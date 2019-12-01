Показательные провалы

или Как «зависает» строительство и реконструкция набережных в курортных городах

Объекты, о которых мы хотим рассказать, одновременно являются и некой «витриной» Крыма, как курортного региона, и весьма показательны, если говорить о проблемах с реализацией федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. То есть, деньги выделяются (буквально на днях, к примеру, Правительство России утвердило увеличение финансирования ФЦП на полуострове на 1,977 млрд рублей, и теперь общий объем финансирования за минувших пять лет уже составляет 961 млрд 200,47 млн рублей – колоссальная просто сумма!), власти обещают, люди надеются на лучшее, а в итоге… И уже который год, что называется, под ёлочку чиновники разводят руками и сообщают об очередном провале объемов выполнения ФЦП. Итак...

Евпатория: ещё год ждать?

«Набережная Евпатории – это боль... Знаете, ко мне часто приезжают журналисты для съёмок, из разных городов и стран. До реконструкции они (особенно западные) на полном серьезе спрашивали: а что, это после войны так осталось? Разбомбили? А теперь и спрашивать нечего. Город потерял свою самую очаровательную часть, она закрыта забором, и, к сожалению, это всё очень надолго. То, что произошло с подрядчиком, – основание для подачи на него в суд. Но главное – как возможно перекрывать огромную территорию у моря в исторической части города вот так и надолго? Ни в ЕС, ни в США до такого никогда бы не додумались», – сообщила на днях на своей странице в Фейсбуке знаменитая крымская художница Ксения Симонова. И действительно, повод скандальный. Ведь реконструкция набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории, на которой так пиарились в свое время местные власти, оказалась приостановлена. Впрочем, по словам крымских чиновников, виноват в этом оказался подрядчик, который не выполнил до конца взятые на себя обязательства. Но контролировать-то его должны были? Тем более что деньги тратятся на объект немалые: согласно первоначальному проекту, стоимость реконструкции набережной оценивалась в 770 миллионов рублей, в рамках ФЦП, естественно. И, кстати, о деньгах – по словам министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова, для завершения работ на объекте теперь потребуется повторное финансирование. «Будет выделено повторное финансирование. В конце 2020 года мы приступим к завершению работы на данном объекте. С учетом проектных решений по демонтажу и приведению работ в соответствие с нормами и требованиями», – рассказал Храмов. Работы по реконструкции вела госкомпания «Инвестстрой», договор с которой расторгнут. Но до момента расторжения подрядчик уже успел получить около 500 млн рублей. Выполненные же им работы оцениваются только на 300 млн. В частности, среди работ, которые нужно было выполнить, была замена песка на гальку – всего 120 кубометров. Рабочие высыпали на набережную около 70 кубометров, большая часть набережной осталась нетронутой. Более того, галька не соответствует стандартам. «Есть непроницаемый волнолом номер два, который выполнен с критическими нарушениями и подлежит сносу. На него потратили из бюджета около 95 млн рублей, которые в итоге надо изыскивать из федерального или регионального бюджета», – сказал журналистам замглавы администрации Евпатории Андрей Коваль.

Кроме этого, как сообщается, подрядчик не по проекту сделал фонтан и уложил плитку в прогулочной зоне. Общий объем ущерба был оценен в 240 млн рублей. В дальнейшем администрация города будет определять те работы, которые нужно сделать. «Мы будем определять те работы, которые необходимо сделать. Потому что при строительстве волноломов были найдены объекты культурного наследия, которые также надо определять, куда выносить и как охранять», – сказал глава администрации Евпатории Роман Тихончук.

В действиях подрядчика теперь предстоит разбираться правоохранительным органам. «К сожалению, подрядчик считает себя белым и пушистым. На сегодня материалы переданы в правоохранительные органы. В прокуратуру. Следствие теперь разберется», – рассказал заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов.

Вот такая печальная история. А теперь давайте вспомним, как она начиналась. Работы по реконструкции начались в апреле 2018 года. Тогда власти обещали, что набережную имени Терешковой в Евпатории закроют всего на год. И откроют к началу курортного сезона 2019 года. А в декабре прошлого года подрядчик рассказывал, что часть реконструированной набережной имени Терешковой может быть введена в эксплуатацию уже к началу курортного сезона 2019 года. Затем, в конце мая 2019 года, стало понятно, что ни о каком открытии даже части набережной в этом году речи быть не может, но, тем не менее, представители горадминистрации сообщили, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком...

Саки: скандал продолжается

О проблеме строительства пешеходной набережной в Саках (точнее, от поселка Новофедоровка до села Прибрежное) также рассказывалось прежде неоднократно. Как и то, что этот объект планируется в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Согласно проекту, одобренному «Главгосэкспертизой», в Сакском регионе подрядчик должен был до конца 2019 года построить прогулочную набережную длиной более 5 километров, портовые и речные сооружения, пирсы и доки-пристани для яхт. Строительством занимается компания «Гидропромстрой» из Севастополя. Срок завершения работ, согласно данным портала госзакупок России, – 1 января 2020 года. В случае успешного выполнения государственного задания фирма должна была получить 1 миллиард 146,87 миллиона рублей. Но теперь уже очевидно, что ни о сроках, ни об успехе говорить не приходится. Работы было начали, но остановили.

Комментируя ситуацию, чиновники уверяют, что дело тут именно в освоении средств ФЦП. Вернее, в неосвоении. К примеру, в марте этого года сообщалось, что «новая набережная у Сакского лечебного озера, которая создаётся в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуострова до 2022 года, строится с отставанием от графика на четыре с половиной месяца». Теперь же отставание явно многократно увеличилось. Но это – только часть проблемы. Уже в конце прошлого года местная общественность стала возмущаться… нет, не затягиванием сроков строительства, а самим строительством, как таковым, заявляя, что новая набережная может лишить Саки половины пляжей. Из-за того, что от широких пляжей здесь оставят узкие полосы, новую набережную в городе считают чуть ли не намеренным вредительством со стороны чиновников. И что, дескать, строительство набережной от Новофедоровки до Прибрежного развяжет руки застройщикам побережья, а проект составлен без учета местной геологии и бетонирование песчано-галечного пляжа и строительство бун приведут к деградации береговой линии вообще от Сак до Евпатории. В последнем вопросе на стороне общественности выступили и некоторые крымские ученые. И если горожан беспокоит заливание бетоном песчаного берега, то ученые бьют в набат, заявляя, что планируемые сооружения погубят местные курорты.

В общем, шум неслабый, как говорится. И местные жители не намерены отступать. Буквально пару недель назад они обратились в Общероссийский народный фронт за помощью. А Михаил Афанасьев, глава администрации города Саки, рассказывая о нынешнем положении дел, сообщил, что: «На данном участке до курортного сезона строительные работы вестись не будут, принято промежуточное решение относительно того, что необходимо вносить изменения в ход строительства».

Но люди не верят словам. Ждут соответствующих бумаг...