По следам публикаций

Резонансные темы года на страницах «Крымского Телеграфа»

Журналисты «Крымского Телеграфа» в своих публикациях стараются обращать внимание на наиболее важные для наших читателей проблемы. К сожалению, пренебрежительное отношение крымских властей к средствам массовой информации не всегда позволяет газете как-то повлиять на ту или иную ситуацию. Тем не менее, в некоторых случаях журналистам удаётся вызвать общественный резонанс и конкретную реакцию чиновников, силовых структур и надзорных ведомств.

Затяжная борьба

Треть обращений, которые «Крымский ТелеграфЪ» получает от читателей, связаны с качеством и темпами реализации федеральной целевой программы развития региона. Ситуация действительно удручающая: республика получает громадные деньги из государственной казны, но чиновники на местах демонстрируют полную несостоятельность в их рациональном распределении и освоении.

Так, например, несколько раз в течение года к нам обращались жители Сак с просьбой привлечь внимание общественности и контролирующих структур к строительству набережной вдоль местного лечебного озера. Оно началось ещё несколько лет назад. С тех пор сроки сдачи объекта неоднократно переносились, попутно менялись и исполнители работ. Напомним в общих чертах, что собой представляет этот долгоиграющий проект. Во-первых, возведение, собственно, набережной, выполненной из бетона, вдоль самой кромки воды. Во-вторых, создание сопутствующей инфраструктуры, включающей душевые кабинки, туалеты, кафе, амфитеатр, парк скульптур, танцевальные площадки, розарии, фонтаны, луга и мосты. Казалось бы, жители Сак должны радоваться преображению города. Однако общественное недовольство растёт изо дня в день. По мнению граждан, строительство полностью уничтожило и видоизменило облик берега и привело к безвозвратной утрате естественного природного ландшафта на огромной территории. Рабочие свозят к озеру строительные отходы, бетонную жижу сливают прямо на землю у самой кромки воды, бесценная рапа смешана с грязью и мусором. Однако, по мнению чиновников, всё в порядке и благополучию уникального природного объекта ничто не угрожает.

Данную проблему «КТ» поднимал неоднократно, и вот в ситуацию вмешались члены регионального отделения ОНФ в Крыму. В итоге на прошлой неделе строительство набережной было приостановлено. По словам главы администрации Сак Михаила Афанасьева, в проект планируется внести коррективы: проблемы, вызвавшие недовольство граждан, возникли из-за низкого качества организации технического задания. Что ж, будем надеяться, пересмотренный проект будет больше соответствовать природоохранным нормативам и ожиданиям сакчан.

Всё в свою пользу

Кстати об обещаниях. В начале года мы писали о судьбе дома для сирот, который строится в симферопольском микрорайоне Залесье, больше известном среди горожан как «верхняя Пневматика». В нём дети, лишённые родительского попечения, смогут получить однокомнатные квартиры и таким образом будут обеспечены жильём. Заявленный подрядчиком срок исполнения контракта – ноябрь 2019 года. Однако из-за того, что в прошлом году строительство на объекте практически не велось, своевременное завершение работ было под большим вопросом.

После того, как на проблему обратили пристальное внимание крымские СМИ, в том числе «КТ», работы на объекте заметно оживились, и подрядчику удалось нагнать намеченный график. Но тут новая оказия: при проверке выяснилось, что при строительстве использовались материалы, не предусмотренные проектом, и были нарушены некоторые технические регламенты. В итоге Стройнадзор РК оштрафовал подрядчика на 300 тыс. руб., обязал устранить все выявленные недочёты, а допустивших нарушения работников привлечь к дисциплинарной ответственности.

Но вот, несмотря на все злоключения, здание почти готово – строители заканчивают отделочные работы. Дом получился достойным: квартиры небольшие, но светлые и уютные. И тут глава Симферопольской администрации Елена Проценко заявляет, что только 25% квартир будут переданы сиротам, а остальные распродадут. Виной всему, говорят чиновники, поправки к федеральному закону №267, внесённые в прошлом году. Выходит, зря журналисты ратовали за то, чтобы затянувшийся проект всё-таки был доведён до ума – чиновники использовали это в своих интересах.

ФАПу быть?

Из года в год значительная часть читательских обращений связана с качеством медицинского обслуживания. «КТ» уделяет этой теме особое внимание. Так, например, в прошлом номере мы рассказывали о судьбе фельдшерско-акушерского пункта в селе Украинка Симферопольского района. Раньше здесь работал фельдшер, принимала акушер, была санитарка. Однако осенью прошлого года санитарку сократили, и ФАП, оставшись без хозяйственника, начал стремительно зарастать грязью. Топить котёл тоже стало некому. Естественно, медицинские работники не хотят принимать пациентов в грязи и холоде, и несколько тысяч человек – жителей окрестных сёл – остались без медицинского обслуживания. Если детский врач хотя бы время от времени бывает в Украинке, то фельдшера в селе сейчас нет вообще. И это притом, что к ФАПу относится около четырёх тысяч человек.

Обращения жителей Симферопольского района в Министерство здравоохранения остались без внимания. Однако в ответ на требования газеты отреагировать на проблему чиновники всё же дали несколько посулов. В частности, обещали найти замену фельдшеру, которая на данный момент находится в декретном отпуске. Мы, в свою очередь, выразили опасения, что, даже если специалиста удастся отыскать, он не задержится в грязном, холодном и разваливающемся ФАПе. В ответ на это редакцию уверили, что в соответствии с планом модернизации приоритетность здания медучреждения в Украинке характеризуется как высокая. В настоящее время определяется источник и сроки финансирования. А после того, как будет сделан ремонт, в Минздраве, по нашей просьбе, обещали найти возможность организовать в ФАПе аптечный пункт ГУП РК «Крым-Фармация».

Мы намерены следить за судьбой медучреждения и за тем, исполнят ли чиновники на сей раз данные нашим читателям обещания.