Теперь без россиян

Европейская футбольная весна пройдет без наших футболистов

И такую возможность не прорыва российских команд в весеннюю часть двух европейских клубных розыгрышей – Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА – наш еженедельник предсказывал ещё месяц назад. Ведь в то время крайне неудачно приняли старт в групповых турнирах у чемпионов московский «Локомотив», а у «европейцев» – «Чёрные быки» из Краснодара, не удержавшиеся в Лиге чемпионов и перешедшие в Лигу Европы УЕФА, и московские «армейцы». Только лишь действующий чемпион страны и абсолютный лидер национального первенства санкт-петербургский «Зенит» до заключительного шестого тура в групповом турнире сохранял шансы, как говорится, фифти-фифти прорваться в европейскую футбольную весну.

Лига чемпионов

Борьбу за Кубок чемпионов начали 79 клубов, и среди них три команды представляли Россию. Но только 32 клуба из 16 стран дошагали или были квалифицированы для участия в восьми групповых турнирах, открывавших путь в плей-офф, где уже пойдёт сражение непосредственно за желанный приз.

Для того чтобы попасть в 1/8 финала плей-офф, первые матчи которого будут проведены 18-19 февраля 2020 года, клубам необходимо было в каждой из восьми групп занять первое или второе место. Существует своеобразный бонус для команд, занявших в группах третьи места, они переводятся в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА. Ну, а те клубы, которые занимают в группах последнее, четвёртое место, на этом завершают, как у нас принято говорить, «поход в Европу» и теперь могут вернуться в этот высокооплачиваемый турнир при условии, если в национальном чемпионате 2020/21 годов станут чемпионами или призёрами своих стран.

А теперь познакомьтесь, как завершилась борьба в группах.

Группа A. «ПСЖ» (Париж, Франция) – 16, «Реал» (Мадрид, Испания) – 11, «Брюгге» (Бельгия) – 3, «Галатасарай» (Стамбул, Турция) – 2 очка.

Группа B. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – 18, «Тоттенхэм Хотспурс» (Лондон, Англия) – 10, «Олимпиакос» (Пирей, Греция) – 4, «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) – 3 очка.

Группа C. «Манчестер Сити» (Англия) – 14, «Аталанта» (Бергамо, Италия) – 7, «Шахтёр» (Донецк, Украина) – 6, «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 3 очка.

Группа D. «Ювентус» (Турин, Италия) – 16, «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 10, «Байер-04» (Леверкузен, Германия) – 6, «Локомотив» (Москва, Россия) – 3 очка.

Группа E. «Ливерпуль» (Англия) – 13, «Наполи» (Неаполь, Италия) – 12, «Ред Булл» (Зальцбург, Австрия) – 7, «Генк» (Бельгия) – 1 очко.

Группа F. «Барселона» (Испания) – 14, «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 10, «Интернационале» (Милан, Италия) – 7, «Славия» (Прага, Чехия) – 2 очка.

Группа G. «Лейпциг» (Германия) – 11, «Олимпик» (Лион, Франция) – 8, «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) – 7, «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 7 очков.

Группа H. «Валенсия» (Испания) – 11, «Челси» (Лондон, Англия) – 11, «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) – 10, «Лилль» (Франция) – 1 очко.

Особо обратите внимание на то, что в нынешнем розыгрыше за Кубок чемпионов будут бороться только клубы пяти стран, которые возглавляют европейский рейтинг: Англия, Германия, Испания, Италия и Франция, ещё раз продемонстрировавшие своё мастерство. 16 декабря в Ньоне была проведена жеребьёвка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Вот её результаты: «Боруссия» – «ПСЖ», «Реал» – «Манчестер Сити», «Аталанта» – «Валенсия», «Атлетико» – «Ливерпуль», «Челси» – «Бавария», «Олимпик» – «Ювентус», «Тоттенхэм» – «Лейпциг», «Наполи» – «Барселона».

