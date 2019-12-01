→ Байки, сонеты Эта музыка будет вечной На этой неделе стало известно, что «Крымская железная дорога» выбрала музыкальные произведения, которыми будут встречать и провожать поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на вокзалах в Симферополе и Севастополе. Ими стали марши «Прощание славянки», «Легендарный Севастополь» и неофициальный гимн столицы «Мой Симферополь – ворота Крыма», сообщили в пресс-службе КЖД. «На железнодорожном вокзале Симферополя прибывающие поезда с материковой части страны будет встречать гимн «Мой Симферополь – ворота Крыма», на вокзале в Севастополе – «Легендарный Севастополь», а отправляться поезда с крымских вокзалов традиционно будут под марш «Прощание славянки», – уточнили в пресс-службе. «Мой Симферополь – ворота Крыма», или «Песня о Симферополе», была написана в 1984 году советским композитором Леонидом Поляковским на стихи поэта Александра Милявского. Как сообщается, версия народного гимна крымской столицы звучит в исполнении советского и российского эстрадного певца, народного артиста Российской Федерации Олега Ухналёва. Что же касается марша «Прощание славянки», то с симферопольского вокзала поезда на Москву под эту музыку отправлялись прежде несколько десятилетий подряд. А марш «Легендарный Севастополь» стал звучать в привязке к железной дороге уже во второй половине прошлого века. Так что традиции, как мы видим, сохраняются. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года Еще статьи: Из столицы в столицу Красноперекопские битвы с железнодорожниками Спецвагон для экстремалов Забота о питомцах Устами ребёнка... Просмотров: 63 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:42