В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы «благодарны» за ремонт одной из улиц «Хочется тепло пожелать проектировщикам и другим причастным к ремонту ул. Куйбышева лицам – чтоб вам так дома делали!» – пишут в соцсетях симферопольцы. Мол, раньше было проблемно переходить в дождь в районе кольца – улицу подтапливало реками, стекающими с ул. Лермонтова. Теперь не проблемно. Теперь все пешеходы весело петляют по новенькой дороге, балансируют на новеньком бордюре и одновременно узнают о себе много нового от проезжающих мимо водителей. И их моментально начинает переполнять «благодарность». А почему? Ответ на фото. Хотя на фото обнаружить последствия качественного и честного ремонта вряд ли можно. Фома СЛУХАЧЁВ

Фото Архив КТ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года Еще статьи: Наркоманы на районе Говорят, что... дорожная разметка почти исчезла Говорят, что... симферопольцы придумали, как укрепить аварийный столб Говорят, что... убирать аварийные деревья не хотят Говорят, что... в ямах на тротуарах выращивают овощи