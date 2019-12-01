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Лучше поздно…

Некоторые керчане стали ещё на шаг ближе к получению жилья

О строительстве в Керчи многоэтажного дома, предназначенного для ранее депортированных граждан и живущих в аварийных квартирах, мы уже рассказывали в свое время. Эта история тянется долго, но, похоже, что у нее таки будет счастливый конец. Хотя люди, конечно, уже давно заждались переселения в новое жилье. Подробности выясняли наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Получится ли новогодний подарок?

Несколько дней назад в Симферополе состоялось заседание парламентского Комитета по имущественным и земельным отношениям, на котором крымские депутаты поддержали ряд проектов, среди которых значилась и передача в муниципалитеты жилья для ранее депортированных и людей, живущих в аварийных квартирах. Речь, в частности, идет о многоэтажном 72-квартирном жилом доме, передачу которого на муниципальный баланс города Керчи и поддержали депутаты республиканского Госсовета. Построили же многоэтажку в рамках федеральной целевой программы. Впрочем, для керчан из вышеуказанной категории граждан это не сюрприз. Они уже давно ждут вручения ключей.

Евгения Добрыня, глава Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК:

«Сопровождал эту программу Комитет по межнациональным отношениям. И граждане уже знают свои квартиры».

Кроме того, местные власти выкупили в этой же многоэтажке шесть квартир. В них переедут хозяева аварийного жилья. Но когда? На этот вопрос власти не дают прямого ответа, хотя говорят, мол, «вот-вот», совсем скоро... До конца 2019-го осталось еще чуть больше недели, для некоторых крымчан это может стать настоящим новогодним подарком.

Устранили замечания

Если же говорить о сроках и ожиданиях чуть подробнее, то здесь стоит вспомнить, что еще нынешним летом керчанам, которые получили право на квартиры в новом доме на улице Блюхера, выдали сертификаты на их квадратные метры в доме для депортированных граждан.

В новые квартиры провели газ, электричество, установили счетчики и системы отопления. Здесь всё готово для встречи жильцов. Строительство дома завершилось еще в конце прошлого года, но процесс сдачи затянулся из-за претензий заказчика. Подрядчик в общей сложности устранил больше 250 выявленных недочетов.

«Практически все замечания были устранены. Считаем, что здесь ответственно подошла каждая заинтересованная сторона к тому, чтобы этот проект был наконец реализован и наши граждане получили долгожданное жилье», – прокомментировали ситуацию в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК.

Также в минувшем августе сообщалось, что будущие жильцы уже оценили свои квадратные метры. Кое-кто даже рассказывал журналистам, что уже знает, как обставить свое новое жилье. К примеру, одна из семей этого события ждала больше 20 лет, а пока приходится ютиться в однокомнатной квартире под Керчью.

Найдэ Ильясова, жительница Керчи:

«Мы очень рады, просто слов нет. Одни эмоции. Очень довольна. Спасибо всем, кто принимал участие в этом!»

Нина АРХИПОВА
Фото kerch.com.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года

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Просмотров: 107 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 15:18

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