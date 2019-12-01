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Говорят, что... кладбище превратилось в свалку Жительница крымской столицы Ольга Б. просит помощи: «Уважаемые жители нашего города, подскажите, куда нам еще обратиться с проблемой закрытого кладбища в пос. ГРЭС. Существует ряд проблем, которые не решаются годами. 1. Свалка прямо на кладбище. Мусор в течение года накапливается, никем не вывозится, разлетается по окрестностям. Куча достигает 2,5 м в высоту, в длину метров 6. Осенью ее кто-то поджег, вызывали пожарных, т. к. рядом находятся коммуникации (провода могли легко сгореть). Могилы засыпаны мусором, жалко смотреть. 2. Кладбище много лет закрыто, и, видно, начали еще при Украине забор делать и так и не доделали. 3. Подъезд к кладбищу – немощёная дорога, а ведь здесь часто ездят машины. 4. По несколько раз в месяц здесь до сих пор хоронят людей. Мы обращались к руководству Абдала. Нам был дан ответ, что этими вопросами занимается некий Подрядчик. Однако с момента разговора прошло уже полгода...» Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года Еще статьи: Говорят, что... на кладбище пасутся коровы Ялта превращается в свалку Говорят, что... уборка кладбища превратилась в битву сёл Хороним без посредников Говорят, что... городское кладбище превратилось в свалку