом и шестом местах Ксению Синицину и Викторию Васильеву.

Пять российских спортивных пар, ведя сражение за Гран-при среди юниоров, заняли первые пять мест! А почётный приз достался Аполинарии Панфиловой и Евгению Рылову.

У парней-одиночников в произвольной программе отлично выступил японец Сун Сато. У россиян результаты такие – Андрей Мозалёв удостоился «серебра», Даниил Самсонов – «бронзы», Пётр Гумянник – был пятым. Среди танцоров первенствовали Марина Казакова и Георгий Ревия, выступающие за Грузию, вторыми были американцы Эвонли Нгуен и Вадим Колесник, а за ними разместились три российских дуэта, из которых Елизавета Шанаева и Давид Нарижный удостоились «бронзы».