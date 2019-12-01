Крым коррупционный

Самые громкие случаи за пять лет, и как будут оценивать уровень коррупции в следующем году

Конец года – традиционное время подводить итоги. В том числе можно поговорить и о событиях на местном, так сказать, антикоррупционном фронте. Как раз на днях в Симферополе прошла соответствующая пресс-конференция председателя Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александра Акшатина. Также мы решили обратить внимание на самые яркие случаи коррупционной деятельности, выявленные правоохранителями в республике за пять минувших лет: вспомнить, о чем рассказывали мы и наши коллеги...

26 утративших доверие

На упомянутой итоговой пресс-конференции председатель Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин, в частности, рассказал, что под проверки со стороны профильного комитета подпадают должностные лица, назначенные главой Республики Крым. Чиновники уровня руководителей и заместителей руководителей госкомитетов, министров и заместителей министров, а также вице-премьеров правительства Крыма, включая премьер-министра. «За пять лет деятельности мы провели 734 контрольных мероприятия, которые не ограничиваются проверкой справки о доходах. Каждому кандидату на назначение дается оценка по пятнадцати позициям. Учитываются многие факторы, включая публикации в средствах массовой информации», – сообщил Александр Акшатин. При этом он особо обратил внимание именно на информацию в СМИ, сравнив с поговоркой «дыма без огня не бывает». «В этом году по результату проведенных 196 проверок выявлено 113 нарушений, материалы по которым переданы в правоохранительные органы. В девяти случаях были возбуждены уголовные дела. Наказание в рамках действующего законодательства за различные нарушения понесли сорок человек», – рассказал Акшатин.

Наказания же могут быть разными. И замечание, и выговор, и утрата доверия. Первые два влекут материальные последствия, а утрата доверия приравнивается к уголовному делу. «Утрата доверия – наивысшая форма наказания. Практически уголовное дело, не повлекшее тяжкие последствия», – уточнил Акшатин и также сообщил, что сведения о тех, кто был уволен по утрате доверия, заносятся в соответствующий федеральный реестр. Запись в таком реестре перечеркивает карьеру госслужащего. Вычеркнуть фамилию чиновника, утратившего доверие, можно только по решению суда либо по истечении установленного срока. Кстати, из сорока лиц, привлеченных к ответственности в этом году, по информации Акшатина, пятеро были уволены по утрате доверия. Всего же за пять лет существования республиканского Комитета по противодействию коррупции зафиксировано 26 подобных случаев. При этом было пятнадцать случаев обжалования решений комитета в суде, но ни один из них не завершился отменой решения. А среди отраслей, наиболее негативно отметившихся в этом вопросе, сотрудники крымского антикоррупционного комитета называют медицину и транспорт.

Примечательно и то, что в 2020 году в Крыму, как сообщила начальник отдела Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Евгения Константинова, будет применена новая методика оценивания уровня коррупции. Ее разработали и утвердили для регионов сотрудники Министерства экономического развития Российской Федерации. Цель новой методики – определение уровня, структуры, специфики коррупции в регионе, а также мер, которые реализуются для противодействия ей. Полученный результат будет предоставлен в Москву, где в итоге будет составлен рейтинг регионов. И пока остается только догадываться, на каком месте окажется в этом рейтинге полуостров...

Рекордсмен со знаком минус

Среди предприятий и организаций, руководство которых оказалось наиболее заражено «вирусом коррупции», сотрудники Комитета по противодействию коррупции Республики Крым называют республиканский ГУП «Крым-Фармация». К примеру, бывшего руководителя предприятия подозревают в превышении должностных полномочий и «разбазаривании имущества» на огромную сумму. В середине 2018 года правоохранителями после расследования антикоррупционного комитета была задержана Ирина Бахлина: руководитель предприятия как раз получала взятку в 400 тысяч рублей от поставщиков фармацевтической продукции. Ей суд вынес приговор со штрафом в размере 4 миллионов рублей и оставил её на свободе, назначив условный срок. Но ведь это только последний, так сказать, попавшийся руководитель! Только за минувший год на посту руководителя «Крым-Фармации» побывало шесть человек – и далеко не у всех была возможность написать заявление «по собственному», как говорят в антикоррупционном комитете. «Ну, не везёт предприятию. Надеюсь, что повезёт сейчас», – резюмировал ситуацию председатель Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин.

На самом верху...

Наиболее «выдающимся» коррупционером крымские силовики называют бывшего вице-премьера республики Олега Казурина. В июне прошлого года его признали виновным в получении огромной взятки и приговорили к 11,5 годам заключения (задержание произошло в феврале 2017 года, когда правоохранители не дали Казурину покинуть полуостров, задержав его в аэропорту Симферополя). По мнению главы Комитета по противодействию коррупции РК Александра Акшатина, это самый «матерый» взяточник в крымском правительстве. «Он с таким цинизмом подвел главу республики Сергея Аксенова. Ему доверили такое ответственное дело – все 465 объектов федеральной целевой программы в Крыму. Это вопиющий случай: человек занял должность и с первого дня начал складывать преступные схемы», – заявил тогда Акшатин. В ходе следствия выяснилось, что чиновник через посредника получил 27 млн рублей от строительной фирмы. Тогдашний вице-премьер пообещал компании, что она станет единственным поставщиком при заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи. Также его признали виновным в крупном мошенничестве и отмывании денежных средств. Кроме отбывания наказания в колонии, Казурину предстоит выплатить государству 56-миллионный штраф.

