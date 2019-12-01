Для Нового по-новому

Астрологи советуют своевременно задобрить грядущее, чтобы в 12 ближайших лет не было мучительно больно

50 оттенков белого

В преддверии праздника придётся обновить гардероб или, как минимум, прикупить новое нижнее бельё

В 2020-м в тренде белый цвет, и символизирует он чистоту, совершенство, безупречность, а также начало начал. Поэтому тем, кто мечтает начать жизнь с чистого листа, следует остановить свой выбор именно на белом. Аналогичный выбор должны сделать и те, кому по душе богатство.

Однако далеко не все хотят перемен и денег. Существуют и другие заветные желания. Например, тем, кто мечтает в 2020 году встретить любовь всей жизни, стоит нарядиться в любой из оттенков белого, начиная от нежного молочного, заканчивая светло-серым. Чтобы весь год сопутствовала удача и везение – надеть серебристый. Ну а те, кто ценит домашний уют, тепло и хорошую домашнюю атмосферу, могут выбрать наряд черного цвета.

Ну а чтобы «тотемное животное» помогало во всех перспективных начинаниях, не помешает вспомнить и о необходимости приобрести различные металлические аксессуары.

Ни в коем случае не стоить обряжаться в красные наряды. На этот цвет Крыса накладывает строгое табу, ведь для нее он символизирует агрессию и опасность. Не приветствуются принты, которые напоминают окрас кошек и змей. А ещё, как прекрасно известно, Крысы боятся воды, посему все оттенки синего и цвета морской волны также под запретом.

Астрологи советуют одеться красиво, но достаточно умеренно и стильно, избегая безвкусицы и излишней вычурности нарядов, так как это может быть причиной последующих неудач и проблем. И, главное: наряд для встречи нового, 2020 года не должен быть заношенным и, тем более, не с чужого плеча. Если нет возможности полностью обновить к празднику гардероб, позвольте себе хотя бы одну обновку. Например, приобретите дорогой комплект нижнего белья.

Опасные подарки

Некоторые новогодние сюрпризы могут сыграть роковую роль

Прежде чем приобрести подарок, стоит десять раз подумать, ведь маленькая безделушка может стать причиной больших жизненных катаклизмов.

Что не стоит дарить

• Фигурки, мягкие игрушки или статуэтки в виде кошек, лисиц, собак и ежей. Такие дары могут принести в дом одариваемого беду, поскольку Крысы терпеть не могут всех вышеперечисленных персонажей.

• Живых котят. Всем известно, что кошки охотятся на крыс, и соответственно символ года не будет рад, если в доме появится кошка, не важно, настоящая или игрушечная.

• Поскольку крысы, как и другие грызуны, очень не любят сильных и резких запахов, не стоит дарить духи и какие-либо другие ароматические средства, тем более дешёвые (их вообще не стоит дарить никогда).

• Безделушки, не несущие особой пользы человеку (различные брелоки и декоративные предметы), тоже не порадуют символ приходящего года. При выборе такого подарка есть риск провести предстоящий год в постоянных мелких хлопотах.

• Белая металлическая Крыса много трудится, придерживается правильных убеждений и не любит привычек, вредных для здоровья, – в частности, курения и употребления алкоголя. Следовательно, алкогольные напитки и табачные изделия нельзя дарить в 2020 году, иначе символ года расстроится и не принесёт удачи.

• Поскольку крыса не является любителем водных процедур, дарить мыло, шампуни и другие туалетные принадлежности в 2020 году не нужно.

• Роскошные вещи (к примеру, дорогие изделия из меха и ювелирные украшения) крыса не одобрит в силу своей неприхотливости.

• Символ предстоящего года имеет белый цвет, и в этом году должны доминировать светлые мысли. Соответственно, дарить что-либо связанное с грустными и мрачными мыслями – плохой вариант в 2020 году.

• Одежда, которая ограничивает свободу движения, не обрадует крысу – ведь она очень проворна и постоянно спешит.

• Крыса не любит битой посуды. Поэтому дарить, например, какую-нибудь антикварную вазу, пострадавшую от времени, нельзя. Символ года будет куда больше рад недорогой тарелке или кружке, которая принесёт пользу в быту.

• Предметы из стекла неприемлемы в качестве подарка в связи с тем, что крыс часто отпугивают битым стеклом.

Что поесть

Открывающая очередной зодиакальный цикл Белая металлическая Крыса не любит пафоса, экзотики, резких запахов и кричащих цветов, но приветствует смелость и эксперименты.

В новогоднее меню 2020 рекомендуется включить

- несколько блюд из мяса;

- блюда из круп (кроме манной);

- блюда из морепродуктов;

- фрукты;

- ягоды;

- творог;

- зелень.

Категорически не рекомендуется употреблять в новогоднюю ночь

• капусту (в любом виде);

• редис;

• репу;

• манную крупу (даже в качестве дополнительного ингредиента);

• чеснок и любые блюда, куда он входит в качестве ингредиента;

• чрезмерно жирную пищу – мясо лучше выбрать постное или же срезать с него жир;

• сыр с резким запахом;

• крепкие алкогольные напитки (допускаются только в качестве дополнения к коктейлям);

• кофе – в любом виде.