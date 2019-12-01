В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... у юных спортсменов во время медосмотров сдают нервы Жительница Севастополя Ирина Б. недовольна: «Физкультурный диспансер на ул. Геловани, 24 (видимо, имеется в виду ГАУЗГС «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» (до реорганизации «Врачебно-физкультурный диспансер»). Это просто кошмар. Узкие коридоры, огромное количество детей. Неужели нельзя сделать медосмотр детей, занимающихся в спортшколах, более организованным? Мы проходим его 2 раза в год, и каждый раз давка в коридорах и километровая очередь в регистратуру. Раньше приема врача карточку вам не выдадут, ждите время. Это вообще нормально?» Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года Еще статьи: Детская лепка, лекарства и правила Говорят, что... опасный объезд Где живет Айболит? Молчание — лечение, заговорил — выписали Говорят, что... дети заболевают туберкулёзом