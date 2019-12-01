Мэрское привидение

Севастопольцы считают, что их бывшему градоначальнику есть отчего перевернуться в гробу

О Михаиле Кази, уроженце, почётном гражданине и рачительном градоначальнике Севастополя, организаторе российского судостроения, убежденном стороннике освоения русского Севера и Северного морского пути, давно пишут как о выдающемся, легендарном и незабвенном, а вот его дом признать объектом культурного наследия собрались только сейчас.

Погорелец

«Сгорел на работе», - именно так сегодня сформулировали бы причину смерти Михаила Ильича Кази. Потому как это правда. Он был одним из организаторов Всероссийской выставки 1896 года. И так переживал за данное мероприятие, что умер прямо во время его проведения. Похвальное, но явно чрезмерное рвение, которым вряд ли может похвастаться хоть кто-то из нынешних чиновников и общественных деятелей. Ведь они, в отличие от Кази, понимают, что никто им за это памятник не поставит и не будет восхвалять целых двести лет кряду. Или всё-таки поставят и будут?

Если честно, выбрать Кази в качестве примера беззаветной памяти потомков, решение так себе. Правда, в его случае и о чёрной неблагодарности речь тоже не идёт. Помнить помнят, но не обо всём и не всегда. Амнезия частичная, но, увы, прогрессирующая.

От восхваления к забвению

Непосредственно после кончины о Кази писали едва ли не все тогдашние СМИ. Это была та самая горячая и соответственно продаваемая тема. В очерке-некрологе, помещенном в газете «Новое время», А. В. Амфитеатров вспоминает: «… Я сидел в кабинете г. генерального директора… Как вдруг – дверь быстро распахнулась, и вбежал председатель московского отделения Императорского технического общества К.К. Мизинг. На нем лица не было…

– Я сейчас от Кази, – заговорил он от самых дверей, и голос его сорвался от волнения, – он умирает... а по-моему, уже умер…

Если бы с неба ударило громом, я, наверно, был бы меньше поражен…»

Морская и городская газета «Кронштадтский вестник» подробно описывает процесс похорон: «… похороны

М. И. Кази проходили с большой торжественностью. К 11 часам Исидоровская церковь Александро-Невской лавры, где на катафалке стоял окруженный многочисленными венками гроб с останками покойного, была полна молящимися. Среди них находились министр народного просвещения, статс-секретарь граф

И. Д. Делянов; государственный контролер Т. И. Филиппов; член Государственного совета генерал-адъютант К. Н. Посьет; член адмиралтейского совета адмирал

А. А. Попов; начальник гидрографического управления вице-адмирал П.П. Тыртов, Санкт-Петербургский городской голова Н. А. Ратьков-Рожнов; Санкт-Петербургский градоначальник генерал-майор Н. В. Клейгельс; флаг-капитан Его Величества контр-адмирал Н. Н. Ломен; директор департамента железных дорог А. Н. Горчаков; директор канцелярии Министерства финансов тайный советник П. М. Романов. На литургии, совершенной духовенством лавры, присутствовали Их Императорские Высочества Великие князья Константин Константинович [К. Р.] и Александр Михайлович. Ее Императорское Высочество Великая княгиня Александра Иосифовна прислала роскошный венок из живых цветов. Возложены венки от Министерства финансов, от И. Р. Т. О., от яхты «Полярная звезда», от Общества содействия промышленности и торговле, от Путиловского завода и многих других».

В 1901 году художник А. А. Борисов, которому Кази много и щедро помогал, назвал в честь своего мецената мыс и гору на северо-западном берегу залива Медвежий на восточном побережье Северного острова Новой Земли.

Имя Кази получили также пароход, школа в Санкт-Петербурге и улица в Севастополе.

В итоге «на века» получилось только с горой и мысом. Они по сей день как были Кази, так и остались. Видимо, слишком уж там холодно, чтобы разводить суету с переименованиями. Всего остального уже нет. Даже заросшую травой и кустами могилу с превеликим трудом и не так уж давно идентифицировали питерские энтузиасты. Что уж тут говорить о доме в Севастополе.

За закрытыми дверями

Дом, который Михаил Кази построил в Севастополе для своего семейства, тоже хоронили. Но похороны эти были не громкие и очень долгие, длиннее века. Правда, на самом деле дом не умер, а по сей день стоит на ул. Суворова. Его номер 16. Он буквально чудом сохранился после двух революций, Гражданской войны, интервенции и Великой Отечественной.

В 1907 году в этом особняке жил прославленный защитник Севастополя в первую оборону вице-адмирал Иван Осипович Дефабр, о котором тоже не мешало бы помнить. Но… После революции 1917 года в здании прочно обосновалось военное ведомство. До Великой Отечественной войны здесь был минно-торпедный отдел КЧФ. После освобождения города в мае 1944 года сюда заселили отдел кадров КЧФ, а с 1952 года вернули минно-торпедный отдел КЧФ.

В 1976-м ОМИС КЧФ передал дом на баланс КП «ДЭУ-15» (далее он стал именоваться КП СГС «Аррикон»). И до 1997 года комплекс зданий и сооружений на ул. Суворова, 16, использовался 115-й комендатурой ЧФ РФ.

В дальнейшем здание предлагали различным властным структурам на условиях льготной аренды. Арендаторы не спешили, потому как понимали, что льготы могут обернуться необходимостью делать капитальный ремонт. А это всем, в том числе и городу, казалось задачей непосильной.

И двери дома Кази закрылись. Местные краеведы деликатно и как-то очень по-английски стали именовать его «домом с привидениями», а журналисты со всей вопиющей прямолинейностью окрестили «притоном наркоманов, бомжей и прочих маргиналов».

Шанс на продолжение истории

В конце минувшей недели в Севастополе заговорили о том, что дом, принадлежавший городскому голове Севастополя Михаилу Кази, следует-таки признать объектом культурного наследия. Мол, здание, построенное во второй половине XIX века столь именитым горожанином, почему-то никогда не находилось под охраной и пришло в окончательный упадок. Этим вопросом пообещал заняться председатель научно-методического совета при Севнаследии Юрий Падалка совместно с Севастопольским региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Как оказалось, это внезапное излечение от амнезии спровоцировано культурным шоком, который в свою очередь был вызван недавним сносом здания в исторической части Севастополя - на улице Советской, 37, вместо особняка, в котором жил консул Франции в Севастополе Луи Ге, появится новое административное здание с подземной парковкой.