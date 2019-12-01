Стройка века окончена

Полуостров снова связан с материком полноценным железнодорожным сообщением

За минувших несколько дней тема начала железнодорожного сообщения в Крыму была «препарирована» с максимальной тщательностью. Старт первого состава из Санкт-Петербурга в Севастополь, а затем и московского поезда в направлении Крыма, их движение, остановки на станциях, проезд по Крымскому мосту, встречи составов в Симферополе и Севастополе – всё это было расписано различными новостными ресурсами чуть ли не по минутам. Мы же, аккумулировав, так сказать, всю информацию, представим некие хроники этого, без сомнения, грандиозного события.

Движение. Начало

18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Таким образом, стройка века – сооружение Крымского моста – официально было завершено. Прежде. Как известно, была введена в эксплуатацию автомобильная часть моста, а теперь оставалось дождаться движения первых поездов. Кстати, продажи билетов на поезда в Крым стартовали еще 8 ноября и уже тогда предстоящий старт железнодорожного сообщения материка с полуостровом, вызвал огромный ажиотаж. Также было известно, что первый пассажирский поезд Санкт-Петербург – Севастополь проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря 2019. Название состава — «Таврия».

Но первый рейс по мосту состоялся до прибытия пассажирского состава: официальный старт движению дал лично президент России Владимир Путин, проехав по Крымскому мосту на поезде. Его сопровождали рабочие-мостостроители и руководители транспортных ведомств.

Ну, а через несколько часов на мосту показалась и «Таврия». Как сообщалось, в вагонах первого пассажирского состава, следовавшего на полуостров, находилось около 600 человек, в том числе 33 члена поездной бригады.

Встречи и случаи

Первый состав с материка прибыл сначала на симферопольский вокзал, где его встречали десятки горожан. Один из пассажиров в честь прибытия в крымскую столицу достал баян и несколько раз прошёл вдоль состава, наигрывая русскую народную «Ой, полным-полна, моя коробушка» и «Катюшу». Не обошлось и без инцидента. После прибытия поезда в один из вагонов проводницам пришлось вызывать наряд полиции. Причиной стал отказ пассажира выходить. Билет у него был до Симферополя, но молодой человек, вероятно, побывал в вагоне-ресторане и решил ехать до Севастополя. Но выйти все-таки пришлось.

Также в Симферополе в «Таврию» сели глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, решившие протестировать поезд и поехали не нем в Севастополь. А по прибытии в город-герой произошла еще одна любопытная сцена: одна из встречавших состав женщин расцеловала стенку вагона, оставив отпечатками своих губ в помаде надпись «Крым!»

А через сутки в Крым прибыл второй состав с материка. На этот раз московский – «Москва – Симферополь» И его также на платформе встречало множество людей. «Кт» был свидетелем этого события и можем свидетельствовать – положительные эмоции переполняли и приезжающих и встречавших.

Движение. Продолжение

Ну а дальше началась, так сказать, уже обычная железнодорожная жизнь – отправляются следующие составы, теперь уже из Крыма на материк. Кстати, первый поезд, которые отправился с полуострова, тоже был санкт-петербургским, а стартовал он с железнодорожного вокзала в Севастополе. По данным железной дороги, на этот поезд – №8 – было продано 670 билетов. Из Севастополя в нем отправились в путь 367 пассажиров, в Симферополе сели 217 человек, на других станциях Крыма – еще 86. В пути от Севастополя до северной столицы России пассажиры проводят одни сутки 19 часов и 25 минут.

Из итогов вышеописанных событий можно выделить и вот такой момент. Глава республики Крым Сергей Аксёнов выразил уверенность в том, что железная дорога займет лидирующую позицию по пассажиропотоку в Крым, опередив авиасообщение. Что ж, посмотрим… Пока же в работе только два состава, два направления – Москва и Санкт-Петербург. Хотя, в ближайшем будущем их количество и география должны увеличиваться. В частности, известно, что в Ростуризме идёт работа по запуску еще семи дополнительных железнодорожных направлений в Крым. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Кстати, рекорд

В честь возобновления железнодорожного сообщения между Крымом и Россией в Симферополе силачи установили рекорд России по буксировке железнодорожного состава. Расстояние, на которое состав из 12 вагонов весом 960 тонн перетащили одновременно три атлета, имеющих звание мастера спорта – Михаил Паллер, Михаил Иванов и Алексей Савченко – 9 метров и 10 сантиметров.