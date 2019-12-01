Подсчет и распил

Кто и зачем в Севастополе считает деревья

В Севастополе на днях Максимову дачу – известный среди горожан рекреационный «уголок» – начали отчищать от сухостоя и других аварийных деревьев. А вообще, все деревья в городе-герое хотят пересчитать и внести в специальный реестр. Но насколько реально выполнение этой задачи? Ведь для этого придется проинспектировать территорию в несколько миллионов квадратных метров...

«Максимку» проредили

Итак, на Максимовой даче – в излюбленном месте отдыха многих севастопольцев, куда, особенно в теплое время года, люди любят выбираться, как говорится, на природу – начали наводить порядок среди сухих и аварийных деревьев. При этом в пресс-службе «Севприроднадзора» сообщили, что работы выполняются согласно госзаданию. «Проведена в полном объеме санитарная рубка сухостойных деревьев и обрезка сухих сучьев и веток. Сносу подлежали усохшие и аварийные деревья, находящиеся в крайне неудовлетворительном состоянии», – рассказали журналистам сотрудники ведомства.

При этом обрезка деревьев выполнялась в соответствии с установленными нормами, на основании акта обследования и порубочного билета. После проведения всех работ территорию парка убрали от веток и порубочных остатков.

Кстати, особых волнений среди местных активистов произошедшее не вызвало. Что необычно по нынешним временам, особенно по сравнению с Симферополем, например. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что «проредить» Максимову дачу от сухостоя нужно было уже давно.

И к этому событию, как будто специально, подоспела еще одна важная для города новость, касающаяся его зеленых насаждений...

Иск под Новый год

Как сообщили на днях севастопольские чиновники, все деревья в Севастополе хотят пересчитать и внести в специальный реестр. Для этого природоохранная прокуратура города даже подала иск в суд на департамент горхозяйства с требованием пересчитать все зелёные насаждения в городе-герое. И теперь специалистам департамента придется обследовать более 4 млн квадратных метров. Задача, кажущаяся просто непосильной...

В ведомстве пояснили, что инвентаризация и учёт зелёных насаждений города входит в обязанности городского хозяйства, но почему-то этим годами никто не занимался. При этом в озеленении города активно используются редкие и охраняемые виды растений – сосна крымская, сосна пицундская и её подвиды, тис ягодный и другие, – сообщает «Форпост».

Учитывая, что в последние годы территория Севастополя расширяется и в городскую черту попадают всё новые и новые участки земли, которые ранее относились к лесным (здесь, например, можно упомянуть и район Камышового шоссе, и Фиолент, где массово растут дуб, граб, можжевельник и фисташка), – в этой связи, очевидно, и появилось вышеупомянутое требование прокуратуры, ведь бесконтрольность и бесхозяйственность могут привести к массовому уничтожению и сокращению общих зелёных территорий. И не только на окраинах. В группе риска, по мнению правоохранителей, оказываются, в связи с интенсивной застройкой, ведущейся уже несколько лет в Севастополе (и её темпы, по всей видимости, будут только увеличиваться), и парки, и скверы, и сады.

«Природоохранная прокуратура просит суд возложить на департамент городского хозяйства обязанность провести инвентаризацию зелёных насаждений на территории города, а также обеспечить ведение реестра зелёных насаждений, завершив работы в течение восьми месяцев с даты вступления решения суда в законную силу», – говорится в сообщении силового ведомства. Рассмотрение же иска состоится аккурат под самый праздник – 30 декабря этого года.

Не рационально?

Прокомментировать ситуацию с зелеными насаждениями в городе «КТ» попросил севастопольского эколога Маргариту Литвиненко.

«Учет зеленых насаждений в Севастополе ведется уже давно. Нужно просто наладить дружеские отношения с организациями, которые этим занимаются. Но вместо этого «Севприроднадзор» просто подписывает все акты, в том числе и с краснокнижными зелеными насаждениями. Даже не высказывает предложений, а просто подписывает и всё», – сообщила специалист.

Также эколог посетовала, что подсчеты всех зеленых насаждений в городе могут стать очередной коррупционной составляющей для нерадивых чиновников.

Маргарита Литвиненко:

«Очередной подсчет деревьев может стать очередным распилом бюджета. К примеру, на последнем объекте, тендер на который выиграла ростовская фирма, в Фисташковой роще значится сумма в 400 тыс. На мой взгляд, она слишком завышена и кто и как будет там выполнять работы, также остается непонятным. Это чрезмерная сумма. Кроме того, я слышала, что с нового года «Севприроднадзор» будет самостоятельно выписывать порубочные билеты, и вот тут прокуратура должна проводить проверки на возможные коррупционные составляющие, поскольку разрешения на вырубку зелёных насаждений в городе по сути они будут выписывать сами себе. На мой взгляд, главное здесь – это выделить конкретные объекты и с ними работать. Пусть работают со старыми и укажут новые. А подсчитывать все зеленые насаждения в городе я считаю нерациональным».