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Встречают все!

Канун самого главного праздника обещает порадовать, а новогодняя ночь – развеселить окончательно

На колёсах: нашли замену дедморозову оленю

В Симферополе, Ялте и Алуште с 27 декабря выйдут на маршруты новогодние троллейбусы, которые, безусловно, заставят пассажиров улыбнуться и зарядиться таким дорожным позитивом. В салоне возле наряженной ёлки пассажиров встретят Дед Мороз и Снегурочка с подарками и сувенирами.

В Симферополе праздничный троллейбус подарит новогоднее настроение пассажирам маршрута № 10 «Арабатская – Заводское», в Ялте – маршрута № 1 «Троллейбусная станция – Красноармейское», в Алуште – маршрута № 2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок». При этом стоимость проезда останется прежней – 17 рублей.

Симферополь: столица и довольные лица

Старт новогодним торжествам в Симферополе был дан ещё в День святого Николая, 19 декабря, когда на площади им. Ленина зажгла свои огни 23-метровая главная ёлка республики.

27 и 28 декабря на территории музейного комплекса «Неаполь Скифский» пройдет легкоатлетический трейл-кросс «Снежная тропа».

Также 28 декабря, в полдень, легкоатлетический манеж КФУ им. Вернадского примет открытое первенство города «Праздник Деда Мороза», а спорткомплекс медицинской академии им. Георгиевского – турнир-фестиваль по эстетической гимнастике «Зимняя сказка». Для любителей классической музыки в этот день в 17 часов в Центре эстрадного искусства пройдет концерт оркестра русских народных инструментов им. Шендерева «Метель».

В воскресенье 29 декабря для детей с особенными потребностями в Детском парке состоится спектакль «Праздник новогодних чудес». Начало в 12 часов.

31 декабря, в 22:00, на главной площади крымской столицы будет организована концертно-развлекательная шоу-программа «Встречаем Новый год вместе!», трансляция поздравлений от городских и республиканских властей, новогоднего обращения президента Российской Федерации.

Новый год начнётся с праздничного фейерверка, после чего прозвучат поздравления Деда Мороза и музыкального коллектива «Dunaev Family». Кроме того, эстафету народных гуляний продолжит зажигательная дискотека и интерактивная шоу-программа.

Керчь: и кавер-группы, и диджеи, и «звёзды» из Москвы

Новогодняя ночь в Керчи пройдёт на площади им. Ленина. Откроет праздничную программу шоу «Ёлки-палки Новый год» (23:00). В 23:45 керчан поздравит руководство города, а в 23:55 начнётся трансляция новогоднего обращения президента. Ровно в полночь прогремит праздничный салют. А в 01:00 начнётся концертная программа с участием всем знакомых звёзд российской эстрады Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Далее – диджей-пати.

Встретить Новый год можно будет и на площади перед ДШИ им. Сердюка и КДК «Корабел». В 01:00 там начнётся праздничная концертная программа с участием кавер-группы, затем – ди-джей пати.

Ялта: «световые коридоры» и подарков горы

Для создания новогодней атмосферы в курортной столице установили композиции с подсветкой, объемными шарами, а также «световые коридоры», причём не только на Набережной, но и на главных улицах города - Кирова, Московской, Киевской, Карла Маркса, Рузвельта, в сквере Юбилейном, на Пушкинском бульваре.

Открытие главной городской ёлки в Ялте состоялось 19 декабря на Набережной. Её высота – 18 метров. Ёлки меньшего размера появились в Приморском парке, на Советской площади и в курортных посёлках – Симеизе, Алупке, Гурзуфе.

28 декабря по улицам Ялты пройдет традиционный Ялтинский Мороз-парад. В этом году он будет юбилейным – десятым. Шествие Дедов Морозов стартует от концертного зала «Юбилейный» в 12:00. Увидеть все это помогут многочисленные городские веб-камеры. После Мороз-парада пройдет флешмоб, хоровод с зимним волшебником, шоу великанов и концерт. Для детей начнет работать приемная Деда Мороза на набережной и новогодний городок.

Новый год в Ялте можно встретить на Набережной. Любители свежего воздуха и ярких впечатлений получат возможность интересно и весело отдохнуть – концертная программа стартует в 22:00 и продлится до 2 часов ночи. В программе – диджей-марафон «Новогодняя звезда», выступление кавер-группы «Курага», поздравление президента Российской Федерации, пиротехническое шоу, выход Деда Мороза и Снегурочки и, конечно же, праздничный фейерверк.

Алушта: лабораторий чудеса и ель – зелёная краса

С 24 по 28 декабря в Доме творчества «Подмосковье» по ул. Владимира Хромых, 18, будет проходить театрализованная игровая программа «Лаборатория Деда Мороза».

А в новогоднюю ночь с 23 часов на набережной Алушты стартует праздничная программа.

Евпатория: Новый год примчится и что-нибудь случится

30 декабря 2019 года, в 15:00, в Театре им. Пушкина состоится Новогодняя ёлка «Волшебство Нового года» под патронатом главы города Евпатории для детей незащищенных категорий.

В новогоднюю ночь евпаторийцы и гости города могут отметить главный праздник года на Театральной площади. Здесь пройдёт развлекательная программа «Новый год к нам мчится» с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также новогодняя дискотека.

Встречу нового-2020 года отметят и поселки города. В ночь с 31 декабря на 1 января (с 01:00) в пгт Заозерное – на Летней эстраде, в пгт Мирный – в сквере «Морских авиаторов» и в пгт Новоозерное – на Центральной площади поселка. Жителей и гостей поселков ждет новогодняя конкурсно-игровая программа для взрослых и новогодняя дискотека.

Севастополь: станцуют, споют и фейерверки зажгут

29 декабря в районе Артиллерийской бухты состоится официальное открытие открытого катка (с искусственным покрытием, ибо натуральный лед в Севастополе – проблема).

Встретить новый, 2020 год можно в историческом сердце Севастополя, на площади Нахимова у главной новогодней ёлки. В 22:00 начнется новогодняя концертная программа: яркие выступления артистов, искренние поздравления и пожелания счастья от Деда Мороза и Снегурочки, интерактивные игры. В 23:45 – поздравление с Новым 2020 годом губернатора города Севастополя. В 23:50 – видеопоздравление с Новым, 2020 годом президента Российской Федерации. В 00:00 под звуки курантов при свете праздничного фейерверка в свои права вступает новый, 2020 год. До 02:00 на площади Нахимова праздник продолжит новогодняя видеодискотека.

Армянск: кто учился на отлично угодил Дед Морозу лично

29 декабря, в 16:00, – новогодняя дискотека для детей «У весёлой елки». Уже на следующий день – 30 декабря – в 18:00 Центр культуры и досуга пригласит молодежь Армянска на новогодний вечер отдыха «Вечеринка от снежинки». Вход на это мероприятие будет строго по пригласительным билетам, которые уже розданы по учреждениям образования и попадут в руки детям, отличившимся в учебе, и участникам всевозможных конкурсов и соревнований.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 560 от 27 декабря 2019 года

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Просмотров: 63 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:53

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