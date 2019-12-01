Оксана Курдес: «Интересы пациентов превыше всего»

Печально, но большинство из нас задумывается о своём здоровье лишь тогда, когда оно начинает подводить. А ведь чем раньше будет обнаружен недуг, тем легче с ним справиться. Вот почему медики твердят о необходимости регулярно проходить диспансеризацию. О том, почему это так важно, а также о других насущных проблемах крымской медицины нам рассказала главный врач ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» Оксана Курдес.

Лучше меньше, да лучше

– Вы возглавляете Симферопольскую клиническую больницу относительно недавно – вступили в должность в начале этого года. Уже успели войти в колею, наладить взаимодействие с коллективом?

– Да, я была назначена на должность 12 марта этого года. Эффективность работы руководителя, конечно, очень зависит от настроения в коллективе, от того, насколько слаженной получается работа, насколько удаётся донести до сотрудников суть основных направлений и приоритетных задач, которые сейчас стоят перед здравоохранением в целом в Российской Федерации и в том числе в Крыму. Речь идёт и о реализации национальных проектов и об определённых направлениях, которые наиболее востребованы с точки зрения ожидания населения по улучшению качества и доступности медицинской помощи.

Что касается взаимодействия с коллективом, могу сказать, что в нашей больнице к моменту моего прихода работали специалисты достаточно высокого уровня. Кроме того, за этот год пришли люди, способные и готовые работать в том ритме и в тех условиях, которые на сегодняшний день требуются для выполнения поставленных перед нами задач.

– Не секрет, что одной из основных проблем и российской, и крымской медицины остаётся дефицит кадров. Ваше учреждение его испытывает?

– Действительно, кадровый вопрос – это многолетняя проблема здравоохранения всей страны, и Крыма в том числе. Дефицит медицинских кадров у нас ощущается ещё с украинских времён, прежде всего – в первичном звене. Акцент сейчас идёт на развитие первичной медико-санитарной помощи, на повышение её доступности для пациентов, на сокращение времени ожидания приёма как у терапевтов, педиатров, семейных врачей, так и у узких специалистов.

Наш штат также не укомплектован на 100%, как и в большинстве крымских медучреждений, но иногда эффективнее иметь меньшее количество сотрудников, но работающих с максимальной отдачей. Мне кажется, в нашей больнице сейчас как раз такая ситуация. У нас сильнейшая многопрофильная хирургическая служба, мы оперируем, оказываем некоторые виды высокотехнологичной медицинской помощи пациентам всей республики. Пульмонологическое и неврологическое отделения также готовы принять пациентов как из Симферополя, так и из районов.

В этом году, несмотря на имеющийся дефицит кадров в первичном звене, Симферопольская клиническая больница сделала серьёзный прорыв в достижении планового показателя охвата профилактическими мероприятиями населения, прежде всего диспансеризацией. Мы смогли выйти с третьего с конца места по республике по итогам 2018 года на одну из лидирующих позиций в этом году. Это очень важно, поскольку диспансеризация сейчас – приоритетное направление и целевой показатель национального проекта. Вопрос находится у меня на ежедневном личном контроле. И в этом направлении уже сделано очень много.

«Зелёный коридор»

– Каким образом диспансеризация организована в вашей больнице?

– У нас изменена входная группа. Работает открытая регистратура, и пациент, переступая порог учреждения, сразу может получить консультацию у регистратора и администратора, который находится в холле. Это позволяет человеку попасть в отделение диспансеризации вне очереди – по «зелёному коридору». Таким образом, он может в течение максимально короткого времени пройти анкетирование, забор крови, измерение внутриглазного давления бесконтактным методом и электрокардиограмму. Все эти процедуры осуществляются в пределах нескольких кабинетов, которые расположены в одном зале. Затем пациент также по «зелёному коридору» – вне очереди – проходит рентгенографию лёгких, и женщины старше сорока лет направляются в онкодиспансер для проведения маммографии. Остальные в пределах нашего учреждения завершают первый этап диспансеризации у терапевта, который по результатам обследования даёт исчерпывающую консультацию по выявленным факторам риска либо заболеваниям, по методам коррекции образа жизни. В дальнейшем возможно и медикаментозное лечение, если того требует подтверждённая патология. Если есть необходимость, пациент направляется на второй этап диспансеризации, где существует перечень необходимых дополнительных консультаций узких специалистов, дообследований для уточнения диагноза, взятие на диспансерный учёт и достигается компенсация выявленного состояния.

– Специфика менталитета наших людей такова, что, пока ничего не болит, к врачу идти никто не торопится. Пожалуй, не лишним будет напомнить читателям, почему всё-таки стоит пройти диспансеризацию.

