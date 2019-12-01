За закрытыми дверями

Какие такие секретные вопросы обсуждаются в стенах администрации Симферополя?

Этот конфликт начался еще несколько недель назад, когда наших коллег, представителей телеканала ИТВ, не пустили на заседание городской комиссии по подготовке правил землепользования и застройки крымской столицы. Чиновники из симферопольской администрации аргументировали отказ регламентом этой самой комиссии. Но при этом оно никак не описывает порядок визита журналистов. После этого было еще несколько попыток попасть на заседания, увы, не увенчавшихся успехом — чиновники оказались непреклонны в своем стремлении ограничить доступ к информации...

Странные дела

Может показаться, что в кулуарах симферопольских властей творятся сомнительные дела. А ведь как иначе можно объяснить тотальную закрытость администрации? Уже который раз съемочную группу телеканала ИТВ во время заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь республики Крым выставляет за дверь председатель этой комиссии Инна Смаль.

Началось это в минувшем ноябре, когда председатель комиссии в первый раз запретила присутствовать представителям СМИ на заседании.

Инна Смаль, замглавы администрации Симферополя:

«Я председатель комиссии, со мной это (присутствие журналистов на мероприятии, — прим. Ред.) не согласовано. Прошу покинуть помещение. Я вам не разрешаю присутствовать на заседании… Согласно какого пункта положения вы решили, что это открытое мероприятие?»

Но как и зачем журналисты должны уведомлять Инну Вячеславовну – не ясно. Заинтересовало и вот что, председатель комиссии ссылалась на положение о работе комиссии. Журналисты ИТВ несколько раз перечитывали этот документ и ни на одной из 11 страниц не было ни слова об особом порядке посещения заседания.

Впоследствии было еще несколько попыток попасть на заседания, но результат тот же — закрытые перед журналистами двери. То есть, к сожалению, власть упорно не предоставляет возможности проводить съемочный процесс, продолжает препятствовать журналистской деятельности...

Что ответил журналист

Как мы сообщали выше, председатель комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Инна Смаль аргументировала свою позицию закрытым для СМИ, согласно регламента, форматом работы. И предложила писать запросы на имя председателя городской администрации Елены Проценко. Впрочем, несколько таких писем от телеканала желаемого результата на принесли. И журналисты вынуждены были обратиться с жалобой в городскую прокуратуру. Ведь недопуск прессы на подобные мероприятия, по сути, нарушает закон об информации и о СМИ.

И чуть позже последовала таки реакция со стороны горадминистрации. Точнее — письмо на имя руководства телеканала от заместителя председателя симферопольской городской администрации и, к слову, журналиста по профессии Александра Макаря. Который, по идее, должен прекрасно понимать нюансы журналистской работы, права журналиста, помнить о цеховой солидарности, в конце концов. Но… Вот что, в ответ на письма о предоставлении разрешения на присутствие съемочной группы и журналистов на заседаниях городской комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, отвечает вчерашний журналист, ставший около месяца назад чиновником. Вначале, естественно, делается акцент на принципах гласности и открытости, которыми, дескать, руководствуется в своей деятельности администрация Симферополя. Но затем следует такой текст: «В процессе рассмотрения на комиссии заявлений граждан озвучиваются их персональные данные (ФИО, основания владения имуществом, паспортные данные, место жительства и другие). Таким образом, допустив сотрудников ООО «Телерадиокомпания ИТВ» к указанной информации, администрация города Симферополя нарушит требования статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»: Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных. Если иное не предусмотрено федеральным законом».

Требует ответов

То есть, по мнению представителя администрации, городские власти не могут разрешить сотрудникам телеканала присутствовать на заседаниях, не нарушая закон. Тут можно подумать, что журналисты, в свою очередь, якобы могут распространить чью-то личную информацию против желания людей. В то же время, как показывает практика, граждане приходящие на прием в симферопольский департамент развития муниципальной собственности, сами охотно идут на контакт с представителями СМИ в изложении своих проблем не решаемых годами.

Кроме этого, можно привести пример Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК, где также, судя по логике симферопольских чиновников, озвучиваются персональные данные граждан. Но, при этом доступ журналистов на заседания этого комитета является открытым, а его председатель Евгения Добрыня, по факту, является действительно открытым для прессы чиновником и руководителем. Повторимся — при тех же самых исходных условиях, как и в симферопольской городской администрации! Так в чем же тогда дело? В вольной трактовке законов со стороны симферопольских чиновников, или в их невыполнении? Или за дверями городской комиссии, возглавляемой Инной Смаль, на самом деле есть что прятать от журналистов и, соответственно, общественности? Мы зададим эти вопросы и правоохранителям, и продолжим попытки восстановить справедливость в требовании не препятствовать законной профессиональной деятельности.