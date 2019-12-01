Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Трагедия на улице Ларионова
Преображение по-симферопольски
Лучшее шоу сезона
Хроника происшествий и преступлений
Проблема Крыма с разных ракурсов
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... кладбище превратилось в свалку

Жительница крымской столицы Ольга Б. просит помощи: «Уважаемые жители нашего города, подскажите, куда нам еще обратиться с проблемой закрытого кладбища в пос. ГРЭС. Существует ряд проблем, которые не решаются годами. 1. Свалка прямо на кладбище. Мусор в течение года накапливается, никем не вывозится, разлетается по окрестностям. Куча достигает 2,5 м в высоту, в длину метров 6. Осенью ее кто-то поджег, вызывали пожарных, т. к. рядом находятся коммуникации (провода могли легко сгореть). Могилы засыпаны мусором, жалко смотреть. 2. Кладбище много лет закрыто, и, видно, начали еще при Украине забор делать и так и не доделали. 3. Подъезд к кладбищу – немощёная дорога, а ведь здесь часто ездят машины. 4. По несколько раз в месяц здесь до сих пор хоронят людей. Мы обращались к руководству Абдала. Нам был дан ответ, что этими вопросами занимается некий Подрядчик. Однако с момента разговора прошло уже полгода...»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 99 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:55

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Декабрь 2019 (67)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru