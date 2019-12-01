Сизифов труд?

Некоторые итоги столичного благоустройства

Грустно ходить вечером по центру Симферополя: никакой праздничной иллюминации – темно и уныло. Ощущение, будто не в столице региона находишься, а в глухой деревне на отшибе жизни. Не удивительно, что праздничное настроение у большинства горожан отсутствует напрочь. А вот чиновникам нравится! «Симферополь. Уютный, мудрый, родной. Особенно хорош он вечером», – пишет в социальных сетях глава столичной администрации Елена Проценко. Впрочем, граждане расходятся во мнении с городским руководством не только в вопросах эстетики.

Работа без конца

В этом году Симферополь пережил сразу несколько крупных проектов, связанных с благоустройством. Год подходит к концу – большая часть выполненных работ уже сдана и благосклонно принята городской администрацией. Пора и нам подвести основные итоги.

Итак, один из самых ярких проектов – капитальный ремонт улицы Александра Невского, который длился несколько месяцев. Не нам судить о качестве проделанной работы, а вот организация её проведения изрядно возмущает. К самому ремонту горожане отнеслись с пониманием, несмотря на колоссальные пробки и сбои в движении общественного транспорта. Теперь всё позади, и граждане готовы пожинать плоды своего беспримерного терпения. Однако выяснилось, что испытания ещё не окончены. Во-первых, только теперь началось нанесение дорожной разметки. Городские власти уверяли, что эти работы будут проводиться в ночное время, дабы лишний раз не усугублять обстановку на дорогах. Тем не менее, разметку делают – в это даже трудно поверить – аккурат в час пик: с пяти до семи часов вечера. Почему именно в это время? Ответа пока нет.

Ещё один аспект. Капремонт давно окончен, движение открыто, однако троллейбусы, прежде ходившие по Александра Невского, на привычные маршруты так и не вернулись – контактная сеть до сих пор не восстановлена. «По информации департамента капитального строительства, работы по восстановлению уличного освещения и монтажу контактных троллейбусных сетей будут завершены до конца текущего месяца», – сообщает официальный представитель администрации Симферополя Андрей Черниченко. Что ж, поживём – увидим.

Начинай с начала!

Транспортный коллапс в направлении от площади Советской до Московского кольца связан не только с продолжением работ на Александра Невского. Уже несколько недель закрыт на ремонт мост на улице Гагарина. Начало работ парализовало и без того достаточно вялый трафик на этом участке. Теперь там просто беда. Власти обещали не затягивать и открыть мост 15 декабря, однако сейчас мало того, что он по-прежнему закрыт, так на объекте вот уже несколько дней не наблюдается никакой жизни. Рабочих нет, строительные вагончики закрыты.

Спустя пару дней выяснилось, что ремонт продолжается. «При разборке оснований балок мостового сооружения выявлено их аварийное состояние, – сообщил замглавы администрации Дмитрий Иванов. – Оперативно были проведены необходимые обследования, результаты которых уже направлены в специализированную организацию. По итогам изучения будет получено заключение и определена технология дальнейшего ведения ремонтных работ. После этого станут известны сроки открытия движения по мосту».

Казалось бы, понятно: выявив серьёзную техническую проблему, подрядчик убрал строителей и подключил инженеров. Когда будет ясно, что делать дальше, работы возобновятся. Но вот вопрос: как так вышло, что аварийность конструкций обнаружили лишь спустя две недели после начала работ? Кроме того, Елена Проценко незадолго до приостановки ремонта сообщала, что на мосту «завершается монтаж пролётов с установкой резиновых опорных частей. Проведены работы по сварке между собой несущих конструкций. На объект завезена арматура, которой будет связан каркас для устройства выравнивающего бетонного слоя».

Получается, что аварийное состояние балок было выявлено не в начале ремонта, а на стадии его завершения? По словам премьер-министра республики Юрия Гоцанюка (а вопрос пришлось вынести на республиканский уровень), экспертиза моста была проведена до начала ремонта, однако техническое обследование объекта сделали некорректно.

Словом, исходя из происходящего, очевидно, что ремонт продлится ещё не одну неделю, а то и месяц. А пока власти республики дали городским чиновникам поручение в течение недели разработать план открытия движения по временной схеме хотя бы по части моста на Гагарина.

Фрагментарная реконструкция

Самым эпохальным столичным проектом этого года стала реконструкция набережной рек Салгир и Малый Салгир. Недавно городские власти ознакомились с её итогами и сообщили, что основные работы завершены. Были очищены русла рек, установлены ограждения, уложена тротуарная плитка, выполнена гидроизоляция и покраска бетонных конструкций русла. Подрядчик также отремонтировал аварийные мосты и установил уличное освещение. В настоящее время устраняются некоторые недоработки, выполняется уборка мусора и благоустройство прилегающих к набережной территорий. В свою очередь, Елена Проценко сообщила, что закупка и установка уличной мебели на набережной, а также восстановление прилегающих парапетов и другие виды работ уже включены в третий этап реконструкции.

Увы, чиновники побывали лишь на отрезке набережной в центральной части города. А как насчёт, скажем, пространства от гостиницы «Москва» и дальше? Здесь красота и благоустройство неожиданно заканчиваются. Подрядчик демонтировал ограждения, снял плитку и всё. После первого же дождя путь вдоль реки превратился в болото. Аналогичная ситуация на отрезке от моста на улице Гагарина и дальше – прочь от центра. Общественность недоумевает: что происходит? «На участке от улицы Киевской до улицы Лесхозной в рамках контракта предусмотрена чистка русла, ремонт, гидро­изоляция и окраска бетонных стен русла, ремонт чугунного ограждения, – комментирует Андрей Черниченко. – Благоустройство в рамках контракта не ­предусмотрено. Устройство пешеходной зоны будет проводиться на третьем этапе капитального ремонта. Обустройство дорожек и ремонт пешеходной зоны под мостом на улице Гагарина также не были включены в контракт. Однако в настоящее время администрацией города сформированы предложения для включения этих работ в третий этап капитального ремонта. Работы начнутся после выделения необходимого финансирования».

Когда будет этот третий этап и найдётся ли финансирование, можно только догадываться. Но зачем было, например, снимать старую плитку сейчас, раз её замена не была предусмотрена контрактом?

Тем временем, после многочисленных жалоб граждан, любезный подрядчик согласился временно вернуть остатки старой плитки на особенно грязные и непроходимые участки набережной. По подсчётам администрации, всего таким образом нужно «восстановить» около 170 погонных метров покрытия. Сизифов труд…