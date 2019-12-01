Проблема Крыма с разных ракурсов

В Париже обсудить полуостров «не хватило времени», в ООН решили выступить с громкими претензиями, а в Европарламенте пишут письма

На этой неделе сайты за Перекопом, рассказывающие, в том числе, о событиях, так или иначе касающихся Крыма, сообщали о желании украинского президента вновь и вновь «поднимать вопрос Крыма», о голодовке священника из-за церковного имущества в Симферополе, о претензиях евродепутатов к крупной американской корпорации и о жесткой резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму.

Жесткая резолюция ООН

Украинский сайт сообщает о том, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Россию вывести войска из Крыма. «Документ поддержали 63 страны, 19 высказалось против. Об этом пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook. Принятая резолюция содержит: требование к РФ вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины; призыв к РФ вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с трех кораблей ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»; положительную оценку заявленных 24 украинских моряков и акцент на необходимости продолжения переговоров с целью возвращения в Украину всех незаконно задержанных в РФ граждан; осуждение проведения РФ военных учений в Крыму и использования захваченных ею военных предприятий; упор на неправомерном использовании ядерной инфраструктуры на украинском полуострове; фиксацию факта о том, что усиление российского военного присутствия и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины, в частности на Донбассе; рекомендацию иностранным государствам, международным организациям и учреждениям воздерживаться от визитов во временно оккупированный Крым без согласования с Украиной», – говорится в сообщении на сайте.

Так и опустит...

Как сообщает украинский информационный портал, президент Украины Владимир Зеленский на своем брифинге после завершения встречи очередного «нормандского формата» пояснил, что во время встречи глав государств вопрос возвращения Крыма практически не освещался из-за того, что «лидерам не хватило времени». «Однако он пояснил, что уже через четыре месяца надеется подробно это обсудить. Так, Зеленский подчеркнул, он очень недоволен тем, что данный вопрос не удалось обсудить более предметно и, к сожалению, лидеры четырех стран не рассмотрели очень большое количество вопросов. Президент подчеркнул, что в начале переговоров заявил о своей позиции относительно полуострова и планирует поднимать этот вопрос еще. Зеленский не знает, какова будет реакция других лидеров, если вопрос Крыма будет подниматься детально. Но он подчеркнул, что на следующей встрече обязательно поднимет данный вопрос снова», – говорится в заметке на сайте. В Интернете же по поводу данного заявления одним из самых популярных комментариев является фраза: «Как поднимет, так и опустит».

Два процента недовольства

Как сообщает сайт недавно прекратившей существование украинской газеты, «более 15 депутатов Европарламента призвали компанию Apple корректно указывать принадлежность Крыма в приложениях Apple Maps и Weather». Речь идет о том, что вышеупомянутая американская компания стала указывать в своей продукции Крым как часть России. Сообщение дается со ссылкой на представительство Украины в ЕС, также сказано, что инициатором акции выступил глава группы «Друзья Европейской Украины» в Европарламенте Петрас Ауштревичус. Уточняется, что каждый депутат направил письмо индивидуально, чтобы у Apple обратили внимание на количество обращений. В письме депутаты называют решение Apple показывать Крым частью России для российских пользователей «тревожной уступкой влиянию российского правительства». Если же говорить о массовости данной акции, то тут нужно понимать, что в Европарламенте более семи с половиной сотен депутатов...

Голодовка для скандала?

Архиепископ так называемой Крымской епархии ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку у здания украинского Кабмина в Киеве «до решения вопроса украинской церкви на полуострове». В частности, как сообщает украинский сайт, голодовку священнослужитель объявил «в связи с затягиванием решения вопроса передачи здания кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе Крымской епархии в собственность Православной церкви Украины». По словам Климента, он прекратит голодовку только после «выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей». «Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением Кабмина я поеду в Крым», – заявил он. В общем, классический шантаж. Только вот учитывая, что вполне конкретные действия по вышеупомянутому зданию уже приняли крымские власти (в том смысле, что помещение было изъято у незаконной, с точки зрения российского законодательства, организации), непонятно, на что надеется украинский священно­служитель. Разве что на скандал.