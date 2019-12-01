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ПолитикаВласть

Подсчет и распил

Чтобы провести инвентаризацию, надо обследовать более 4 млн кв. метров

Кто и зачем в Севастополе считает деревья

В Севастополе на днях Максимову дачу – известный среди горожан рекреационный «уголок» – начали отчищать от сухостоя и других аварийных деревьев. А вообще, все деревья в городе-герое хотят пересчитать и внести в специальный реестр. Но насколько реально выполнение этой задачи? Ведь для этого придется проинспектировать территорию в несколько миллионов квадратных метров...

«Максимку» проредили

Итак, на Максимовой даче – в излюбленном месте отдыха многих севастопольцев, куда, особенно в теплое время года, люди любят выбираться, как говорится, на природу – начали наводить порядок среди сухих и аварийных деревьев. При этом в пресс-службе «Севприроднадзора» сообщили, что работы выполняются согласно госзаданию. «Проведена в полном объеме санитарная рубка сухостойных деревьев и обрезка сухих сучьев и веток. Сносу подлежали усохшие и аварийные деревья, находящиеся в крайне неудовлетворительном состоянии», – рассказали журналистам сотрудники ведомства.

При этом обрезка деревьев выполнялась в соответствии с установленными нормами, на основании акта обследования и порубочного билета. После проведения всех работ территорию парка убрали от веток и порубочных остатков.

Кстати, особых волнений среди местных активистов произошедшее не вызвало. Что необычно по нынешним временам, особенно по сравнению с Симферополем, например. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что «проредить» Максимову дачу от сухостоя нужно было уже давно.

И к этому событию, как будто специально, подоспела еще одна важная для города новость, касающаяся его зеленых насаждений...

Работы на Максимовой даче

Иск под Новый год

Как сообщили на днях севастопольские чиновники, все деревья в Севастополе хотят пересчитать и внести в специальный реестр. Для этого природоохранная прокуратура города даже подала иск в суд на департамент горхозяйства с требованием пересчитать все зелёные насаждения в городе-герое. И теперь специалистам департамента придется обследовать более 4 млн квадратных метров. Задача, кажущаяся просто непосильной...

В ведомстве пояснили, что инвентаризация и учёт зелёных насаждений города входит в обязанности городского хозяйства, но почему-то этим годами никто не занимался. При этом в озеленении города активно используются редкие и охраняемые виды растений – сосна крымская, сосна пицундская и её подвиды, тис ягодный и другие, – сообщает «Форпост».

Учитывая, что в последние годы территория Севастополя расширяется и в городскую черту попадают всё новые и новые участки земли, которые ранее относились к лесным (здесь, например, можно упомянуть и район Камышового шоссе, и Фиолент, где массово растут дуб, граб, можжевельник и фисташка), – в этой связи, очевидно, и появилось вышеупомянутое требование прокуратуры, ведь бесконтрольность и бесхозяйственность могут привести к массовому уничтожению и сокращению общих зелёных территорий. И не только на окраинах. В группе риска, по мнению правоохранителей, оказываются, в связи с интенсивной застройкой, ведущейся уже несколько лет в Севастополе (и её темпы, по всей видимости, будут только увеличиваться), и парки, и скверы, и сады.

«Природоохранная прокуратура просит суд возложить на департамент городского хозяйства обязанность провести инвентаризацию зелёных насаждений на территории города, а также обеспечить ведение реестра зелёных насаждений, завершив работы в течение восьми месяцев с даты вступления решения суда в законную силу», – говорится в сообщении силового ведомства. Рассмотрение же иска состоится аккурат под самый праздник – 30 декабря этого года.

Не рационально?

Прокомментировать ситуацию с зелеными насаждениями в городе «КТ» попросил севастопольского эколога Маргариту Литвиненко.

«Учет зеленых насаждений в Севастополе ведется уже давно. Нужно просто наладить дружеские отношения с организациями, которые этим занимаются. Но вместо этого «Севприроднадзор» просто подписывает все акты, в том числе и с краснокнижными зелеными насаждениями. Даже не высказывает предложений, а просто подписывает и всё», – сообщила специалист.

Также эколог посетовала, что подсчеты всех зеленых насаждений в городе могут стать очередной коррупционной составляющей для нерадивых чиновников.

Маргарита Литвиненко:

«Очередной подсчет деревьев может стать очередным распилом бюджета. К примеру, на последнем объекте, тендер на который выиграла ростовская фирма, в Фисташковой роще значится сумма в 400 тыс. На мой взгляд, она слишком завышена и кто и как будет там выполнять работы, также остается непонятным. Это чрезмерная сумма. Кроме того, я слышала, что с нового года «Севприроднадзор» будет самостоятельно выписывать порубочные билеты, и вот тут прокуратура должна проводить проверки на возможные коррупционные составляющие, поскольку разрешения на вырубку зелёных насаждений в городе по сути они будут выписывать сами себе. На мой взгляд, главное здесь – это выделить конкретные объекты и с ними работать. Пусть работают со старыми и укажут новые. А подсчитывать все зеленые насаждения в городе я считаю нерациональным».

Анна БАТАНОВА
Фото ecosev.ru, Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года

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Просмотров: 90 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:13

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