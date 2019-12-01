Когда рулят из Вашингтона

Кто должен отвечать за ошибки?

Наши читатели, полагаем, уже в курсе дела, что решил исполком ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), который собирался в швейцарской Лозанне, чтобы избрать карательные санкции для нашей страны и её спортсменов. От распрей между ВАДА и нашими спортивными чиновниками на протяжении последних десяти лет страдают спортсмены разных возрастов, многие из которых, когда в 2011-15 гг. (судя по докладам Макларена и Шмидта) в стране расцветал допинг, вообще были далеки от большого спорта, а сейчас должны отвечать за ошибки своих предшественников.

Новые санкции

Итак, западные спортивные чиновники решили «обнулить» РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) и отстранить Россию на четыре года от участия в международных состязаниях, таких как Олимпийские и Паралимпийские игры и чемпионаты мира. Также лишение россиян права проводить на своей территории крупные международные состязания и ещё ряд наказаний, которые могут привести к упадку спорта высших достижений, наших любителей спорта разделили на два лагеря. Одни предлагали срочно разорвать все отношения с МОК и ВАДА и всё внимание сосредоточить не на «зажравшихся» наших мастерах, для которых заработок валюты превышают любовь к стране, а активно взяться за воспитание молодой поросли. Дескать, пора прекратить унижаться и твёрдо сказать – такой спорт нам не нужен! То есть, спорт, в котором есть какие-то терапевтические исключения, есть непонятная ВАДА, которая решает, кого наказывать, а кого похвалить, которая начинает расследования, не проверив явные факты.

Другие говорят, что следует сурово наказать тех людей (в их числе называли нынешнего министра спорта РФ Павла Колобкова, директора Московской антидопинговой лаборатории Елену Мочалову, её мужа, системного администратора этой же лаборатории Евгения Мочалова), по вине которых разыгрался новый скандал вокруг передачи материалов из Москвы в Монреаль, относящихся, опять-таки, к тем же «мутным» 2011-2015 годам. Мол, из-за этой передачи россияне потеряли доверие во всём спортивном мире. А коль так, то нашей стране следует принести извинения «обиженным» и принять все санкции, заготовленные чиновниками ВАДА.

Однако оба лагеря призывали набраться терпения до 9 декабря. Ведь все планируемые санкции по бану – это только предложения, а решение будет продиктовано голосованием членов исполкома. В прошлом голосовании, когда в сентябре 2018 года на Сейшельских островах было исполкомом ВАДА восстановлено в своих правах РУСАДА, из двенадцати «исполкомовцев» 9 проголосовали «за» Россию, один воздержался, двое были против.

Но теперь, после нового скандала вокруг «переписанного» и «подтёртого» списка из Москвы, кто из той же девятки пересмотрит свое решение, принятое на Сейшелах? Однако множество наших спортсменов и поклонников спорта не ждали от исполкома ВАДА, которым рулят из Вашингтона, ничего хорошего! Тем более что президент МОК немец Томас Бах и его компания заявили, что не собираются защищать российский спорт.

«Наказали» единогласно

В минувший понедельник в Лозанне двенадцать членов исполкома ВАДА, среди которых было несколько человек, симпатизирующих нашему спорту, тем не менее единогласно проголосовали за все предложения своего комитета по соответствию, которые по «секрету» почти месяц тому назад сообщили всему миру журналисты газеты «The New York Times». Причём создалось такое впечатление, что эти санкции были прочитаны уже бывшим президентом этой организации британцем Кейном Риди прямо с газетной полосы. С ними мы вас познакомили уже в начале материала.

Ну, и самое главное. Вновь на Олимпийские игры и чемпионаты мира будут отбираться – теперь уже ВАДА – российские мастера, которые смогут доказать, что они «чисты» от допинга, но с обязательным условием только в ранге «нейтральных атлетов и команд». Запрещено в любой форме демонстрировать свою национальную принадлежность.

Как видите, ничего нового, всё это наш спорт проходил за последние три года, когда дело доходило до летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 и зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018.

Цель этих санкций?

Не секрет, что в российской спортивной среде пока продолжает наблюдаться разнобой, как поступать: бойкотировать ли Игры в Токио или ехать на предложенных ВАДА унизительных для нашей страны условиях. Например, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что наши боксёры не поедут на Игры без государственного флага, а президенты Федерации по фехтованию Алишер Усманов и Федерации водного поло, прыжков в воду и артистического плавания Андрей Власенко считают, что и без флага все в мире знают российских спортсменов, которые, приехав в Токио-2020, докажут, что любые драконовские меры не в состоянии сломить россиян.

Однако подобный разнобой – и есть результат, к которому стремились чиновники ВАДА. Ну, и, конечно, те, кто помогал им принять такое решение. Кроме того, это блестящий ход, чтобы сталкивать индивидуальные интересы отдельных наших граждан (спортсменов и тренеров) с национальными интересами государства. И конечно, в Монреале и Вашингтоне ждут, что в России разгорится конфликт: болеем за своих (клеймим нейтралов), клеймим российских спортивных чиновников и власть вообще за то, что она довела до такой жизни и поступает неправильно, разрешая различным «вадам» вытирать ноги об наш народ. Ведь наш спорт в 2020 году стараются второй раз наказать за просчёты, допущенные с допингом десять лет тому назад. И ясно, что это удар не по допингу и даже не по спорту, а по России в целом. В единственное наше уязвимое место.

И вновь традиционный для нас вопрос: «Что делать и как быть с этим решением ВАДА?» На него дал ответ Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он сказал: «У ВАДА нет претензий к Олимпийскому комитету России. Однако решение ВАДА противоречит основному закону МОК, зафиксированному в «Олимпийской хартии». И мы имеем все основания подать апелляцию на это решение в CAS (Спортивный арбитражный суд) в Лозанне. Ведь РУСАДА может оспаривать решение ВАДА именно в CAS в течение 21 дня с момента его принятия».