Хорошие рекомендации

Что происходит в клинике лазерной микрохирургии глаза «Око центр»

В Симферополе свой день рождения отметил центр лазерной микрохирургии глаза. За 13 лет из небольшого кабинета «Око центр» перерос в самодостаточную полноценную клинику, которая с каждым годом пользуется всё большей популярностью. Детали узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Людей всё больше

«Око центр» уже давно зарекомендовал себя высокопрофессиональным учреждением и заслужил серьезный авторитет среди своих пациентов. Люди доверяют специалистам центра, а те, в свою очередь, готовы предложить самое современное оборудование и, конечно, свои знания и умения.

Борис Левин, главврач Кольчугинской участковой больницы Симферопольского района:

«С «Око центром» я знаком уже точно одно десятилетие. Но то, что я увидел в центре лазерной микрохирургии глаза, это всё только благодаря тому, что в «Око центре» я наблюдаюсь офтальмологически. Зрение у меня хорошее, и поэтому я могу оценить всю красоту обновленного «Око центра». Это то, к чему шли, наверное, долгие годы».

Один из самых основных плюсов клиники – постоянный процесс развития и модернизации. Совершенствуется не только знание сотрудников, регулярно закупается новое высокотехнологичное оборудование. Расширяется и площадь самого центра. Действующих квадратных метров недостаточно, чтобы принять всех желающих. Теперь все те кабинеты, которые были на втором этаже, переместились на первый. Третий этаж используется только как операционный блок, где появилась еще одна, четвертая, операционная.

Олег Расин, главврач центра лазерной микрохирургии глаза «Око центр»:

«За последние годы пациентов стало настолько много, что даже в Интернете появились жалобы на то, что у нас коридоры узкие, а людей так много, что пройти негде. Потому мы решили немного расширить площадь, и благодаря этому расширению в нашем «Око центре» будет сейчас очень комфортно и удобно использовать всю нашу аппаратуру».

Соответствовать запросам

Помехи со зрением помогает здесь устранять и врач-офтальмолог Татьяна Поберская.

Татьяна Поберская, врач-офтальмолог центра лазерной микрохирургии глаза «Око центр»:

«В этом кабинете я также продолжаю свою лазерную деятельность. Происходит лазерное лечение сетчатки, глаукомы, вторичной катаракты. А также витреолизис – это деструкция стекловидного тела, когда мы убиваем всевозможные плавающие помутнения, которые беспокоят наших пациентов».

Несмотря на то, что пациентов с деструкцией стекловидного тела много, их по количеству обгоняют лишь те, кому поставили диагноз близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Врачи клиники помогают справиться и с этими проблемами со зрением, конечно вооружившись современными установками.

Анна Копаенко, лазерный хирург центра лазерной микрохирургии глаза «Око центр»:

«Увеличилось количество операций, увеличилось количество пациентов, увеличилось количество офтальмологической помощи, которую мы можем оказать. Ведь каждый год у нас появляется всё новое и новое оборудование. Лично я в «Око центре» начала заниматься эксимерлазерной хирургией. Это было совсем новое направление для «Око центра» еще 5 лет назад. Сейчас уже сделано несколько тысяч этих операций».

Среди гостей на дне рождения «Око центра» были представители крымского парламента, а также доктор медицинских наук и в недавнем прошлом ректор Крымского государственного медицинского университета им. Георгиевского.

Анатолий Бабанин, экс-ректор КГМУ им. С. И. Георгиевского (1996 – 2015 гг.):

«Есть люди, которые обладают удивительным даром: жить красиво, говорить красиво, объединять красиво. Вот этот счастливый коллектив, который обладает этим даром. И главное, что благодаря этому дару и получилась такая клиника, такой авторитет».

Анна Рубель, председатель Комитета по вопросам здравоохранения Госсовета РК:

«Сегодня здравоохранение Крыма вообще приобретает новый вид. У нас сегодня в государственных учреждениях массово идут стройки, приобретается новое оборудование, и, наверное, в этой связи частные клиники понимают, что нужно соответствовать этим стандартам. «Око центр» уже давно работает в Крыму, хорошо себя зарекомендовал, и расширение площадей говорит о том, что это очень востребовано для наших крымчан».

«Око центр» – единственная в Крыму офтальмологическая клиника, которая решает любую проблему со зрением, начиная от элементарного подбора очков и заканчивая самыми сложными операциями. Для этого в клинике сосредоточены лучшие специалисты офтальмологии и самое современное оборудование последнего поколения.