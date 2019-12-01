В грязи и холоде

Почему медработники бегут из сельских ФАПов?

Вот уже несколько лет в Крыму наблюдается острая нехватка медицинских работников и оборудования, люди устали от бесконечных очередей к любым специалистам и проблем с проведением даже самых простых анализов. Но это беды крупных медучреждений – в небольших сельских ситуация ещё хуже. В большинстве фельдшерско-акушерских пунктов республики нет не то что оборудования или компьютеров – отсутствует даже водоснабжение и отопление. Не мудрено, что специалисты бегут из ФАПов, оставляя сельских жителей без медицинской помощи.

Перемены не к лучшему

В Симферопольском районе живёт больше 150 тысяч человек. Их доступ к первичной медицинской помощи обеспечивают 55 фельдшерско-акушерских пунктов. Во всяком случае, официально. В действительности же ситуация такова, что большая часть ФАПов находится на грани разрухи. О судьбе одного из таких «Крымскому телеграфу» рассказали жители села Украинка Симферопольского района.

Ещё при Украине в ФАПе был сделан добротный ремонт. Здание было в хорошем состоянии, в медучреждении постоянно работал фельдшер, принимала акушер, была санитарка. Поскольку помещение не подключено к газовым сетям, зимой приходилось топить котёл, работающий на твёрдом топливе. Эта обязанность также была возложена на санитарку. Как и уборка прилегающей к ФАПу территории. Оплата труда велась по совести: за все виды деятельности, не входящие в основные обязанности, сотруднице выдавали надбавки к основной ставке. Все были довольны – работа шла своим чередом.

Однако осенью прошлого года в Министерстве здравоохранения РК затеяли массовое сокращение санитарок в крымских ФАПах. Попала под него и сотрудница медучреждения в Украинке, которую перевели в разряд уборщиц. Естественно, должностные перемены отразились на размере оплаты труда (вероятно, именно с этой целью они и осуществлялись). Тот же объём работы теперь предлагалось выполнять за 25% от оклада в 8 000 рублей. Естественно, санитарка уволилась – кому охота трудится за оскорбительную подачку вместо зарплаты?

Оставшись без хозяйственника, ФАП начал стремительно зарастать грязью. Топить котёл тоже стало некому. Естественно, медицинские работники не хотят работать в грязи и холоде, и несколько тысяч человек – жителей окрестных сёл – остались без медицинского обслуживания.

«От былого хорошего ремонта уже ничего не осталось – сырость и холод сделали своё дело, – рассказывает жительница села Украинка Наталья Проплёткина. – За прошлую зиму окна рассохлись и теперь плотно не закрываются. Нет санитарки – нет жизни. Как можно было сократить эту ставку? Только в нашем селе живёт две тысячи человек, а ближайшая больница находится в Пионерском, где, естественно, огромные очереди к врачам».

Нет никого

Сейчас общественники нашли женщину, которая согласилась за микроскопическую зарплату, предлагаемую Мин­здравом, поддерживать относительную чистоту в здании ФАПа и на прилегающем участке. По большей части, она делает уборку в помещении два раза в месяц: перед приездом детского врача и по окончании приёма. В общей сложности это десять рабочих часов в месяц – всё согласно утверждённому руководством штатному расписанию.

Если детский врач хотя бы время от времени бывает в Украинке, то фельдшера в селе сейчас нет вообще. И это притом, что к ФАПу относится около четырёх тысяч человек. Среди пациентов немало детей и людей преклонного возраста. Когда в медучреждении была фельдшер, она посещала лежачих пациентов, инвалидов и больных в тяжёлом состоянии на дому. Сейчас эти люди оказались брошены на произвол судьбы.

Сколько бы жители района ни писали в уполномоченные инстанции и ведомства, добиться возобновления нормальной работы ФАПа им так и не удалось. Чиновники традиционно отделываются ничего не значащими «отписками». Вот, например, одна из них – от официального представителя Министерства здравоохранения республики Вадима Воскресенского: «В фельдшерско-акушерском пункте села Украинка штатным расписанием утверждены должности заведующей-фельдшера, которая на сегодняшний день находится в декретном отпуске, акушерки, которая работает по совместительству и принимает ежедневно с 15:30 до 18:00. Также приписной участок закреплён за врачом общей практики (семейным врачом) Пионерской участковой больницы, которая обслуживает его на основании вызовов от населения».

Всё это, утверждают жители Украинки, не соответствует действительности. Фельдшер находится в декретном отпуске и, может, останется там ещё на несколько лет? Неужели нельзя найти кого-нибудь ей на замену? Акушерка регулярного приёма не ведёт – в ФАПе попросту нет условий для работы. А врача из перегруженной пациентами Пионерской больницы можно ждать по несколько дней – специалист попросту не успевает охватить вниманием всех пациентов своего огромного участка. Даже «скорую», говорят люди, приходится ждать часами.

Жители Украинки уверены: найти специалистов можно – были бы нормальные условия для работы. В Минздраве людям сказали, что на 2020 год в их ФАПе запланирован ремонт. Но что в нём толку, если в здании не будет отопления? Раз нет денег на оплату труда санитарки, которая прежде выполняла и функции истопника, нужно переводить здание на газовое отопление. Тем более что труба проходит прямо во дворе медучреждения.

Тотальный кризис

ФАП в Украинке – не единственное проблемное медучреждение в регионе. В прошлом году специалисты Общероссийского народного фронта осмотрели десятки крымских фельдшерско-акушерских пунктов и выяснили, что в 71% из них есть серьёзные проблемы с оборудованием: оно или устаревшее, или попросту отсутствует. Вторая проблема – состояние зданий: зачастую оно находится на грани аварийного. Во многих ФАПах отсутствуют канализация и водоснабжение, есть проблемы с отоплением. Это, кстати, привело к такому феномену, как сезонная работа медучреждений, когда в зимний период вообще не ведётся приём пациентов. Кроме того, по данным активистов, в 43% проверенных ФАПов и амбулаторий туалеты расположены на улице, а их состояние оценивается характеристиками от «неудовлетворительного» до «кошмарного». Стоит ли удивляться, что врачи отказываются работать в крымских сёлах, несмотря на щедрое денежное поощрение, предусмотренное государственной программой «Земский доктор»?

Кстати, по оценкам ОНФ, проблема медицинских кадров присуща подавляющему большинству сельских медучреждений. В лучшем случае нет заведующего или какого-то специалиста, в худшем – работать вообще некому. Например, в одном из осмотренных активистами ФАПов из сотрудников остался только уборщик.

Все печальные итоги проведённого мониторинга были переданы региональным властям. Увы, до сих пор нет никакого результата.