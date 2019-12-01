Почтовый казус

Если посылка утеряна или повреждена

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, что делать, если почтовая посылка утеряна или повреждена. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Знать, как действовать

Согласно ст. 20 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи», операторы почтовой связи обязаны обеспечить сохранность принятых от пользователей услуг почтовой связи почтовых отправлений и денежных средств (оператор почтовой связи – организация почтовой связи либо ИП, имеющие право на оказание услуг почтовой связи). Если на почте вашу посылку потеряли или повредили, необходимо знать, как действовать в данной ситуации.

Чтобы убедиться в том, что посылка потеряна, в первую очередь можно отследить ее движение на сайте почты. Для этого в разделе «Отследить отправление» нужно ввести номер почтового идентификатора посылки. Такой номер присваивается каждому почтовому отправлению и указывается в чеке, выдаваемом оператором почтовой связи при приеме посылки.

При вручении вам поврежденной посылки нужно потребовать у почтового работника предоставить соответствующий акт и предложит вскрыть посылку, чтобы сравнить ее содержание с описью вложения (при наличии), а также осмотреть возможные повреждения посылки.

Клиент может отказаться от вскрытия посылки и принять ее. При этом на извещении должны сделать отметку: «С актом ознакомлен. Претензий не имею», проставить дату и подпись.

Если вы согласны на вскрытие посылки, почтовый работник откроет ее в вашем присутствии. При этом, если вложение окажется в целости и будет соответствовать описи (при наличии), вам вручат посылку. Если же вложение окажется повреждено или не будет соответствовать описи либо вы откажетесь принять посылку, почтовый работник составит об этом отдельный акт и попросит вас написать на извещении: «От получения отправления отказываюсь», проставить дату, фамилию и подпись. Если вы откажетесь сделать такую отметку, ее сделает почтовый работник в вашем присутствии и передаст посылку для оформления возврата.

Как и кто отвечает

За утрату, повреждение, недостачу вложений почтовых отправлений операторы почтовой связи несут ответственность.

Убытки, причиненные при оказании услуг почтовой связи, возмещаются оператором почтовой связи в следующих размерах:

- если утрачена или повреждена посылка с объявленной ценностью - в размере объявленной ценности и суммы тарифной платы, за исключением тарифной платы за объявленную ценность;

- если утрачена или повреждена часть вложения посылки с объявленной ценностью при ее пересылке с описью вложения - в размере объявленной ценности недостающей или поврежденной части вложения, указанной отправителем в описи;

- если утрачена или повреждена часть вложения посылки с объявленной ценностью при ее пересылке без описи вложения – в размере части объявленной ценности, определяемой пропорционально отношению массы недостающей или поврежденной части вложения к массе посылки (без массы ее оболочки);

- если утрачено или повреждено иное регистрируемое почтовое отправление - в двукратном размере суммы тарифной платы;

- если утрачена или повреждена часть вложения иного регистрируемого почтового отправления – в размере суммы тарифной платы.

Вместе с тем операторы почтовой связи не несут ответственность за утрату, повреждение, недоставку посылок или нарушение контрольных сроков их пересылки, если будет доказано, что таковые произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или свойства вложения посылки.

В случае утраты или повреждения посылки вы вправе предъявить оператору почтовой связи письменную претензию, в том числе с требованием о возмещении вреда. Такую претензию можно подать в течение шести месяцев со дня отправления посылки как по месту приема, так и по месту назначения почтового отправления. При этом оператор почтовой связи обязан зарегистрировать претензию и присвоить ей идентификационный номер. Оператор почтовой связи обязан рассмотреть вашу претензию и дать ответ в письменной форме в следующие сроки: на претензии в отношении посылок, пересылаемых в пределах одного населенного пункта, – в течение пяти дней; в остальных случаях – в течение 30 дней.

В случае удовлетворения претензии вы получите выплату в счет возмещения убытков, причиненных в связи с утратой или повреждением посылки.

В случае отказа оператора почтовой связи удовлетворить вашу претензию, либо в случае его согласия удовлетворить претензию частично, либо в случае неполучения от него ответа в установленный срок вы вправе предъявить иск в суд. При этом обращаться в суд до предъявления претензии оператору связи вы не вправе.

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