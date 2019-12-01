Санкции и грязь

Украинские СМИ рассказывают о запретном, по их мнению, бизнесе на полуострове

За Перекопом пристально следят за бизнесом в Крыму, а также обращают внимание на экологию и резонансные трагические случаи. И каждый информационный повод становится, увы, поводом для очередного антироссийского высказывания...

Бьют по компаниям и персоналиям

На этой неделе в украинских СМИ появилось как никогда много информации о различных запретных, по мнению властей соседней страны, предприятиях и прочих бизнесах, работающих в Крыму. К примеру, сообщается, что на полуострове, якобы в обход международных санкций, работает компания, связанная с немецким авиаперевозчиком Lufthansa. «В 2014 году кейтеринговая компания «Аэромар» открыла в Севастополе филиал. Отдельного юридического лица филиал не имеет, запись о нем появилась в реестре ЕГРЮЛ 26 июня 2014 года на странице АО «Аэромар». 3 июля в компании сообщили, что филиал обслужил первый рейс специального летного отряда авиакомпании «Россия». Контрольным пакетом акций «Аэромара» – 51% – владеет «Аэрофлот». Остальные 49% через дочерние британские и немецкие фирмы принадлежат немецкому авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG», – пишет украинский сайт. Также сообщается, что в Крыму работает и якобы обходит международные санкции компания, связанная с одним из крупнейших сертификационных агентств – французским Bureau Veritas. Но есть и более, так сказать, предметные «наезды». Так, украинский сайт рассказывает о том, что «богатейший человек Украины Ринат Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем «Берег», санаторием «Ай-Даниль» и резиденцией «Новый Кучук-Кой» в аннексированном Крыму в обход санкций Евросоюза». Также упоминаются и бывшие народные депутаты Сергей и Андрей Клюевы, которые «не только сохранили свой энергетический бизнес в Крыму после аннексии, но и продолжают там работать в обход санкций Европейского Союза». Украинские журналисты якобы выяснили, что несколько солнечных электростанций в Крыму, которые раньше принадлежали Клюевым, перерегистрировались в российском реестре. «Но теперь их учредителями являются компании из Австрии, Нидерландов, Кипра и Британских Виргинских островов, а Россия начала судебные процессы с владельцами энергобизнеса. Компании к этому моменту задолжали около 800 млн евро», – говорится в статье.

Еще одна смерть...

Еще одной темой, заинтересовавшей украинских журналистов, стала смерть отца печально известного «керченского стрелка» Владислава Рослякова. Как сообщает украинский информационный ресурс, Игорь Росляков умер в больнице после жестокого избиения. «Мужчину избили и ограбили еще осенью, после чего он с серьезной травмой головы попал в больницу. Около месяца находился в медучреждении, однако выздороветь не смог. На момент, когда Игоря Рослякова били, он уже был болен. После того, что натворил его сын, он «сдал» позиции. Проблемы были и с психикой, и с весом. От полученных травм он уже не смог отойти», – приводит сайт информацию со ссылкой на некий источник в медицинских кругах.

Запретная рапа

Также тема «запретного бизнеса» несколько дней назад пополнилась за счет Крымского содового завода, расположенного в Красноперекопске. В частности, украинский сайт, используя информацию Национальной полиции, сообщает, что представители властных и силовых структур этой страны прекратили снабжение Крымского содового завода «сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш». Как сообщает украинский информационный ресурс, «установлено, что российские власти через должностных лиц одного из киевских предприятий использовали насосную станцию, расположенную в Новотроицком районе Херсонской области». Сумму нанесенного Украине ущерба при этом оценивают в 30 млн грн. «В ходе следственных действий установлено, что на территории станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается на содовый завод. Также правоохранители обнаружили электролинию, незаконно подававшую электроэнергию из Крыма на эту насосную станцию. Также прошли санкционированные обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия. Изъято значительное количество документации, созданной представителями России. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Жалобы на экологию

Среди тем, интересовавших на минувшей неделе украинский сайт, специализирующийся на различных антироссийских информационных «вбросах», была и тема экологии на полуострове. Точнее в Черном море у берегов Керчи. Так, как оказалось, там местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную плёнку на поверхности воды. В частности, как пишет украинский сайт, «о больших топливных пятнах у берега сообщили очевидцы в группе «Подслушано Керчь», подтвердив свои опасения снимками. «Вот такое море сегодня вдоль всей набережной, от концентрации ГСМ в воде становится страшно, так как даже дышать рядом невозможно. Администрация, экологи, ау!» Также, со ссылкой на комментарии керчан, говорится, что данный случай не единичный. И здесь, учитывая анонимность источников, возникают большие подозрения… «Местные жители предположили, что пятно нефтепродуктов могло приплыть со стороны Тамани или источником разлива топлива мог стать один из стоящих в Керченском проливе на рейде кораблей», – говорится в заметке.