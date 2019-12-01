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СоциумПроблема

«Чужая бандура»

Плавдок с подлодкой до происшествия

В Севастополе, на самом видном месте, утонул плавдок со списанной подводной лодкой

В Севастополе ушел под воду плавучий док вместе со списанной под­водной лодкой. Данный инцидент произошел в Южной бухте города в ночь на воскресенье (с 14 на 15 декабря). Подводная лодка Б-380 «Святой князь Георгий», ранее «Горьковский комсомолец», которая уже не принадлежала Черноморскому флоту, и плавдок ПД-16 затонули из-за технического состояния дока. По данным СМИ, пострадавших нет и в настоящее время проводятся работы по поднятию дока. Подлодку же отбуксировали к ближайшему причалу.

«Князь» 1981 года

Итак, что именно утонуло в Севастополе? Б-380, или «Святой князь Георгий», ранее «Горьковский комсомолец», является большой дизель-электрической подводной лодкой проекта 641Б «Сом», а точнее последней лодкой данного проекта (сообщает Википедия). Она была заложена 15 октября 1981 года на Горьковском судостроительном заводе «Красное Сормово» под строительным номером 133, а спущена на воду в августе 1982 года. В ноябре 1982 года она получила именное наименование «Горьковский комсомолец», а 30 декабря того же года вошла в состав Черноморского флота ВС СССР. В 1984 году она выполнила две боевые службы, а в 1991 году была поставлена к причальной стенке на Севморзаводе в Севастополе для капитального ремонта. В 1992 году ее название «Горьковский комсомолец» было упразднено, а в апреле 1996 года, после раздела Черноморского флота, Украина отказалась от данной лодки из-за её плохого технического состояния.

С 2000 года над лодкой взял шефство Советский район Нижнего Новгорода, так как Правительство России приняло решение о проведении ее капитального ремонта и о переоборудовании казарменного помещения для личного состава.

В 2008 году всё еще продолжался ее капитальный ремонт, а бригада специалистов с «Адмиралтейских верфей» занималась установкой специального акустического покрытия на ее корпус. При этом ее экипаж поддерживал свою боеготовность, проходя службу на под­водной лодке Б-871, или «Алроса». По плану ремонта, возвращение в строй готовилось до конца 2008 года, но из-за кризиса ремонтные работы были прекращены. Также в 2008 году предлагалось дать лодке имя «Святой князь Георгий», в честь основателя Нижнего Новгорода князя Георгия Всеволодовича.

Но уже в 2010 году источник в штабе Черноморского флота России сообщил «Интерфаксу-АВН», что ее, а также большой противолодочный корабль «Очаков» готовят к списанию: «Это старые и морально устаревшие корабли, чей перманентный ремонт и поддержание на плаву обходится флоту очень дорого».

В 2012 году Министерство обороны Российской Федерации оплатило ремонт лодки, а в газете «Известия» появилась информация о планируемом вводе подлодки в строй до момента, когда её смогут заменить подлодками проекта «Лада». При этом эксперты, опрошенные газетой, отметили, что на ввод подлодки в строй понадобится полтора-два года и впоследствии она может быть переклассифицирована в учебную, но уже 29 апреля 2016 года ­Минобороны России был объявлен тендер на ее утилизацию.

Теперь же, после того как 14 декабря данная лодка вместе с плавучим доком ПД-16 ушла под воду, она самостоятельно всплыла 15-го числа и легла на левый борт, упершись своей рубкой в борт плавдока в Южной бухте Севастополя.

Что же касается плавдока, то, по данным СМИ, он представляет собой понтонную металлическую конструкцию для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков и судов обеспечения с водоизмещением до 5 тысяч тонн. Был заложен в 1938 году, а в 1941 году был принят в состав ВМФ. После раздела Черноморского флота в 1997 году отошёл российской стороне и был размещён у севастопольского причала № 69.

Годится только для распила

Прокомментировать ситуацию с подлодкой, а также рассказать о ее исторической ценности «КТ» попросил председателя историко-культурной просветительской организации «Морское собрание» Владимира Стефановского.

«Данная лодка годится только для распила. Для памяти в Севастополе необходимо поставить экспонат, который строился именно здесь, а это, как говорится, чужая бандура. Здесь должна быть память собственного изготовления, например подлодка 615 (единственная в мире серия подводных лодок с под­водным движением на дизельном двигателе. – Ред.). Ими всё Черное море усеяно. Я считаю позором для нашего города то, что у нас нет сильного памятного корабля, например, такого, как «Михаил Кутузов». Его необходимо вернуть из Новороссийска в Севастополь, но на это не хватает наших мозгов, государственного мышления и подхода. Данная лодка может быть экспонатом или площадью для музея, но для города-героя никакой исторической ценности сама по себе она не представляет. Она попала к нам случайно и годится только на распил. При этом в музее подводных лодок в Балаклаве нет собственной подводной лодки, но эта лодка туда даже не войдет в док, она слишком большая для него. Мы не раз обращались к властям Новороссийска с просьбой передать нам крейсер «Михаил Кутузов», поскольку именно здесь его историческая родина, но нам в этом регулярно отказывали, ссылаясь на то, что жители Новороссийска уже привыкли к этому кораблю и «перебазирование его в иное место считают нецелесообразным». Отсюда у меня вопрос, с каких пор Севастополь стал «иным местом»?

Анна ЧУДАКОВА
Фото news.myseldon.com, Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года

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Просмотров: 79 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:34

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