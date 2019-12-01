«Зависшие» обязательства

И Крым, и Севастополь провалили программу по переселению из аварийного жилья

Крым и Севастополь не выполнили программу по переселению из аварийного жилья. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. При этом в Севастополе план расселения сорвали еще в 2018 году. А по данным на 1 декабря 2019 года, отставание от графика более трех месяцев зафиксировано по 26 домам. При этом в городе есть квартиры для переселения жильцов аварийных домов, но они большей площади, чем требуется, и новоселам придется доплатить за переезд несколько миллионов рублей. Поскольку ни у кого из потенциальных переселенцев таких денег нет, жилплощадь не востребована.

Не можете работать?

Программа по переселению граждан из аварийного жилья в этом году оказалась провальной для четырех регионов России: Республики Крым, Севастополя, Тувы и Приморского края. Об этом на минувшей неделе сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин: «На сегодняшний день точные «двоечники» – это Тува, есть проблемы по переселению у нас во Владивостоке, в Крыму и Севастополе, к сожалению. Эти четыре региона», – цитирует его ТАСС.

Напомним, что в Севастополе программа расселения граждан из аварийного жилья также была сорвана и в прошлом, 2018 году. Весной нынешнего года всё тот же Сергей Степашин раскритиковал работу правительства города, и, в частности, экс-главы региона Дмитрия Овсянникова. Он был возмущен попыткой главы региона оправдаться за сорванные сроки путем объяснения своих неудач нелегким украинским наследием.

Сергей Степашин:

«Хватит Украину вспоминать, пять лет уже прошло. Друзья мои, не можете работать? Занимайтесь другими делами. Или поезжайте на Украину».

Сегодня же, по данным Контрольно-счетной палаты Севастополя, в результате невыполнения программы в 2019 году без новых квартир осталось 769 севастопольцев. На 1 декабря 2019 года, как сообщается на сайте «Реформа ЖКХ», по 26 домам Севастополя (общая площадь – более 10 тысяч кв. метров) отставание составляет более трех месяцев. Экс-губернатор города Дмитрий Овсянников объяснял всё тем, что застройщики не строят жилье необходимой для расселения площади.

Председатель наблюдательного совета также добавил, что предложение Минстроя ремонтировать ветхое, так называемое предаварийное жилье (с износом до 70%) нужно подробно изучить.

Сергей Степашин:

«Надо разобраться, что такое ­предаварийное жилье. Если ни один ремонт его не вытянет, зачем тратить лишние деньги? Надо ввести его в категорию аварийного жилья. Мы должны были переселить изначально 530 тысяч человек по регистрации 2018 года, сейчас около 1 млн человек. Как только программа заработала, люди стали показывать истинное состояние аварийного жилья».

Продолжают искать варианты

Напомним, что ранее в рамках общероссийского государственного проекта «Жилье и городская среда» за 2019-2024 годы в России планируют переселить 530 тысяч граждан, проживающих в аварийном жилье общей площадью около 9,55 млн кв. м. В 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах), как ожидается, будет переселено еще 133 тыс. человек. Таким образом, всего должны быть расселены 664 тыс. человек. На эти цели планируют направить более 507 млрд рублей.

Прокомментировать ситуацию с аварийным жильем «КТ» попросил севастопольского архитектора Александра Измоденова:

«Речь идет о выполнении обязательств перед городом, поэтому приоритет у данной программы самый высокий. Пока не решили старые проблемы, двигаться вперед нельзя. Это аксиома. Текущие задачи будут только тормозить и отодвигать всё новое. Поэтому и надо ее выполнять безоговорочно, тем более имея такую мощную правительственную поддержку», – рассказал специалист. Архитектор также заметил, что стоит обсудить ситуацию с «зависшими» жилыми объектами с застройщиками Севастополя – как их сдвинуть с места, помогая финансами и где-то ресурсами.

Александр Измоденов:

«То есть путем переговоров, а подчас и обменом обязательствами между предприятиями. Если придать этой программе статус первозадачности, то всё встанет на свои места. Надо постоянно помнить, что эту задачу поставил президент РФ, сам, лично».

Напомним, что буквально недавно в Севастополе жителям аварийных домов по улице Паршина предлагали переехать в сёла. Об этом сообщает Крымский новостной портал.

При этом севастопольцы были возмущены подобной перспективой и практически все отказались от переезда. Теперь же сотрудники департамента капитального строительства ищут альтернативные варианты. А люди вынуждены ютиться в домах 40-х годов постройки, признанных непригодными для проживания еще тридцать лет назад.

Евгений Бодякин, заместитель директора департамента капитального строительства Севастополя:

«Проводится рыночная оценка стоимости изымаемого помещения, в соответствии с контрактом, заключенным между департаментом и независимыми оценщиками, проводится оценка, которая независима от состояния помещения. Не учитывается то, что оно аварийное, а учитывается местоположение данного помещения и его реальная рыночная стоимость».

В департаменте капитального строительства также заверили, что продолжат искать другие квартиры жителям аварийных домов до тех пор, пока предложение не удовлетворит каждого из них».