А вот восьмёрка, которой предстоит прошагать в новый для неё турнир – Лигу Европы УЕФА, где комфортно, но не столь почётно и денежно, как у «чемпионов»: «Брюгге», «Олимпиакос», «Шахтёр», «Байер-04», «Ред Булл», «Интернационале», «Бенфика», «Аякс».

Как видите, в этих двух престижных группах нет действующего чемпиона России санкт-петербуржцев и владельца Кубка и Суперкубка страны московских футболистов, которые сдались в заключительных матчах в гостях: первые «Бенфике» – 0:3, а вторые – «Атлетико» – 0:2, продемонстрировав перед знающими толк в футболе мадридцами и лиссабонцами «уличный футбол». Позор, да и только!

В который уже раз вся надежда у наших парней на успех зависела не от их воли и мастерства, а от их «лучших друзей» – авось и вдруг! Но на этот раз «авось», что «Лейпциг» обыграет «Олимпик», а это позволит команде с берегов Невы выплыть в 1/8 финала Лиги чемпионов, за десять минут до конца поединка ещё был в силе, но затем не прокатил. Ну, а что касается «Локо», то москвичи свою «главную задачу» выполнили, без авось и вдруг, не позволив испанцам победить свой «паровоз» с разгромным счётом.

Лига Европы УЕФА

Ныне на старт этого турнира вышли 215 команд из всех 55 футбольных ассоциаций континента (Россия была представлена, как и у «чемпионов», тремя клубами). Но, увы, до двенадцати групповых турниров смогли добраться или заранее получить в них прописку, благодаря своему высокому рейтингу, лишь 48 команд из 27 стран Европы.

Познакомьтесь, как завершилась борьба во всех двенадцати групповых квартетах, из которых только клубы, занявшие первое и второе места, выходили в 1/16 финала плей-офф второго по рангу европейского клубного турнира. В то же время команды, занимавшие третье и четвёртое места в группах, оказывались за бортом турнира.

Группа A. «Севилья» (Испания) – 15, АПОЭЛ (Никозия, Кипр) – 10, «Карабах» (Агдам, Азербайджан) – 5, «Ф91 Дюделанж» (Люксембург) – 4 очка.

Группа B. «Мальмё» (Швеция) – 11, «Копенгаген» (Дания) – 9, «Динамо» (Киев, Украина) – 7, «Лугано» (Швейцария) – 3 очка.

Группа C. «Базель» (Швейцария) – 13, «Хетафе» (Мадрид, Испания) – 12, «Краснодар» (Россия) – 9, «Трабзонспор» (Трабзон, Турция) – 1 очко.

Группа D. ЛАСК (Линц, Австрия) – 13, «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – 12, «ПСВ» (Эйндховен, Нидерланды) – 8, «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия) – 1 очко.

Группа E. «Селтик» (Глазго, Шотландия) – 13, ЧФР (Клуж, Румыния) – 12, «Лацио» (Рим, Италия) – 6, «Ренн» (Франция) – 4 очка.

Группа F. «Арсенал» (Лондон, Англия) – 11, «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) – 9, «Стандард» (Льеж, Бельгия) – 8, «Витория» (Гимараинш, Португалия) – 5 очков.

Группа G. «Порту» (Португалия) – 10, «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) – 9, «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) – 8, «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) – 5 очков.

Группа H. «Эспаньол» (Барселона, Испания) – 11, «Лудогорец» (Раздар, Болгария) – 8, «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) – 7, ЦСКА (Москва, Россия) – 5 очков.

Группа I. «Гент» (Бельгия) – 12, «Вольфсбург» (Германия) – 11, «Сент-Этьен» (Франция) – 4, «Александрия» (Украина) – 4 очка.

Группа J. «Истамбул Башакшехир» (Турция) – 10, «Рома» (Рим, Италия) – 9, «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) – 8, «Вольфсберг» (Австрия) – 5 очков.

