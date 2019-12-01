Отношение к памяти

В Феодосии неспокойно из-за стройки на костях и установки стелы «Город воинской славы»

На этой неделе феодосийские новости отметились сразу несколькими острыми темами, среди которых: скандал из-за возведения жилого дома на захоронениях у 600-летнего храма и несогласие местных общественников с местом установки будущей «статусной стелы».

Споры вокруг стелы

О необходимости установки в Феодосии стелы «Город воинской славы», что должно соответствовать принятым положениям о соответствующем статусе этого крымского города (звание присвоено Феодосии 6 апреля 2015 года указом Президента Российской Федерации), разговоры ведутся уже который год. И недавно городские власти перешли в этом вопросе от слов к делу, завершив процесс оформления земельного участка в городском сквере Доброму Гению, где и планируют установить вышеуказанную стелу Об этом на пресс-конференции сообщил. «По итогам общественных слушаний победил проект установки стелы в сквере Доброму Гению. Сессией городского совета общественные слушания были приняты. Мы сейчас оформили землю и находимся в процессе проектирования. В начале следующего года планируем получить положительное заключение по проекту, а затем установить стелу», – сообщил на этой неделе глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.

Впрочем, некоторая активная часть местной общественности оказалась недовольна происходящим – в городе идут ожесточенные споры по поводу уместности установки мемориала именно в этой локации. Общественники настаивают на неправильности выбранного места, хотя в городе четырежды проходили общественные слушания по этому вопросу и на последних, которые состоялись в апреле 2019 года, с перевесом в один голос был сделан выбор в пользу сквера Доброму Гению, да и местный совет ветеранов вроде бы поддерживает такое решение. Кроме этого, общественники говорят, что изначально под мемориал обещали выделить больше места, а теперь, дескать, речь идет о «каких-то считанных метрах». Да и сроки реализации проекта «туманны». Действительно, здесь может вспыхнуть большой скандал, если учесть, что те же ветераны настаивают на необходимости установки памятника в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и намерены обращаться лично к президенту страны.

Скандал у храма

Этот скандал начал разгораться еще в конце ноября, когда феодосийские общественники, преимущественно представители местной армянской национально-культурной автономии, встали на пути строительной техники, разворотившей территорию возле старинного храма Святого Георгия (Сурб Геворг) построеного в 1385 году. Как выяснилось, этот участок еще 15 лет назад чиновники местной горадминистрации выделили под застройку, но когда началась собственно стройка, феодосийцы решили не сидеть, как говорится, сложа руки. Впрочем, пока горожане организовывались, строительная техника уже успела уничтожить несколько могильных склепов. Общественность подняла шум и только тогда городские власти, которые до этого словно не замечали странный факт передачи под строительство жилого дома участка в границах защитной зоны храма, пообещали участок вернуть в собственность города. Служба государственного строительного надзора Республики Крым также приостановила строительные работы вблизи феодосийской церкви Святого Георгия, сославшись на незаконность их проведения в защитной зоне памятника. А глава горадминистрации Сергей Бовтуненко заявил о создании специальной рабочей группы, в состав которой вошли представители администрации и общественности. «Принято решение провести мониторинг земельных участков, расположенных в непосредственной близости к объектам культуры и архитектуры, чтобы определить вид их назначения и при любых несоответствиях реагировать», – сообщил он журналистам и заверил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об отмене решения горсовета, которым участок выделили под стройку.

В общем, реакция-то последовала, но к тому времени строители частично перекопали и едва не похоронили заново, уже под бетоном, человеческие кости. По имеющейся у общественников информации, у стен храма покоились до недавнего времени останки как минимум 36 священнослужителей Армянской апостольской церкви.

Кстати, упомянутый храм и участок рядом с ним, как это ни странно, учитывая древность строения и его культурную и историческую значимость, уже давно числятся в разряде неблагополучных мест города. Известно, что местная армянская национально-культурная автономия давно пытается восстановить церковь и благоустроить прилегающую территорию. Однако из-за различных бюрократических процедур ей этого сделать не дают. Не так и давно храм находился в ужасающем состоянии – без крыши, с обваливающимися, расписанными примитивными граффити сводами, внутри исторического объекта маргиналы регулярно собирались и распивали спиртное. А когда армянская община установила двери, уложила кровлю, чтобы не допустить дальнейшего разрушения церкви, ее оштрафовали за самоуправство...

«Храм сейчас закрыт для посетителей, поскольку считается аварийным и нуждается в реставрации, — сообщил журналистам глава Армянской национально-культурной автономии Феодосии Ашот Габоян. – Мы понимаем, что для его восстановления требуются время и деньги. Но нельзя забывать, что это достояние всего христианского мира, а не только армян».