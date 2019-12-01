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Недетские неожиданности под ёлочкой

Гипотетический подарочный бюджет превысил прошлогодние показатели

Российские мужчины и женщины рассказали, что хотят получить на Новый год в качестве подарка и сколько готовы заплатить за радость ближнего.

Налетай, не скупись

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, кому россияне готовят подарки на Новый год и какую сумму планируют на них потратить. Компания Deloitte занималась тем же. Результаты оказались совершенно разными, но в обоих случаях впечатляющими. В социологических опросах приняли участие экономически активные мужчины и женщины из всех округов страны.

Исследование Superjob показало, что большинство опрошенных готовят новогодние подарки для родственников (74%). Любимого человека будут поздравлять 38%, друзей – 24%, коллег – 12%. Кроме того, 11% опрошенных купят подарок себе, и столько же россиян не планируют дарить подарки на Новый год.

По данным Superjob, средний бюджет на подарки к Новому году составляет 13,5 тыс. рублей. У мужчин сумма на 40% выше, чем у женщин: в среднем 15,6 и 11,2 тыс. рублей соответственно. При этом, чем выше заработок, тем выше запланированные расходы на подарки. Так, в среднем 10 тыс. рублей намерены потратить россияне с зарплатой до 30 тыс. рублей и 16,2 тыс. рублей россияне, зарабатывающие более 80 тыс. рублей.

В соответствии с данными, полученными компанией Deloitte, запланированный бюджет выглядит ещё солиднее – 19 300 рублей. Мол, в прошлом году россияне собирались тратить 16 900 рублей, но в эту сумму не вписались.

Но не только этим респонденты объяснили свою готовность тратить больше. Говорят, щедрость проистекает и из объективно выросших доходов. Так ответили 25% россиян. Правда, 21% признались, что в этот праздник просто не хотят думать об экономической ситуации в стране.

Впервые за 5 лет больше всего денег россияне отложили не на праздничный стол, а на подарки. На них пришлось 46% всего бюджета. На еду и напитки – 43%. Самым желанным подарком оказались деньги. На втором месте у мужчин оказались смартфоны а у женщин – парфюмерия.

Желаемое и действительное

Однако далеко не всем удаётся найти под ёлочкой именно то, чего так жаждет душа. Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина получат подарки авторские, то бишь что-то сделанное от души своими руками и не требующее значительных материальных затрат. Об этом свидетельствую результаты опроса, проведенного платформами монетизации авторского контента Boosty.to и ResearchMe, опубликованного «Известиями». И, что радует, большинство россиян (82%) к такому повороту событий готовы. Их не удивят ханд-мейдовые украшения, картины, одежду, стихи или видеопоздравления. При этом женщины к подобным презентам относятся лояльнее мужчин (86% против 79%). А молодежь отдает предпочтение им чаще, чем старшее поколение. Треть респондентов считает, что лучше всего, когда авторский подарок сделан самим дарителем. Остальные же готовы доверить это профессионалам.

Каждый второй опрошенный в возрасте до 34 лет дарил украшения ручной работы, а авторские портреты, фильмы-поздравления и одежду с принтами молодежь дарит вдвое чаще, чем более возрастные люди. Среди тех, кто получал когда-либо авторские подарки, каждая четвертая женщина получала стихи. Подобный подарок получили только 10% мужчин. При этом стихи предпочитает дарить старшее поколение. Персональный комикс чаще всего получали респонденты в возрасте до 24 лет.

В качестве подарка, который люди могли бы подарить на Новый год, в первую очередь рассматривают украшения или аксессуары ручной работы. На втором месте по популярности – кастомные предметы одежды. Самым универсальным подарком к новому году оказалось видеопоздравление. О нем задумывается каждый четвертый мужчина и каждая четвертая женщина.

Авторские подарки респонденты планируют дарить второй половинке, родителям, детям и друзьям. При этом рейтинг самых ожидаемых подарков почти полностью совпадает с тем, что люди собираются дарить. В среднем опрошенные готовы потратить 4,35 тыс. рублей на изготовление авторского подарка. А 32% мужчин и 17% женщин потратят более 5 тыс. рублей.

Ранее, 11 декабря, стало известно о том, что большинство российских детей просят в подарок на Новый год гаджеты. Подарить технику или электронику своему ребенку планирует каждый четвертый россиянин.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 559 от 20 декабря 2019 года

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Просмотров: 38 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:11

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