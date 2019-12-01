Вопрос долга

Последствия не погашения кредита для заемщика

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о последствиях не погашения кредита для заемщика. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Более выгодна мировая

Не погашение кредита, как полное, так и частичное, может повлечь для заемщика негативные последствия в виде материальных потерь, морального дискомфорта, репутационных последствий, уголовной ответственности.

В кредитном договоре установлены порядок и сроки возврата кредитных средств. Просрочив задолженность, заемщик, согласно ст. 330 Гражданского кодекса РФ, обязан уплатить еще и неустойку в соответствии с условиями кредитного договора. Если заемщик отказывается погасить задолженность добровольно, кредитная организация может обратиться в суд за принудительным взысканием долга. Если суд вынесет решение в пользу кредитной организации, задолженность может быть погашена в том числе за счет реализации имущества должника, принадлежащего ему на праве собственности.

Также возможно взыскание задолженности в бесспорном порядке по исполнительной надписи нотариуса на копии кредитного договора (за исключением договоров, кредитором по которым выступает микрофинансовая организация), если в договоре или дополнительных соглашениях к нему предусмотрен такой порядок взыскания задолженности. Предварительно, не менее чем за 14 дней до обращения к нотариусу, банк должен направить заемщику уведомление о наличии задолженности.

При обеспечении по кредиту в виде поручительства – поручитель несет с заемщиком, как правило, солидарную ответственность, т.е. кредитная организация может предъявить свои финансовые требования как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если поручитель оплатит задолженность заемщика по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требовать с него возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов, согласно ст. 365 Гражданского кодекса РФ.

При обеспечении по кредиту в виде залога — кредитная организация может в судебном порядке обратить взыскание на предмет залога. В данном случае предмет залога будет продан с торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщика. При этом велика вероятность того, что на торгах предмет залога будет продан по цене гораздо ниже рыночной.

Если предметом залога в обеспечение возврата кредита является квартира заемщика, на нее может быть обращено взыскание независимо от того, является ли она единственным пригодным для проживания должника и членов его семьи помещением.

Более выгодно попытаться пойти на мировую с кредитной организацией и договориться о добровольной реализации предмета залога. Многие кредитные организации на это соглашаются. В данном случае предмет залога будет выставлен на продажу в обычном порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет продолжать находиться в залоге у кредитной организации.

О коллекторах и судах

Как правило, кредитные организации, в случае наличия задолженности, предпринимают меры, направленные на уплату заемщиками просроченных платежей. Такие меры они могут предпринять как самостоятельно, так и с привлечением специализированных коллекторских организаций, в том числе переуступить такой организации свои права по кредитному договору. В этом случае требовать с заемщика возврата суммы кредита и процентов уже будут специализированные организации.

Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у заемщика имущество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, применяют физическую силу и т.п., необходимо прекратить общение с ними и обратиться в полицию. Такие действия коллекторов при наличии оснований могут повлечь для них административную, а также уголовную ответственность. Административная ответственность предусмотрена также при совершении коллекторами действий в нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физлиц.

Согласно ст. 177 Уголовного кодекса РФ, уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более полутора миллиона рублей) предусматривает штраф до двухсот тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Если нет нужной суммы – также обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Не стоит забывать о том, что применение уголовной ответственности к должнику влечет не только материальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия судимости. Вместе с тем при определенных обстоятельствах суд может освободить от уголовной ответственности должника.

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