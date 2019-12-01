Опасные игры

Успейте заплатить налоги до конца года

Декабрь на исходе, но у самых беспечных граждан есть ещё целая неделя на то, чтобы войти в новый год без налоговых долгов. Иначе по завершении праздничных дней можно будет ждать неприятностей. Что именно грозит тем, кто вовремя не заплатил налоги? И достаточно ли суровы эти меры для повышения гражданской сознательности крымчан?

Нет подхода «с головой»

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым, заядлых должников на полуострове становится всё меньше. Но в то же время общая сумма долга тех, кто упорно отказывается делать взносы в бюджет, продолжает увеличиваться.

Роман Наздрачёв, руководитель УФНС России по Республике Крым:

«Одной из проблем, существующих в работе налоговых органов и характеризующих экономику региона, является рост налогового долга. К сожалению, по итогам текущего года его прирост составил 1,3 млрд рублей. Конечно, это настораживает. Вместе с тем, если взять отношение задолженности к объёму поступлений, по республике она составляет всего 3,8%, в то время как уровень собираемости налоговых платежей – 96,2%. В отношении тех налогоплательщиков, на которых не действуют уговоры, применяются меры принудительного взыскания задолженности. Таким образом в этом году было собрано без малого 4 млрд рублей».

Интересно, что лишь одна четвёртая часть всех злостных неплательщиков в Крыму – это те, кто сознательно избегают уплаты налогов, используя ­сэкономленные деньги для пополнения оборотных средств. Большая же часть должников – это предприятия, находящиеся на грани разорения, которым попросту нечем платить налоги. Однако закон есть закон. И если взыскивать с должника нечего, налоговая служба совместно с Федеральной службой судебных приставов имеет право арестовать имущество или счета должников. Но это крайние меры, предшествующие запуску процедуры банкротства.

В качестве примера печальной участи предприятия-неплательщика можно вспомнить недавний случай в селе Пожарское Симферопольского района. Там некое сельхозпредприятие усердно не платило налоги в течение двух лет. В итоге образовался долг – более 4 млн рублей. Из них около полумиллиона приходится на неуплаченные страховые взносы, а это значит, что сотрудникам предприятия грозят потеря трудового стажа, проблемы при выплате пособия по временной нетрудоспособности и нарушения пенсионных прав в будущем. Руководство фирмы не пошло на конструктивный диалог с налоговой, так что ведомству пришлось полностью арестовать кассу. Теперь имеющиеся долги будут погашены за счёт средств, поступающих непосредственно от бизнес-партнёров предприятия.

Роман Наздрачёв:

«Мы проводили анализ, но не наметили какой-то тенденции в разрезе отраслей в плане снижения платёжеспособности. По большей части причина нехватки средств у предприятия зависит от специфики ведения бизнеса – предпринимательская деятельность под­разумевает определённый риск. Однако в целом уровень налоговой нагрузки в Крыму ниже, чем на остальной территории Российской Федерации. Это делает ведение любого бизнеса прибыльным, если подходить к нему с головой».

Арест и продажа

В то время, как предприятия копят долги, количество граждан, которые добросовестно платят налоги, в Крыму только растёт. Хотя и в этой категории налогоплательщиков, конечно, есть недобросовестные персонажи.

Татьяна Трипотень, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Республике Крым:

«В случае непогашения налоговых обязательств после предельного срока уплаты Управлением ФНС России по Крыму будут предприняты все меры по принудительному взысканию, предусмотренные Налоговым кодексом. Они включают, в частности, направление требований об уплате налога, возможность для добровольного погашения задолженности, взыскание денежных средств со счетов налогоплательщика и, наконец, направление документов судебным приставам. Те, в свою очередь, имеют право описать и арестовать имущество, за которое не был заплачен налог, наложить временное ограничение на его использование. Может дойти и до реализации собственности неплательщика».

Конечно, это достаточно эффективные способы воздействия на должников. Например, недавно приставы приняли решение продать ворота неплательщика из Симферопольского района. Тот, осознав серьёзность ситуации, незамедлительно внёс часть своего долга по налоговым обязательствам.

В общем, с налоговой шутить не следует – это очень опасно. Убедиться в отсутствии задолженности, а также заплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Заплатить налоги можно также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте службы или в отделениях банковских учреждений.

Налоговые новшества

В 2020 году налоговое законодательство претерпит несколько существенных изменений. Среди них, в частности, введение в Крыму третьего вида имущественного налога для физических лиц – на недвижимость (не путать с налогом на землю, который мы начали платить уже в этом году). Правда, первый срок уплаты наступит ещё очень нескоро: новый вид налога нужно будет заплатить до 1 декабря 2021 года. Но готовиться к нему морально можно начинать уже сейчас.

Второе новшество: со следующего года будет применяться кадастровая стоимость имущества для торговых центров и иностранных организаций без постоянного представительства. Также есть хорошая новость для юридических лиц: с нового года отменяется несколько форм налоговой отчётности. В частности, на транспортный и земельный налог, а также на авансовые платежи по налогу на имущество.

Кроме того, Государственным советом РК принят закон о введении со следующего года налоговых каникул. Смысл данного нормативного акта в том, чтобы вывести из тени индивидуальных предпринимателей, которые получают доход от сдачи жилья в наём. Если у нового ИП, зарегистрированного в 2020 году, численность сотрудников не будет превышать пять человек, а годовой доход будет составлять до 15 млн руб., ставка налога по упрощённой системе будет равна нулю. Таким образом, вести легальный бизнес станет очень выгодно.