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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы «благодарны» за ремонт одной из улиц

«Хочется тепло пожелать проектировщикам и другим причастным к ремонту ул. Куйбышева лицам – чтоб вам так дома делали!» – пишут в соцсетях симферопольцы. Мол, раньше было проблемно переходить в дождь в районе кольца – улицу подтапливало реками, стекающими с ул. Лермонтова. Теперь не проблемно. Теперь все пешеходы весело петляют по новенькой дороге, балансируют на новеньком бордюре и одновременно узнают о себе много нового от проезжающих мимо водителей. И их моментально начинает переполнять «благодарность». А почему? Ответ на фото. Хотя на фото обнаружить последствия качественного и честного ремонта вряд ли можно.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года

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Просмотров: 88 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:58

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