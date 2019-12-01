Декабрьское разнообразие

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Культурный ликбез по прописке

Крымчане смогут посетить музеи в Ялте по льготной цене

Жители Крыма и Севастополя смогут посетить музеи А. П. Чехова и музей А. С. Пушкина в Ялте и в Гурзуфе по льготной цене. Акция продлится с 5 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года включительно. Об этом проинформировали в Крымском литературно-художественном мемориальном музее-заповеднике.

«В будущем году нас ждут две крупные юбилейные даты – 160 лет со дня рождения А. П. Чехова и 200 лет со времени пребывания А. С. Пушкина в Крыму. Мы хотим, чтобы как можно больше крымчан прикоснулись к истории родной земли, к жизни и творчеству великих русских писателей. И в связи с этим мы предлагаем жителям полуострова воспользоваться скидкой на приобретение билетов в наши музеи», – отметили в учреждении.

Так, по информации сотрудников музея, гостям достаточно на кассе предъявить оригинал паспорта с местной пропиской. По их словам, стоимость билета составит:

• в Дом-музей А.П. Чехова в Ялте – 150 рублей;

• в музей «Чехов и Крым» на даче Омюр» – 50 рублей;

• в музей «Дача А.П.Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе» и в музей А.С.Пушкина в Гурзуфе – 100 рублей.

Кроме того, в музее напомнили, что также можно приобрести и единый билет, по которому гости могут посетить весь музейный комплекс. Купить его можно как на кассе в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте, так и в кассе музея «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе».

Армия бойцов за чистоту

Симферопольское МБУ «Город» в связи с расширением штата проводит активный набор сотрудников для санитарной очистки общественных территорий

Нужны ответственные и исполнительные дворники. Об этом сообщили в администрации Симферополя. «График работы – шестидневный, с 06:00 до 13:00 часов. Выходной – суббота или воскресенье. Уборщики территории обеспечиваются всем необходимым инвентарем. В рабочие обязанности входит уборка городских пространств от мусора, листвы и снега, поддержание чистоты на вверенной территории», – сообщили в МБУ.

Новым сотрудникам обещают оклад в размере 18,5 тысяч рублей, надбавку в 42% за интенсивность и качество выполнения работы, а также дополнительные выплаты за стаж работы и выслугу лет.

За подробной информацией можно обращаться с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, 44. Телефон для справок: +7 (978) 715 -18-90 – Татьяна Анатольевна.

Тепло не по погоде

В Симферополе открыли 14 пунктов обогрева

Они открыты с 8:00 до 17:00. Круглосуточно работает лишь пункт на улице Дзюбанова, 13 (МУП «Железнодорожный Жилсервис»). «Для того чтобы воспользоваться услугами пункта, достаточно записаться в специальном журнале посещаемости на объекте», – сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Адреса пунктов обогрева:

ул. Лермонтова, 5

ул. Полевая, 109

ул. М. Залки, 1а

ул. Кечкеметская, 196

ул. Морозова, 13

ул. Фрунзе, 36

ул. Краснознаменная, 26

ул. Аральская, 59

ул. Крымских партизан, 13

ул. Дзюбанова, 13 (круглосуточно)

ул. Героев Сталинграда, 7а

ул. Калинина, 18

ул. Железнодорожная, 8

ул. Яблочкова, 4.