– Вы правы, люди, как правило, обращаются в медицинскую организацию уже в том состоянии, которое по каким-то причинам мешает жить. А суть диспансеризации как раз в раннем выявлении заболеваний, которые занимают лидирующие позиции среди причин смерти населения страны. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, инсульты, инфаркты и онкопатология. Для этих групп заболеваний критически важно, на каком этапе, в какой период они выявлены и когда было первое обращение за медицинской помощью. Успехи современной медицины и науки настолько колоссальны, что врач может одержать победу в борьбе практически за каждого пациента. Но только в том случае, если лечение начинается в нужный момент – пока изменения обратимы. Поэтому так важно, чтобы граждане научились сами о себе заботиться. Доказанным фактом является то, что показатель здоровья и предполагаемая продолжительность жизни лишь на 15% предопределена геномом, заложенным в человеке. Получается, что 85% приходится на вклад окружающей среды и образа жизни. Это режим труда и отдыха, интенсивность испытываемого стресса, уровень двигательной активности, наличие вредных привычек, характер и качество питания.

В медицину из экспертизы

– Достаточно ли современно крымское здравоохранение, чтобы обеспечить пациентов должным уровнем медицинской помощи?

– Могу сказать, что таких глобальных финансовых вливаний, как сейчас, крымская медицина не знала со времён Советского Союза. Эффективная, слаженная работа профильного вице-премьера республики Елены Романовской и министра здравоохранения Игоря Чемоданова задают необходимый темп и устанавливают планку, к которой мы обязаны стремиться. Конечно, максимальный вклад в эффективность лечебного процесса – это всё-таки труд лечащего врача. Но ему нужно помочь современным оборудованием и комфортными условиями пребывания пациентов, потому что эмоциональный настрой также влияет на успешность лечения и удовлетворённость граждан. Наше учреждение включено в программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая будет реализовываться с 2020 года. В рамках программы будут проводиться, в том числе, и капитальные ремонты медицинских учреждений республики, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь населению. По окончании отопительного сезона мы планируем приступить к проведению капитального ремонта внутренних и наружных систем отопления.

Что касается оборудования, планируется покупка комплекса лучевой диагностики, оснащённого флюорографом и маммографом. Это то оборудование, которое необходимо для проведения первого этапа диспансеризации. Сейчас у наших пациентов есть возможность пройти эти исследования по направлению в республиканских медучреждениях города, но, когда в больнице появится своя техника, мы сможем проводить необходимый объём исследований с меньшими временными затратами для пациентов.

– Даже исходя из контекста нашей беседы, очевидно, что главный врач – это, прежде всего, менеджер. Став руководителем, вы не скучаете по медицинской практике?

– Моя история становления как руководителя достаточно специфична. Первым местом работы было не лечебное учреждение, а онкологическое бюро медико-социальной экспертизы. То есть я изначально пришла в здравоохранение из экспертизы и столкнулась с самыми тяжёлыми пациентами, имеющими значительные ограничения жизнедеятельности и подтверждённый неблагоприятный прогноз. Может быть, именно встреча с ними дала толчок для того, чтобы мне захотелось оказывать помощь людям в более глобальном масштабе. С тех пор административная работа всегда была для меня приоритетной, хотя я и совмещала её с врачебной деятельностью – по специальности я кардиолог. Позже был опыт государственной службы, который дал возможность понять организацию системы здравоохранения в масштабах региона, разобраться в проблемах и увидеть перспективы развития. В целом мне кажется, что у каждого есть своё призвание – каждый должен заниматься делом, которое ему ближе, в котором он может быть максимально полезен. Свою работу я люблю. И все наши врачи в профессии не случайно. Наша общая позиция такова, что интересы пациентов превыше всего. И лечащий врач, и весь наш медицинский персонал делают всё, что возможно, чтобы оказать пациентам необходимую помощь или облегчить состояние тех, кто за ней обращается.

По моему убеждению, руководитель должен быть примером для всего коллектива. Это подвигло меня на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Мне этот опыт показался очень полезным. Из 233 тысяч заявок, поданных на участие в этом году из 68 стран мира, по итогам первого дистанционного этапа осталось 20 тысяч участников. В предыдущих сезонах подразумевалось единое участие, а в этом помимо основного появились ещё три профильных направления. Это «наука», «финансы» и «здравоохранение». Именно появление такой специфики подтолкнуло меня к идее попробовать свои силы, открыть для себя перспективы дальнейшего развития и приобрести незаменимый опыт.