Целый каталог преступлений...

От дерзких медвежатников до проколовшегося мебельщика

На этой неделе криминальная жизнь полуострова едва ли не бурлила. И количество, и разнообразие правонарушений оказалось таково, что хоть специальный каталог составляй, в котором нашлось бы место и взломщикам сейфов, и незадачливым мошенникам, и банальным семейным драчунам.

Банда занималась сейфами

Сотрудниками уголовного розыска Крыма на днях была обезврежена устойчивая и дерзкая преступная группа. В нее входили шестеро жителей Раздольненского района в возрасте от 24 до 33 лет. На протяжении последних двух лет злоумышленники орудовали в основном на территории Сакского и Евпаторийского районов. Они проникали в здания различных предприятий и учреждений и взламывали сейфы с наличностью, а также похищали другие ценности. Добычей становились суммы от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Были также кражи из магазинов, медпункта, складов и сельской почты, откуда они унесли сейф с лотерейными билетами. А в одном магазинчике злодеи не погнушались стащить топор. Всего на счету банды около трех десятков преступлений, хотя не исключено, что больше. Злодеи попали в поле зрения сыщиков несколько месяцев назад. Группу тщательно разрабатывали, собирая доказательства и улики, а взяли четверых злодеев на горячем. В ту ночь они совершили сразу три кражи. В одном из приморских поселков Сакского района воры начали с аптеки, затем перебрались в соседний населенный пункт, где «взяли» офис частной агрофирмы, а потом попытались обчистить магазин, но были задержаны.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ – кража. За воровство по предварительному сговору, да еще в составе группы им светит до шести лет лишения свободы.

Что было в столице полуострова

Как обычно, больше всего уголовно наказуемых деяний было в крымской столице. И причины тому вполне объективные – где больше всего населения, там это население больше всего и безобразничает. В последние дни происходило много бытовых баталий. В одной из квартир многоэтажки на ул. Бела Куна повздорили гражданские супруги, обоим чуть больше 30 лет. Началось с того, что они прилично выпили, затем стали обзывать друг друга неприличными словами, и в итоге мужчина набросился с кулаками на любимую. Избиение сопровождалось шумом, грохотом и криками, и соседка вызвала полицию. Итог разборки таков: женщина с серьезными побоями оказалась в больнице, ее сожитель оказался с подпиской о невыезде фигурантом уголовной статьи за побои.

Следующая подобная история приключилась на почве раздела имущества. Муж и жена, еще довольно молодые, решили расторгнуть брак и соответственно поделить совместный частный дом, где оставалась жить женщина. Но что-то пошло не так. В один вечер мужчина пришел к своей некогда любимой жене и разбил ее автомобиль, стоявший во дворе, а потом разбил нос женщине. Пострадавшая, естественно, обратилась в полицию. Подозреваемый привлечен к уголовной ответственности.

В Симферополе также произошел очередной «уголовный прикол» с сувенирными банкнотами «банка приколов». В магазине электроники на Москольце выбирал смартфон мужчина средних лет. Выбрал за четыре тысячи рублей и рассчитался за покупку тысячными банкнотами. Молодой продавец, довольный сделкой, даже не сразу заметил, что ему вручили деньги «банка приколов», а когда узрел, поднял шум, на который приехала полиция. Злоумышленника вычислили и задержали довольно оперативно, благо кругом много камер видеонаблюдения. Задержанным оказался 39-летний бомж. Ну как бомж... официально он нигде не живет, но выглядит вполне пристойно, чтобы посещать магазины электроники. Сейчас ему светит наказание за мошенничество.

Девиз «надо меньше», по крайней мере с незнакомцами, ныне, как мантру, повторяет 35-летний житель крымской столицы. Недавно он провожал своего друга. Перед отправлением автобуса с симферопольского железнодорожного вокзала они прилично выпили, благо вокруг много заведений по разливу спиртного. Друзья так накачались, что наш герой, прослезившись, подарил уезжающему товарищу свои часы за 40 тысяч рублей. Когда друг всё же отбыл, симферополец сел на скамеечку и продолжал грустить, а тут к нему подошел общительный молодой человек и по совместительству профессиональный карманник, освободившийся из заключения менее года назад. Симферополец предложил молодому человеку разделить с ним горе. Разделить так разделить, почему бы и нет, согласился карманник. Сколько они ходили, снимали деньги с банковской карточки симферопольца, а потом выпивали, уже трудно сказать. Но когда наш герой потерялся в пространстве, карманник стащил у него карту и изъял оттуда все деньги, пин-код ведь запомнил. Утром симферополец с ужасом понял, что гол как сокол. События минувшего дня у него всплывали урывками. Однако наш товарищ смутно восстановил в памяти проводы друга и выпивку с молодым незнакомцем. «Это он меня обчистил!» – решил пострадавший и помчался в полицию. На карманника симферополец «повесил» всё: и находившиеся на карточке 125 тысяч рублей (это еще до проводов), и часы, которые наш герой не помнил, куда делись. Когда вора задержали, он был в шоке. Еще бы, на него вешали как минимум в три раза больше украденного, тут хоть самому жалуйся в полицию на неприкрытый обман. Сейчас идут разбирательства, сколько всего было и куда оно всё сплыло. Но щипачу за кражу всё равно придется отвечать.

Новости со всего Крыма

В Джанкое задержаны двое местных отморозков чуть старше 20 лет, которые выбивали долги со своего знакомого. Негодяи ворвались в дом, избили его и унесли с собой деньги и компьютер на общую сумму 64 тысячи рублей. Два аналогичных 20-летних злодея пойманы в Красноперекопске. Вечером на пересечении улиц Таврической и Толбухина они избили и ограбили 36-летнего прохожего. У пострадавшего преступники отобрали 11 тысяч рублей и мобильный телефон, который продали потом на центральном рынке города.

В одном из сел Симферопольского ­района отличился 36-летний севастопольский домушник. Он, проникнув в частный дом, унес оттуда две мужские куртки, женскую шубу и обувь на общую сумму 100 тыс. рублей. Похищенное продал, за исключением шубы, которую оставил себе неизвестно из каких соображений.

При интересных обстоятельствах прокололся 36-летний ранее судимый керчанин. Он проживал в Феодосии и работал здесь в одном из мебельных магазинов. И как-то пришел в гараж к одному из клиентов по вопросу обивки дивана. Когда хозяин ангара отвернулся, керчанин стащил у него мобильный телефон и ушел из гаража как ни в чем не бывало. Добычу же продал на следующий день. Правда, покупатель оказался бдительным и взял с продавца не только расписку, что телефон принадлежит ему, но даже ксерокопию паспорта. Сейчас вычислить любой краденый телефон можно по персональному номеру. Так что когда обворованный владелец мобильника обратился к полисменам, те быстро установили нынешнего хозяина телефона, а тот показал правоохранителям ксерокопию паспорта человека, у которого купил мобильный. Поэтому задержать непорядочного керченского мебельщика не составило труда.