Следующий «по крупности» предполагаемый коррупционер – Виталий Нахлупин, также вице-премьер крымского правительства. Именно к нему после отставки Казурина перешли вопросы реализации ФЦП на полуострове. И его задержание, пожалуй, стало самым громким и неожиданным в 2018 году.

Также были арестованы его предполагаемые подельники – бывшие и. о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и первый зампред республиканского комитета конкурентной политики Ярослав Сливка.

Сейчас Нахлупина подозревают в получении взятки, однако расследование его уголовного дела пока не завершено (по данным следствия, Нахлупин обвиняется в систематическом получении взяток). «Я проводил в отношении него проверку, и у меня истребованы все материалы. Расследует дело Москва, все в глубоком процессе», – сообщил журналистам глава антикоррупционного комитета. Сейчас бывший вице-премьер находится под стражей.

По городам и районам

Череда задержаний глав городских администраций на полуострове началась с Дмитрия Щепеткова – градоначальника Феодосии. В конце 2015 года правоохранители задержали его и его зама Макара Макарова, когда те через посредников готовились получить 150 тыс. долларов взятки от предпринимателя, желающего продлить договор аренды земельного участка. Всего чиновники требовали 300 тыс. долларов. Керченский городской суд приговорил Щепеткова к 8 годам колонии и штрафу в размере 42 миллионов рублей. В начале этого года СМИ сообщали, что Щепеткова переводят в колонию на материк, где ему придется отбывать последние пять лет заключения.

В июне 2016 года за аналогичное преступление задержали главу администрации Керчи Сергея Писарева. Он получил 3,2 млн рублей за содействие в заключении договоров аренды и купли-продажи земельных участков на Аршинцевской косе под коммерческое использование. Обвинение требовало для Писарева наказание в 9 лет лишения свободы в колонии, но суд приговорил его к 8 годам со штрафом 6,4 миллиона рублей. Затем был задержан глава администрации Красноперекопска Игорь Яцишин.

Он получил взятку в размере 430 тысяч рублей от предпринимателя за аренду муниципального имущества. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в три миллиона рублей. А минувшим летом правоохранители задержали при получении взятки в 189 тыс. рублей главу администрации Ленинского района Республики Крым Светлану Иванову. Следствие установило, что к ней обратилась директор фирмы с просьбой посодействовать в заключении контрактов по производству двух капитальных ремонтов водопроводных сетей, а по завершении работ не придираться к их качеству и подписать акты приемки выполненных работ.

Иванова согласилась сделать это за 5-процентный «откат» от цены контрактов. По договорённости деньги она должна была получить после окончания работ и оплаты контрактов. Первая часть сговора сработала успешно – глава администрации через подчинённых предала своей сообщнице тендерную документацию и та без проблем победила в обоих конкурсах. Возможно, их тайна не стала бы достоянием общественности и не была бы раскрыта правоохранительными органами, если бы Иванова не поторопилась. Жажда лёгкой наживы толкнула её на грубую «ошибку» – подписать акты приёмки работ до завершения работ на объектах и перечислить деньги на счёт фирмы. Взятку в размере 189 тысяч рублей посредники экс-главы района получили 12 июля, но передать Ивановой не успели – преступную схему раскрыли оперативники УЭБиПК МВД России по Республике Крым.

Мошенник-газовщик и преступная жалость

Есть, конечно, в материалах деятельности антикоррупционного комитета и дела «помельче». Но не менее интересные. Например, некоторое время назад сообщалось, как инженер алуштинского управления «Крымгазсетей» за год обогатился на крымчанах почти на 1,5 млн рублей. Он собрал эти деньги с жителей Алушты, желающих в сжатые строки получить услугу по обслуживанию газовых сетей, а также поскорее завершить установку газового оборудования. При этом выполнять обещания мужчина не собирался. Результат – обвинение в получении взяток и мошенничестве и соответственно – суд.

Примечательным кажется и случай, когда желание крымчанки «отмазать» сына от уголовной ответственности за 420 тысяч рублей закончилось для нее семью годами исправительной колонии. Суть дела такова: мать молодого человека предприняла попытку дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы освободить сына от уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков и хранение огнестрельного оружия. Во время разговора с начальником отдела УФСБ России в Евпатории она предложила ему деньги прямо в служебном кабинете, вытащив пачку купюр из декольте. За дачу взятки даму приговорили к семи годам исправительной колонии общего режима.