→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в автобусах требуется смекалка и техническая одарённость Говорят, поездка по Крыму на автобусе зачастую больше напоминает квест из реалити-шоу, нежели банальное перемещение из пункта А в пункт Б. Видимо, расслабленно любоваться видами из комфортабельного салона – это не для сильных духом и телом крымчан. По крайней мере, видимо, именно так считают водители крымского общественного транспорта и владельцы компаний-перевозчиков, а в Минтрансе никто разубеждать этих граждан не намерен. О вопиющем случае приключений в междугородней тарантайке поведали пассажиры рейса Армянск – Симферополь в одной из социальных сетей. Мол, в том, на чём их везли, несмотря на декабрь, отсутствовал люк. «Люка просто нет, а водитель улыбается», – сообщают удивлённые ненавязчивым сервисом пассажиры. И задают справедливый вопрос: «Почему пассажиры полдороги должны своими силами зaделывать дыру, в которой должен быть люк?» Действительно почему? Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года Еще статьи: Нарушение и наказание Совсем страх потеряли Говорят, что... мешают любоваться видами Говорят, что... льготники — второй сорт Говорят, что... вернулись «однорукие бандиты» Просмотров: 114 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:57