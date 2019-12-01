Время собирать камни

Достопримечательности, построенные из самого особенного местного строительного материала

Крымбальский камень – мшанковый известняк, который под воздействием высоких температур и давления становится невероятно устойчивым к влаге и перепадам температур. Сейчас разработкой такого материала не занимаются. Зато он становится причиной громких разборок. К примеру, на прошлой неделе группа севастопольских общественников вывезла для сохранения около 300 кг блоков этого камня, которые рабочие сняли при реконструкции центра города. Власти выразили недовольство и пригрозили обращением в правоохранительные органы. Общественники оправдывались, мол, ни для себя брали, а хотели сберечь для потомков. Что же такого особенного в крымбальском камне? И где можно увидеть объекты, построенные из него, чтобы оценить, стоят ли все эти споры хотя бы выеденного яйца?..

Памятник Казарскому (бригу «Меркурий»)

Это первый памятник Севастополя. Его установили в начале Матросского бульвара (ранее Мичманского) в честь подвига Александра Казарского, который во время Русско-турецкой войны, 14 мая 1829 года, командуя 18-пушечным бригом «Меркурий», вышел победителем в бою с двумя турецкими линейными кораблями. Инициатором создания памятника стал командующий Черноморской эскадрой адмирал Михаил Лазарев. Проект выполнил заслуженный профессор архитектуры Императорской Академии художеств Александр Брюллов. Памятник заложен в 1834 году к пятилетию боя, открыт в 1839 году. Представляет собой древнегреческую трирему, стоящую на кубе, который установлен на постамент в виде усечённой пирамиды. Трирема, куб и литые части чугунные. Постамент изготовлен из крымбальского камня.

Оборонительная башня Малахова кургана

Одно из немногих строений–свидетелей двух оборон Севастополя и одно из двух фортификационных сооружений Крымской войны, к которому жители и гости города имеют свободный доступ. Из-за своего положения Малахов курган является одним из ключевых пунктов системы обороны Севастополя. Командование понимало стратегическую важность кургана, и для защиты высоты было принято решение возвести на ней оборонительную башню. К строительству приступили в январе 1854 года. Проект разработал капитан корпуса морских инженеров Ф. А. Старченко. Впоследствии он же руководил её возведением. Согласно проекту – это закрытый 2 ярусный донжон, насчитывающий 52 бойницы для ведения ружейной стрельбы; на крыше 2 яруса располагалась 5 мортирная батарея; в центре башни, на нижнем ярусе, находился пороховой погреб. Для скрытного перемещения из башни предусматривался потайной ход. Толщина стен составила 152 см, высота – 8,5 м, радиус – 7 м. В процессе строительства отказались от подземного хода, а также изменили толщину стен верхнего яруса, уменьшив ее до 88 см. 10 июня 1854 г. вице-адмирал Станюкович доложил главнокомандующему над военными и сухопутными силами в Крыму Меншикову об окончании строительства.

Константиновская батарея

Построена в 1840 году по проекту, разработанному в 1834 году инженером-полковником Карлом Бюрно у входа в Севастопольскую бухту для усиления обороны Севастополя и его порта. Строил батарею инженер-полковник Фелькерзам, затем – инженер-полковник Павловский. Построена она в виде подковы и повторяет очертания мыса – правый фас обращен к морю, левый к рейду. Прикрытая с фасада бруствером плоская крыша предназначалась для установки орудий, фланкируется стенами двух высоких квадратных в плане башен-барбетов. От них во двор ведут два боковых пандуса. Эта батарея стойко отражала удары противника в период первой обороны Севастополя в 1854-1855 годов (командовал фортом капитан С. Ф. Шемякин).

Свято-Никольский храм

Предложение о постройке этого храма поступило после окончания Крымской войны, в 1856 году. Император Александр II дал одобрение, и церковь начали возводить на добровольные пожертвования горожан. Архитектором стал Алексей Авдеев. Первые камни храма во имя святого Николая Чудотворца были заложены в сентябре 1857 года. Под первые блоки строители положили две медали: «За защиту Севастополя» и «В память ­войны 1853-56 гг.». Основание храма прокалили свинцом из пуль и ядер, собранных из мест сражений. На гранях пирамиды были вмонтированы плиты из черного гранита, где перечислены сражения и воинские соединения батарей во времена обороны. В 1870 году строительство было завершено и освящено в присутствии Великого князя Константина Николаевича, брата Александра II.

Графская пристань

Была построена в 1783 году как деревянный шлюпочный причал. В 1787 году к приезду в Севастополь Екатерины II деревянные ступени были заменены каменными. Своим названием пристань обязана графу Марко Войновичу, командующему Севастопольской эскадрой в 1786-90 гг. и Черноморским флотом в 1789-90 гг. Но в строительство самой пристани Войнович особого вклада не внёс. Это заслуга адмирала Михаила Лазарева. Тогда адмирал возглавлял Черноморский флот и занимал почетную должность градоначальника. Именно он занимался благоустройством пристани и придал ей поистине монументальный вид. Благодаря Лазареву, на пристани появилась величественная колоннада. Длина колоннады – 18,2 м; ширина – 2,8 м; высота – 6,5 м. Проект комплекса в 1837 году разработан Джоном Уптоном, англичанином, находившимся на русской военной службе. Лестничные марши и боковые парапеты выполнены из гранита, а колоннада – из крымбальского камня.