Группа K. «Брага» (Португалия) – 14, «Вулверхемптон Уондерерс» (Англия) – 13, «Слован» (Братислава, Словакия) – 4, «Бешикташ» (Стамбул, Турция) – 3 очка.

Группа L. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 13, АЗ (Алкмар, Нидерланды) – 9, «Партизан» (Белград, Сербия) – 8, «Астана» (Казахстан) – 3 очка.

Вновь в числе квалифицируемых в 1/16 финала плей-офф, первые матчи которого состоятся 20 февраля 2020 года, мы не видим российских клубов. Хотя до последнего момента все ждали, что репутацию «российской футбольной Цусимы» смогут в какой-то мере скрасить наши соседи «Чёрные быки» из Краснодара. Но для этого им обязательно нужно было победить в Мадриде пятый клуб Испании «Хетафе». Но как они смогли бы сотворить такой подвиг, если за всю игру лишь однажды «выстрелили» по воротам хозяев поля. Но едва испанцы за двенадцать минут до конца игры провели гол в ворота россиян, как они в оставшееся время разлетелись, словно «карточный домик». В итоге счёт стал – 0:3, и на головы краснодарских футболистов пролился дождь позора, который пришлось пережить питерцам и московским «паровозникам».

А вот московским «армейцам» повезло в Барселоне, где они встречались с «Эспаньолой». Хозяева поля, досрочно прорвавшись в плей-офф, между тем занимают последнее место в национальном первенстве, в котором их поджидают поединки с весьма сильными соперниками. Поэтому барселонцы выставили против москвичей резервный состав. И наши парни были сильнее на всём протяжении матча. Но победный гол им удалось провести лишь за шесть минут до конца поединка, и сделал это московский хорват Никола Влашич – 1:0.

И в этом турнире тоже состоялась в Ньоне жеребьёвка 1/16 финала плей-офф. Вот её результаты: «Вулверхемптон Уондерерс» – «Эспаньол», «Спортинг» – «Истамбул Башакшехир», «Хетафе» – «Аякс», «Байер-04» – «Порту», «Копенгаген» – «Селтик», АПОЭЛ – «Базель», ЧФР – «Севилья», «Олимпиакос» – «Арсенал», АЗ – ЛАСК, «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед», «Лудогорец» – «Интернационале», «Айнтрахт» – «Ред Булл», «Шахтёр» – «Бенфика», «Вольфсбург» – «Мальмё», «Рома» – «Гент», «Рейнджерс» – «Брага».

Теперь седьмые

Впервые за последние 18 лет ведущие российские клубы, а их стартовало шесть в розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, не сумели пробиться в плей-офф этих турниров на весну будущего года. Вместе они набрали 28 очков, которые, будучи поделёнными на шесть клубов, дали коэффициент – 4,666 балла, что по итогам сезона отбросило россиян на 15-е место. Более того, футбол нашей страны с шестого места в европейском рейтинге был опущен Португалией на седьмое место, лишившись третьего клуба в Лиге чемпионов. Теперь даже при хороших выступлениях на протяжении трёх-четырёх международных сезонов мало того, что трудно будет обойти португальцев, но существует и риск пропустить вперёд бельгийцев и французов. Тем более что уже в сезоне 2020/21 годов в Лиге чемпионов выступят два наших клуба (чемпион страны – с группового турнира, а серебряный призёр – с отборочного этапа), в Лиге Европы УЕФА – один клуб (обладатель Кубка России) и в новом клубном турнире Конференц Лиги – два клуба (третья и четвёртая команды из первенства страны).

Если ещё несколько лет назад российские клубы считались крепкими «заробитчанами» в Лигах, то нынче они досрочно финишировали в «бедняках»: «Зенит» – 21,55, «Локомотив» – 17,95, «Краснодар» – 10,11, ЦСКА – 3,67, московский «Спартак» – 0,58, тульский «Арсенал» – 0,28 миллиона евро.