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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... у юных спортсменов во время медосмотров сдают нервы

Жительница Севастополя Ирина Б. недовольна: «Физкультурный диспансер на ул. Геловани, 24 (видимо, имеется в виду ГАУЗГС «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики» (до реорганизации «Врачебно-физкультурный диспансер»). Это просто кошмар. Узкие коридоры, огромное количество детей. Неужели нельзя сделать медосмотр детей, занимающихся в спортшколах, более организованным? Мы проходим его 2 раза в год, и каждый раз давка в коридорах и километровая очередь в регистратуру. Раньше приема врача карточку вам не выдадут, ждите время. Это вообще нормально?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года

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Просмотров: 83 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:53

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